«Вжик» на новенького: бюджетный беспилотник доставит грузы в удаленные районы

Российские конструкторы разработали новый беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который способен выполнять вертикальные взлет и посадку . Он предназначен для автоматической доставки грузов в труднодоступные районы и отличается от аналогов низкой стоимостью. Проект получил название «Вжик». Ориентировочная стоимость одного аппарата 150 тыс. рублей . Конкурентной на рынке таких устройств считается цена до 700 тыс. По словам экспертов, сейчас такие разработки крайне актуальны, так как они могут стать основой для новых полностью автоматизированных логистических систем . Однако применение для этих целей БПЛА самолетного типа связано с некоторыми сложностями.

Какими характеристиками обладает новый беспилотник

Студенты Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург) представили новый беспилотный гибридный летательный аппарат, который объединяет в себе преимущества устройств самолетного типа и возможность вертикального взлета и посадки. Проект получил название «Вжик» , сообщили в пресс-службе НТИ. Разработка отличается от аналогов низкой стоимостью эксплуатации и предназначена для автоматической доставки грузов в труднодоступные районы . Проект принял участие в акселерационных программах НТИ в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

— Благодаря быстрому развертыванию, недорогой эксплуатации и оперативному ремонту проект «Вжик» призван решить проблему эффективной доставки грузов в труднодоступные районы , — сказал инженер-конструктор проекта Борис Волков.

Образец БПЛА «Вжик» Фото: пресс-служба БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова

По словам разработчиков, управляющим операторам беспилотника необязательно иметь большой опыт в пилотировании аппаратов — с ним справится даже новичок . Простота управления обусловлена высоким уровнем автоматизации полета: от пользователя требуется лишь собрать аппарат, включить его и дать полетное задание, после чего управление берет на себя автоматика .

«Вжик» сочетает в себе компоновку самолетного типа и интегрированную мультироторную систему. Благодаря этому беспилотник может зависать в воздухе, совершать вертикальный взлет и посадку . Он способен доставлять грузы или нести на себе аппаратуру массой до 3 кг на расстояние до 7,5 км с возвратом в начальную точку или до 15 км без возврата. Время полета составляет максимум 30 минут, а крейсерская скорость — 72 км/ч .

Разработчики выбрали для беспилотника Х-образную компоновку и асимметричный аэродинамический профиль, что позволяет максимизировать подъемную силу при минимальной площади крыльев . Модульная конструкция также дает возможность установить на БПЛА любые совместимые комплектующие, если их масса не превышает 3 кг и они не мешают вращению роторов . Для продвинутых пользователей доступен режим полного управления, в котором «Вжик» ведет себя как FPV-дрон .

Команда разработчиков БПЛА «Вжик» Фото: Борис Волков

— По сравнению с аналогами «Вжик» обладает улучшенными характеристиками. Он перевозит до 3 кг груза против 2–2,8 кг у аналогичных БПЛА, обеспечивает дальность полета 7,5 км с возвратом (у других — всего 5 км) и превосходит их по времени в воздухе — до 30 минут против 10 минут. По нашим предварительным расчетам, один аппарат будет стоить около 150 тыс. рублей , — сказал Борис Волков.

По мнению разработчиков, проект подойдет для использования медицинскими учреждениями, доставляющими лекарства и биоматериалы в труднодоступные районы, логистическими компаниями, оптимизирующими перевозки в городских условиях или на сложных маршрутах , а также для специальных служб, проводящих поисково-спасательные операции и мониторинг местности после чрезвычайных ситуаций.

Система автоматической логистики

На сегодняшний момент в Ленинградской области проводятся полетные испытания беспилотника. Параллельно ведутся разработки собственной системы управления . Совместные испытания БПЛА и системы управления запланированы на конец года.

— Пока представленный БПЛА выглядит как экспериментальный образец. В целом разработки, связанные с аэродоставкой грузов беспилотниками массой менее 30 кг, сейчас очень перспективны . Они станут основой будущих автоматизированных складов и дронпортов. Их основной трафик будет приходиться на аэрологистику, — считает заместитель генерального директора НИЦ «Аэроскрипт» Андрей Яблоков.

Модель может быть востребована при реализации полетов высокого уровня автономности, способности избегать конфликтов в воздухе, навигации, независящей от спутниковых систем и понятных механизмов доставки груза в точках посадки , добавил специалист.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Заявленные характеристики для беспилотника самолетного типа, даже с возможностью вертикального взлета и посадки, крайне низки и больше соответствуют малому БПЛА мультироторного типа . Для примера: существующие квадрокоптеры доставляют подобную нагрузку на расстояние до 30 км и могут использоваться для доставки пробы нефти для нефтегазовых компаний . Доставка системами самолетного типа не всегда применима ввиду сложности размещения груза в фюзеляже. Это требует соблюдения развесовки как с полезной нагрузкой, так и после ее сброса, что ограничивает объем этого груза , — сказал коммерческий директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев.

По словам гендиректора компании «Русдронопорт» Николая Ряшина, сегодня любые беспилотные автономные средства для целей логистики имеют перспективу в двух случаях.

— Первое — это при их низкой стоимости, по нашим оценкам, от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, не больше . А также если в промышленном исполнении для конечного заказчика они имеют грузоподъемностью порядка 5 кг на расстояние около 10 км и работают безотказно , — сказал специалист.