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- «Вжик» на новенького: бюджетный беспилотник доставит грузы в удаленные районы
«Вжик» на новенького: бюджетный беспилотник доставит грузы в удаленные районы
Российские конструкторы разработали новый беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который способен выполнять вертикальные взлет и посадку. Он предназначен для автоматической доставки грузов в труднодоступные районы и отличается от аналогов низкой стоимостью. Проект получил название «Вжик». Ориентировочная стоимость одного аппарата 150 тыс. рублей. Конкурентной на рынке таких устройств считается цена до 700 тыс. По словам экспертов, сейчас такие разработки крайне актуальны, так как они могут стать основой для новых полностью автоматизированных логистических систем. Однако применение для этих целей БПЛА самолетного типа связано с некоторыми сложностями.
Какими характеристиками обладает новый беспилотник
Студенты Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург) представили новый беспилотный гибридный летательный аппарат, который объединяет в себе преимущества устройств самолетного типа и возможность вертикального взлета и посадки. Проект получил название «Вжик», сообщили в пресс-службе НТИ. Разработка отличается от аналогов низкой стоимостью эксплуатации и предназначена для автоматической доставки грузов в труднодоступные районы. Проект принял участие в акселерационных программах НТИ в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
— Благодаря быстрому развертыванию, недорогой эксплуатации и оперативному ремонту проект «Вжик» призван решить проблему эффективной доставки грузов в труднодоступные районы, — сказал инженер-конструктор проекта Борис Волков.
Образец БПЛА «Вжик»
По словам разработчиков, управляющим операторам беспилотника необязательно иметь большой опыт в пилотировании аппаратов — с ним справится даже новичок. Простота управления обусловлена высоким уровнем автоматизации полета: от пользователя требуется лишь собрать аппарат, включить его и дать полетное задание, после чего управление берет на себя автоматика.
«Вжик» сочетает в себе компоновку самолетного типа и интегрированную мультироторную систему. Благодаря этому беспилотник может зависать в воздухе, совершать вертикальный взлет и посадку. Он способен доставлять грузы или нести на себе аппаратуру массой до 3 кг на расстояние до 7,5 км с возвратом в начальную точку или до 15 км без возврата. Время полета составляет максимум 30 минут, а крейсерская скорость — 72 км/ч.
Разработчики выбрали для беспилотника Х-образную компоновку и асимметричный аэродинамический профиль, что позволяет максимизировать подъемную силу при минимальной площади крыльев. Модульная конструкция также дает возможность установить на БПЛА любые совместимые комплектующие, если их масса не превышает 3 кг и они не мешают вращению роторов. Для продвинутых пользователей доступен режим полного управления, в котором «Вжик» ведет себя как FPV-дрон.
Команда разработчиков БПЛА «Вжик»
— По сравнению с аналогами «Вжик» обладает улучшенными характеристиками. Он перевозит до 3 кг груза против 2–2,8 кг у аналогичных БПЛА, обеспечивает дальность полета 7,5 км с возвратом (у других — всего 5 км) и превосходит их по времени в воздухе — до 30 минут против 10 минут. По нашим предварительным расчетам, один аппарат будет стоить около 150 тыс. рублей, — сказал Борис Волков.
По мнению разработчиков, проект подойдет для использования медицинскими учреждениями, доставляющими лекарства и биоматериалы в труднодоступные районы, логистическими компаниями, оптимизирующими перевозки в городских условиях или на сложных маршрутах, а также для специальных служб, проводящих поисково-спасательные операции и мониторинг местности после чрезвычайных ситуаций.
Система автоматической логистики
На сегодняшний момент в Ленинградской области проводятся полетные испытания беспилотника. Параллельно ведутся разработки собственной системы управления. Совместные испытания БПЛА и системы управления запланированы на конец года.
— Пока представленный БПЛА выглядит как экспериментальный образец. В целом разработки, связанные с аэродоставкой грузов беспилотниками массой менее 30 кг, сейчас очень перспективны. Они станут основой будущих автоматизированных складов и дронпортов. Их основной трафик будет приходиться на аэрологистику, — считает заместитель генерального директора НИЦ «Аэроскрипт» Андрей Яблоков.
Модель может быть востребована при реализации полетов высокого уровня автономности, способности избегать конфликтов в воздухе, навигации, независящей от спутниковых систем и понятных механизмов доставки груза в точках посадки, добавил специалист.
— Заявленные характеристики для беспилотника самолетного типа, даже с возможностью вертикального взлета и посадки, крайне низки и больше соответствуют малому БПЛА мультироторного типа. Для примера: существующие квадрокоптеры доставляют подобную нагрузку на расстояние до 30 км и могут использоваться для доставки пробы нефти для нефтегазовых компаний. Доставка системами самолетного типа не всегда применима ввиду сложности размещения груза в фюзеляже. Это требует соблюдения развесовки как с полезной нагрузкой, так и после ее сброса, что ограничивает объем этого груза, — сказал коммерческий директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев.
По словам гендиректора компании «Русдронопорт» Николая Ряшина, сегодня любые беспилотные автономные средства для целей логистики имеют перспективу в двух случаях.
— Первое — это при их низкой стоимости, по нашим оценкам, от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, не больше. А также если в промышленном исполнении для конечного заказчика они имеют грузоподъемностью порядка 5 кг на расстояние около 10 км и работают безотказно, — сказал специалист.
Второй случай, если есть интеграция таких дронов с дронопортами, чтобы исключить необходимость управления ими внешними пилотами и обслуживания на земле, добавил он.