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Полетный проект: названы самые перспективные разработки беспилотных авиасистем
В РФ появится гибридный комплекс беспилотников, состоящий из воздушного БПЛА и наземного дрона для спасательных операций в арктических или горных районах. Также инженеры разработали уникальное беспилотное воздушное судно «Реактив — 1», оснащенное ИИ и компьютерным зрением, благодаря которым оно распознает визуальные образы и тепловые сигнатуры и может атаковать цель. Эти, а также другие проекты стали победителями третьего конкурсного отбора разработчиков БАС и получат гранты на сумму 2,3 млрд рублей. Подробнее о самых перспективных инновациях — в материале «Известий».
Конкурс разработчиков беспилотных авиасистем
Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы завершил третий отбор разработчиков беспилотных авиационных систем (БАС). Гранты на сумму 2,3 млрд рублей получили 35 научно-исследовательских и конструкторских стартапов. Цель конкурсных отборов — развитие отрасли БАС в России и стимулирование перспективных разработок, создание передовых, серийных дронов, высокотехнологичных компонентов, организация последующих испытаний, пилотирования и производства. Отбор проектов проводится среди резидентов национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
— Эксперты фонда рассмотрели 143 заявки по итогам масштабного третьего отбора проектов со всей страны. Из них только 99 прошли экспертизу. По итогам рассмотрения 35 проектов стали победителями. Они откроют новые возможности для развития технологического лидерства. В их числе: использование искусственного интеллекта в работе БАС, возможность перевозки грузов до 100 кг и новые способы обучения операторов. Все проекты уже законтрактованы для разработки и внедрения новых решений, — рассказал «Известиям» генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев.
В числе новых проектов, которые получили финансирование, эксперты фонда НТИ отметили пять, о которых подробнее расскажут «Известия».
«Умный» бортовой модуль и гибридный комплекс БАС
В первую очередь специалисты обратили внимание на бортовой модуль комплексной системы управления (КСУ) на основе искусственного интеллекта, который мгновенно обрабатывает большой объем данных, анализирует информацию и принимает решения на борту БПЛА в реальном времени. По словам разработчиков, искусственный интеллект автоматически подстраивает управление под текущие условия полета. Устройство способно работать в экстремальных условиях при температуре от –40°C до +60°C. Система самодиагностики выявляет сбои и включает резервные режимы, снижая риски аварий.
— Этот модуль значительно повысит уровень автономности и точности беспилотника. Откроет новые возможности для разведки, мониторинга, аэрофотосъемки и поисково-спасательных операций, — сказала «Известиям» генеральный директор ООО «Компонент» Анастасия Романовская.
Его можно будет установить на самолеты и вертолеты.
Также финансирование получит гибридный комплекс БАС. Он состоит из воздушного БПЛА грузоподъемностью до 100 кг и специализированного наземного дрона. Комплекс может проводить спасательные операции и решать задачи в сложных условиях. Например, в арктических или горных районах.
— Главное преимущество нашей системы — синергетический эффект от объединения возможностей воздушного и наземного дронов. Такая конфигурация позволит эффективно решать задачи там, где применение традиционной техники затруднено или невозможно. Это именно тот тип инноваций, который необходим России с ее масштабами и сложными климатическими условиями, — уточнил коммерческий директор ООО «Лаборатория будущего» Павел Камнев.
БПЛА uDrone «Лидер»
Кроме того, эксперты НТИ отметили беспилотную авиационную систему uDrone «Лидер». Она комплектуется камерами наблюдения, тепловизорами, лидарами и магнитометрами. Предназначена для видеонаблюдения и мониторинга, воздушного лазерного сканирования, геофизических исследований, доставки грузов в труднодоступные районы (взлетная масса — до 30 кг, вес полезной нагрузки до 12 кг).
БПЛА uDrone «Лидер»
— Беспилотная авиационная система выполнена в единой платформе uDrone, что дает потребителю набор проработанных функциональных, конструкторских и технологических решений. Это позволяет гибко дополнять систему различными устройствами, которые в перспективе понадобятся пользователю, — рассказал руководитель проекта Рамиль Расулов.
Авиасимулятор с базовыми навыками управления и ударный БПЛА
Еще одна перспективная разработка, прошедшая отбор, — симулятор-тренажер «Русское небо». Он поможет обучить операторов БПЛА базовым навыкам управления. Тренажер умеет настраивать полетные параметры, включает в себя реальные сценарии работы. Кроме того, доступен выбор погоды, времени суток. Благодаря системе симуляции помех, разработка учитывает тип передачи данных, расстояние, сопротивление воздуха и другие препятствия на пути беспилотника. Тренажер подходит для работы на компьютерах и ноутбуках разной производительности.
— Вместе с программной частью идет разработка аппаратной — джойстика-контроллера собственного производства с корпусом из композитных материалов. Устройство откалибровано и протестировано для работы с тренажером. Компания организует серийное производство контроллеров, а также различных компонентов, узлов и основных структурных частей, — пояснил генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.
И завершает пятерку лидеров конкурсного отбора беспилотное авиационное судно самолетного типа «Реактив — 1». Оно оснащено искусственным интеллектом и компьютерным зрением, благодаря которым распознает визуальные образы и тепловые сигнатуры. Запускается с катапульты, самолета, вертолета или беспилотника. Эксплуатируется без использования специальных взлетно-посадочных полос или дорог. Может оснащаться средствами разведки и парашютом взамен боевой части.
— Это первый в России реактивный, ударный БПЛА. Он объединяет самые современные решения. Среди них — система бортового вычисления для удержания цели и целенаведение на финальном участке полета. Беспилотник оснащен турбореактивным двигателем, который развивает скорость более 350 км/ч. Все запасные части и элементы производятся в РФ, организовано производство полного цикла, — уточнил руководитель конструкторского бюро, разработавшего беспилотник, Михаил Пьянников.
Поддержка разработчиков БПЛА
Учитывая, что сейчас беспилотная авиация развивается очень активно, причем по всему миру, внимание государства здесь становится необходимым, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.
— Программа грантов — полезная вещь, потому что с самого начала для таких проектов зачастую нужны большие деньги, в частности, на тяжелые пилотируемые самолеты, вертолеты. А простому разработчику их взять негде. На этом этапе мы можем потерять много перспективных и хороших идей. Поэтому поддержка государством разных проектов, затем дальнейший выбор наиболее интересных, перспективных, а затем продолжение финансирования ускорит наше развитие в этой сфере, — объяснил он.
Наблюдая за развитием самых разных программ поддержки беспилотной авиации в стране, можно сказать, что государство, безусловно, уделяет огромное внимание развитию технологических направлений, связанных с изучением систем управления и координации действий беспилотной авиации, добавил военный эксперт Дмитрий Корнев.
— Как пример — гибридный комплекс, — сказал он «Известиям». — Это как раз то, что могло бы лечь в основу создания таких платформ развития беспилотников с модульными конструкциями. Когда есть стандартизированное единое программное обеспечение со сменными модулями самых разных возможностей, то БПЛА можно оперативно и легко перестраивать для выполнения конкретной цели.
И если комплексы такого рода будут платформенного типа, то это значительно снизит стоимость каждого конкретного решения. Потому что оно будет отличаться лишь незначительно какими-то модулями от любого другого соседнего решения, резюмировал специалист.