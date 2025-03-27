Полетный проект: названы самые перспективные разработки беспилотных авиасистем

В РФ появится гибридный комплекс беспилотников, состоящий из воздушного БПЛА и наземного дрона для спасательных операций в арктических или горных районах . Также инженеры разработали уникальное беспилотное воздушное судно «Реактив — 1», оснащенное ИИ и компьютерным зрением , благодаря которым оно распознает визуальные образы и тепловые сигнатуры и может атаковать цель. Эти, а также другие проекты стали победителями третьего конкурсного отбора разработчиков БАС и получат гранты на сумму 2,3 млрд рублей . Подробнее о самых перспективных инновациях — в материале «Известий».

Конкурс разработчиков беспилотных авиасистем

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы завершил третий отбор разработчиков беспилотных авиационных систем (БАС). Гранты на сумму 2,3 млрд рублей получили 35 научно-исследовательских и конструкторских стартапов . Цель конкурсных отборов — развитие отрасли БАС в России и стимулирование перспективных разработок, создание передовых, серийных дронов, высокотехнологичных компонентов, организация последующих испытаний, пилотирования и производства . Отбор проектов проводится среди резидентов национального проекта «Беспилотные авиационные системы» .

— Эксперты фонда рассмотрели 143 заявки по итогам масштабного третьего отбора проектов со всей страны. Из них только 99 прошли экспертизу. По итогам рассмотрения 35 проектов стали победителями . Они откроют новые возможности для развития технологического лидерства. В их числе: использование искусственного интеллекта в работе БАС, возможность перевозки грузов до 100 кг и новые способы обучения операторов . Все проекты уже законтрактованы для разработки и внедрения новых решений, — рассказал «Известиям» генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев.

В числе новых проектов, которые получили финансирование, эксперты фонда НТИ отметили пять, о которых подробнее расскажут «Известия».

«Умный» бортовой модуль и гибридный комплекс БАС

В первую очередь специалисты обратили внимание на бортовой модуль комплексной системы управления (КСУ) на основе искусственного интеллекта, который мгновенно обрабатывает большой объем данных, анализирует информацию и принимает решения на борту БПЛА в реальном времени . По словам разработчиков, искусственный интеллект автоматически подстраивает управление под текущие условия полета. Устройство способно работать в экстремальных условиях при температуре от –40°C до +60°C. Система самодиагностики выявляет сбои и включает резервные режимы, снижая риски аварий .

— Этот модуль значительно повысит уровень автономности и точности беспилотника. Откроет новые возможности для разведки, мониторинга, аэрофотосъемки и поисково-спасательных операций , — сказала «Известиям» генеральный директор ООО «Компонент» Анастасия Романовская.

Его можно будет установить на самолеты и вертолеты.

Фото: Фонд национальной технологической инициативы Наземный дрон гибридного комплекса БАС

Также финансирование получит гибридный комплекс БАС. Он состоит из воздушного БПЛА грузоподъемностью до 100 кг и специализированного наземного дрона . Комплекс может проводить спасательные операции и решать задачи в сложных условиях. Например, в арктических или горных районах .

Фото: Фонд национальной технологической инициативы БПЛА гибридного комплекса БАС

— Главное преимущество нашей системы — синергетический эффект от объединения возможностей воздушного и наземного дронов . Такая конфигурация позволит эффективно решать задачи там, где применение традиционной техники затруднено или невозможно . Это именно тот тип инноваций, который необходим России с ее масштабами и сложными климатическими условиями, — уточнил коммерческий директор ООО «Лаборатория будущего» Павел Камнев.

БПЛА uDrone «Лидер» Фото: Фонд национальной технологической инициативы

Кроме того, эксперты НТИ отметили беспилотную авиационную систему uDrone «Лидер». Она комплектуется камерами наблюдения, тепловизорами, лидарами и магнитометрами . Предназначена для видеонаблюдения и мониторинга, воздушного лазерного сканирования, геофизических исследований, доставки грузов в труднодоступные районы (взлетная масса — до 30 кг, вес полезной нагрузки до 12 кг).

БПЛА uDrone «Лидер» Фото: Фонд национальной технологической инициативы

— Беспилотная авиационная система выполнена в единой платформе uDrone, что дает потребителю набор проработанных функциональных, конструкторских и технологических решений. Это позволяет гибко дополнять систему различными устройствами, которые в перспективе понадобятся пользователю, — рассказал руководитель проекта Рамиль Расулов.

Авиасимулятор с базовыми навыками управления и ударный БПЛА

Еще одна перспективная разработка, прошедшая отбор, — симулятор-тренажер «Русское небо». Он поможет обучить операторов БПЛА базовым навыкам управления . Тренажер умеет настраивать полетные параметры, включает в себя реальные сценарии работы. Кроме того, доступен выбор погоды, времени суток. Благодаря системе симуляции помех, разработка учитывает тип передачи данных, расстояние, сопротивление воздуха и другие препятствия на пути беспилотника . Тренажер подходит для работы на компьютерах и ноутбуках разной производительности.

— Вместе с программной частью идет разработка аппаратной — джойстика-контроллера собственного производства с корпусом из композитных материалов. Устройство откалибровано и протестировано для работы с тренажером . Компания организует серийное производство контроллеров, а также различных компонентов, узлов и основных структурных частей, — пояснил генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.

Фото: Фонд национальной технологической инициативы БПЛА «Реактив-1»

И завершает пятерку лидеров конкурсного отбора беспилотное авиационное судно самолетного типа «Реактив — 1». Оно оснащено искусственным интеллектом и компьютерным зрением, благодаря которым распознает визуальные образы и тепловые сигнатуры . Запускается с катапульты, самолета, вертолета или беспилотника. Эксплуатируется без использования специальных взлетно-посадочных полос или дорог. Может оснащаться средствами разведки и парашютом взамен боевой части.

— Это первый в России реактивный, ударный БПЛА. Он объединяет самые современные решения. Среди них — система бортового вычисления для удержания цели и целенаведение на финальном участке полета . Беспилотник оснащен турбореактивным двигателем, который развивает скорость более 350 км/ч. Все запасные части и элементы производятся в РФ , организовано производство полного цикла, — уточнил руководитель конструкторского бюро, разработавшего беспилотник, Михаил Пьянников.

Поддержка разработчиков БПЛА

Учитывая, что сейчас беспилотная авиация развивается очень активно, причем по всему миру, внимание государства здесь становится необходимым , рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Программа грантов — полезная вещь, потому что с самого начала для таких проектов зачастую нужны большие деньги, в частности, на тяжелые пилотируемые самолеты, вертолеты. А простому разработчику их взять негде. На этом этапе мы можем потерять много перспективных и хороших идей. Поэтому поддержка государством разных проектов, затем дальнейший выбор наиболее интересных, перспективных, а затем продолжение финансирования ускорит наше развитие в этой сфере , — объяснил он.

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

Наблюдая за развитием самых разных программ поддержки беспилотной авиации в стране, можно сказать, что государство, безусловно, уделяет огромное внимание развитию технологических направлений, связанных с изучением систем управления и координации действий беспилотной авиации , добавил военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Как пример — гибридный комплекс, — сказал он «Известиям». — Это как раз то, что могло бы лечь в основу создания таких платформ развития беспилотников с модульными конструкциями . Когда есть стандартизированное единое программное обеспечение со сменными модулями самых разных возможностей, то БПЛА можно оперативно и легко перестраивать для выполнения конкретной цели.