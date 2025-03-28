Беспилотный урок: в России начали обучать сборке БПЛА школьников и студентов

Студенты и школьники смогут получить практические навыки работы с БПЛА под руководством разработчиков беспилотной техники и операторов из зоны СВО. Новый проект «Собери дрон» запускается в учебных заведениях Санкт-Петербурга и Москвы. Ученики смогут приобрести начальные технические компетенции, которые пригодятся при выборе будущей профессии, считают эксперты.

Сборка дронов в школах и вузах

В МГУТУ им. К.Г Разумовского и лицее номер 533 Санкт-Петербурга стартовал проект «Собери дрон», объединяющий студентов, школьников, производителей беспилотных систем и добровольцев, проходящих службу в зоне СВО.

— Его цель — обучение школьников и студентов сборке дронов под наставничеством представителей компании-производителя бесплотных систем и операторов БПЛА из зоны СВО. Последний будет работать с учениками в дистанционном режиме, — рассказал «Известиям» руководитель проекта, научный сотрудник МГУТУ им. К.Г. Разумовского Сергей Курапов.

Фото: пресс-служба ГБОУ лицея № 533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Это даст возможность подросткам приобрести в рамках школьной программы без посещения дополнительных курсов инженерные навыки, такие как пайка элементов и микросхем, сборка и настройка дронов. Обучать работе с беспилотниками будут представители российской компании «Сектор», занимающейся разработкой и производством БПЛА.

Контролировать процесс будут операторы БПЛА из бригады «Терек». Они будут делиться своим практическим опытом с учащимися и подсказывать им, к примеру, как лучше паять и герметизировать, чтобы сборка была качественной и можно было летать при любых погодных условиях.

— В ходе такого взаимодействия, через наставничество, идет адаптация бойцов СВО. Так мы чувствуем поддержку, это помогает нам выполнять задачи на передовой. И также появляется понимание, что наши навыки будут полезны в мирной жизни. Мы учимся преподавать и доносить свои знания до молодого поколения, — отметил в разговоре с «Известиям» боец отряда БПЛА с позывным Карло.

Ищем таланты

По словам представителя компании «Сектор», их социальная задача — подготовка будущих кадров и повышение престижа инженерных профессий.

Фото: пресс-служба ГБОУ лицея № 533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

— Мы заинтересованы в таких вложениях, ведь студенты проходят стажировку, узнают нас как работодателя. Лучших мы приглашаем к себе. Это эффективнее, чем брать человека «по объявлению», так как молодые специалисты уже знают специфику нашей работы, — подчеркнул он.

Идея хорошая и нужная, но не для развития беспилотной сферы здесь и сейчас, а для создания фундамента для нее в будущем, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Школьники и студенты смогут получать навыки работы с простейшей электроникой и современными системами, — считает он. — Этот проект сможет помочь открыть среди них таланты в этой сфере. Никогда никто не может точно сказать, к чему предрасположен ребенок. Только путем проб это выясняется. И может благодаря таким занятиям кто-то найдет себя в сфере программирования или в инженерном направлении. Беспилотные аппараты в будущем будут еще активнее внедряться в нашу жизнь, поэтому эти навыки ребятам пригодятся. А для государства это хорошая площадка для подготовки кадров на будущее.

Основной бонус такого рода программ в том, что учащиеся получат базовую подготовку по сборке достаточно сложных технических изделий, таких как современные дроны, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Фото: пресс-служба ГБОУ лицея № 533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

— Это может быть нужно как просто для личного развития, так и для создания задела для подготовки базы для производства, — отметил он. — На высокотехнологичных производствах, в том числе в военно-промышленном комплексе, существует нехватка квалифицированных инженерных кадров. И она происходит прямо сейчас .

Курс по работе с БПЛА для школьников

Ранее «Известия» писали, что в России разработали курс подготовки школьников по обращению с беспилотными летательными аппаратами, рассказала директор учебно-методического центра «Авангард» Дарья Борисова. Он войдет в программу начальной военной подготовки, появившейся у старшеклассников с 2023 года.

Их будут учить не только пилотированию, но и конструированию, программированию и, конечно же, противодействию дронам. Курс интегрируют в школьную программу, так как он разделен на те предметы, которые уже существуют. Так, часть часов вводится в предмет информатики, часть — в предмет технологии, если мы говорим о конструировании, часть — в ОБЖ.

Фото: пресс-служба ГБОУ лицея № 533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

А обучение пилотированию и противодействию БПЛА будет проводиться инструкторами центра, в том числе с боевым опытом.

По словам директора, недавно также было подписано соглашение между центром и Минобрнауки России, что будет способствовать внедрению данной программы в высших учебных заведениях.