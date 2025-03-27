Программный ход: курсанты вузов ВМФ начали изучать беспилотники

В программу вузов ВМФ включили курс по применению беспилотников. Курсанты изучат устройство и функционирование дронов различных типов и уничтожение с их помощью вражеских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсантов. Эксперты отмечают, что применение беспилотников на флоте имеет свои особенности, а будущие офицеры будут уметь не только обращаться с дронами, но и противодействовать вражеским аппаратам.

В военно-морских вузах будут изучать беспилотники

В программу высших учебных заведений Военно-морского флота включили курс по применению беспилотников, сообщили источники «Известий» в Минобороны.

Теперь все курсанты изучают устройство и характеристики дронов различных типов и их использование. В дальнейшем они будут осваивать боевое применение ударных беспилотников для уничтожения вражеских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсантов. Занятия проводят преподаватели, имеющие опыт работы с дронами в зоне боевых действий.

Применение беспилотников на флоте имеет свои особенности. Аппараты используются для осмотра акватории вокруг кораблей во время стоянки, для обнаружения диверсантов, для уничтожения вражеских беспилотников и безэкипажных катеров. Кроме того, они мониторят территорию вокруг береговых воинских частей.

— Этого следовало ожидать. В нынешних реалиях без беспилотников никуда ни на фронте, ни на корабле, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Поэтому вполне логично, что люди должны знать, что такое беспилотник, как он летает, как им управлять.

Применение дронов на флоте имеет свои сложности, добавил эксперт.

— На море нет географических ориентиров типа холмов, ручьев или оврагов, это единообразная среда. Поэтому над морем летать гораздо сложнее, чем над сушей, это требует хороших знаний навигации.

По его мнению, у моряков беспилотники должны быть больше по грузоподъемности, поскольку их цели крупнее.

— На пехотинца хватит и нескольких сотен граммов взрывчатки. И совсем другое дело — гоняться за безээкипажным аппаратом или каким-нибудь катером. Это требует более мощных боеприпасов, — заключил эксперт.

По мнению военного эксперта, капитана первого ранга Василия Дандыкина, изучив устройство и работу с БПЛА, будущие офицеры научатся не только применять аппараты, но и противостоять вражеским дронам.

— Курсанты изучают вражеские БПЛА и отрабатывают не только ответ на применение противником беспилотников, но и удары по нему с помощью дронов. У нас на Черном море враг применяет как воздушные беспилотники против флота, так и надводные, и полупогруженные, которые совершенствуются, — рассказал он «Известиям». — Это вызов, на который мы сейчас отвечаем. Обнаружение средствами акустики, уничтожение из крупнокалиберных пулеметов — всё это отрабатывалось на недавних учениях. Опыт уже накоплен. И люди, которые будут приходить на флот, должны иметь понимание, как с ними бороться. А также как применять свои беспилотные летательные аппараты, воздушные и надводные, которые сейчас испытываются в боевых условиях.

В России будут созданы войска беспилотных систем

С начала специальной военной операции идет постоянное развитие беспилотных аппаратов и насыщение ими сил армии и флота. В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в России будет создан новый род войск — войска беспилотных систем. Их формирование завершится в третьем квартале этого года. Белоусов отметил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений Вооруженных сил России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растет.

В августе прошлого года военным ведомством на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации был создан центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Он занимается подготовкой операторов БПЛА и робототехнических комплексов (РТК), а также разработкой и внедрением новых систем РТК в войска.

Его расчетами уже было уничтожено более 400 единиц вооружения и техники Вооруженных сил Украины и поражено около 800 площадных целей. Одно из ключевых направлений работы «Рубикона» — подготовка высококвалифицированного инструкторского состава из числа операторов дронов, имеющих боевой опыт.

Ранее «Известия» сообщали, что в артиллерийских бригадах были сформированы разведывательно-ударные дивизионы беспилотников. На их вооружении стоит линейка дронов и барражирующих боеприпасов. При помощи этих систем артиллеристы находят и уничтожают вражеские орудия, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и личный состав как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. Дроны ведут результативную охоту за расчетами вражеских БПЛА, причем они успешно работают по целям, прикрытым средствами радиоэлектронной борьбы.

А в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали специальную подготовку операторов дронов. В ходе обучения личный состав знакомится с теорией применения и материальной частью дронов, а также проходит обучение по управлению, ведению разведки и корректировке огня с помощью беспилотников. Также военнослужащие получают знания по инженерной подготовке, военной топографии и тактической медицине. В войсках заранее было подготовлено достаточное число инструкторов, способных обучать личный состав управлению различными типами БПЛА под задачи РХБ-защиты.