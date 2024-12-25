Химия полета: в войсках РХБЗ начали готовить операторов дронов

В Войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали готовить операторов беспилотников коптерного типа, FPV-дронов, а также группы по борьбе с БПЛА противника. На специализированных курсах личный состав изучает теорию, обучается управлению дронами, разведке и корректировке огня. Эксперты отмечают, что БПЛА незаменимы при мониторинге радиационного, химического и биологического рисков, а также разведке целей для тяжелых огнеметных систем, которые стоят на вооружении войск РХБЗ.

Дроны для войск РХБЗ

Специальная подготовка операторов БПЛА для войск РХБЗ проходит на полигонах, расположенных как в пунктах постоянной дислокации, так и в тыловых районах СВО. В ходе обучения личный состав знакомится с теорией применения и материальной частью дронов, а также проходит обучение по управлению, ведению разведки и корректировке огня с помощью беспилотников. Также военнослужащие получают знания по инженерной подготовке, военной топографии и тактической медицине. При разработке программы использовался опыт, полученный в ходе боевых действий, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Кроме того, собеседники издания отметили, что в войсках заранее было подготовлено достаточное число инструкторов, способных обучать личный состав управлению различными типами БПЛА под задачи РХБ защиты.

Тяжелые огнеметы

В составе войск РХБЗ есть огнеметные подразделения, на вооружении которых стоят тяжелые огнеметные системы (ТОС) — они хорошо себя зарекомендовали в ходе СВО, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Для того чтобы стрелять прицельно и точно, они должны знать координаты целей, — отметил он. — Кроме того, современные условия боя требуют максимально быстрой реакции. Значит, у ТОСов должна быть хорошая разведка с беспилотниками. БПЛА должны будут находить координаты целей и передавать их в вычислительный центр, где они превратятся в установочные данные для стрельбы.

Также войска РХБЗ должны смотреть, где противник собирается применить химическое оружие.

— За Украиной неоднократно замечалось, что ее армия это пытается делать, — уточнил эксперт. — Мы сообщали о таких инцидентах. Нужна и разведка территории на наличие радиации, химических веществ, каких-то биологических компонентов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Эксперт напомнил, что на Украине работали чуть ли не 30 американских биолабораторий.

— Могли уже заложить свои поражающие ингредиенты, и, конечно, дрон с анализирующей аппаратурой может летать и собирать разведывательно-аналитическую информацию, — отметил он.

Беспилотники могут выступать средством поражения, рассказал «Известиям» эксперт в области РХБ защиты Олег Желтоножко.

— В ходе СВО в качестве ударного средства хорошо себя зарекомендовали FPV-дроны, — отметил он. — На вооружении войск РХБЗ есть объемно-детонирующие боеприпасы, и они могут быть подвешены на соответствующие беспилотники. Гранаты и мины давно подвешивают, и применение контейнеров РПО (реактивный пехотный огнемет. — Ред.) просто напрашивается, учитывая особую эффективность поражения этого средства.

БПЛА могут взять на себя и оборонительные функции, также считает эксперт.

— В частности, на дроны можно ставить РЭБ, — уточнил он. — Кроме того, они могут выполнять истребительные функции. Были неоднократно примеры, когда стрелковое оружие, подвешенное на беспилотник, сбивало БПЛА. Также дроны могут таранить беспилотники ВСУ. Примеры такого применения тоже встречались. Сейчас активно идет расширение средств применения, выработка технических требований к ним и тактики применения. С большой долей вероятности в ходе СВО мы увидим и другие примеры использования БПЛА. По этой причине сейчас с ними надо активно работать, выяснять их возможности.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Виктор Литовкин отметил, что пригодятся войскам РХБЗ и группы по борьбе с БПЛА.

— Сейчас без них нельзя, — отметил он. Они должны прикрывать тыловые колонны, командные пункты, действия тех же ТОСов на переднем крае. Без этого уже никак.

Огнеметы на дронах

В войсках РХБЗ сейчас активно работают над расширением боевого функционала дронов и совершенствованием огнеметно-зажигательного вооружения. В частности, разрабатывается новый реактивный пехотный огнемет РПО-2.

Элементы этого комплекса можно будет размещать на беспилотных летательных аппаратах. Он будет особо востребован при подготовке и штурме укрепленных позиций, особенно в городских кварталах или на промышленных предприятиях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов