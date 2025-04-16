Воздушный рой: как российские подразделения освобождали Елизаветовку

Бои за поселок Елизаветовка на Покровском направлении в ДНР длились несколько месяцев. Действия наших войск осложнялись наличием у врага большого количества бронетехники и появлением на поле боя элитных подразделений БПЛА. Украинская оборона долгое время держалась на беспрецедентно большом количестве применяемых дронов. Однако, грамотно используя погодные условия, наши штурмовые подразделения добились успеха. Подробности освобождения Елизаветовки войсками группировки «Центр» — в репортаже «Известий».

Танковая дуэль

— Для украинских боевиков Елизаветовка была контрольной точкой между опорными пунктами, которые они построили перед нею и Миролюбовкой, — рассказывает заместитель командира 5-й бригады 51-й Донецкой армии с позывным Узник. — Мы обошли эти позиции, зашли в населенный пункт, а противник оставался в своих опорниках. Мы, пробиваясь в пешем порядке к Елизаветовке, зачищали каждую лесополосу и укрепление, а враг всеми способами пытался выбить нас из поселка, применяя большое количество бронированной техники: танков, БМП и бронеавтомобилей.

За время специальной военной операции Узник прошел путь от командира танковой роты до своей сегодняшней должности. Еще до вхождения Народной милиции Донецкой Народной Республики в состав ВС РФ получил звание Героя ДНР за то, что его боевые машины одними из первых прорвались в городскую застройку Марьинки.

Уже будучи командиром мотострелкового батальона, многократно сам вел в бой штурмовые группы.

Заместитель командира 5-й бригады 51-й Донецкой армии, позывной — Узник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

За освобождение Марьинки ему, на тот момент старшему лейтенанту, указом президента РФ было не только присвоено внеочередное воинское звание майора, минуя капитана (аналогичный прыжок через звание был у Юрия Гагарина), но и звание Героя Российской Федерации.

Войти в поселок мешала бронетехника противника.

— Мы встретились с двумя танками противника, — вспоминает Узник. — Наш уничтожил одну вражескую машину, вторая отступила. Пехота успешно десантировалась и приступила к выполнению задачи.

Танковые бои на данном этапе СВО — исчезающее редкое явление, особенно на участках, где противостояние давно обрело позиционный характер. Наверное, только появление нашей бронегруппы в тылу врага, каковым на тот момент был населенный пункт, привело к этому — встреча для всех оказалась неожиданной.

— Зашкаливали эмоции! — вспоминает Узник. — Мы давно не сталкивались с боем танка против танка. Расстояние между машинами было меньше 50 м, они ехали лоб в лоб. Самое главное, нужно было первым сделать выстрел, быстрее врага. Чей экипаж был хладнокровнее, тот и выиграл бой.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Наши оказались на высоте — нервы не сдали, выстрелили первыми.

Оба танка — и наш, и вражеский — были модификациями советского Т-72. Многие машины подобного типа после 1991 года оказались на Украине и в странах Восточной Европы. Сегодня этот танк — один из основных с обеих сторон линии фронта в СВО.

Враг не сдавался

— Позднее противник изолировал поле боя с помощью FPV-дронов-«камикадзе», квадрокоптеров «Мавик» со «сбросами», гексакоптеров типа «Баба-яга» и «Вампир», не давая нам в пешем порядке пройти к Елизаветовке, — рассказывает о первых контратаках врага Узник. — И применял бронетехнику для контратак и подвоза пехоты. Мы же изолировали поле боя, примененяя дроны-«камикадзе» и FPV-дроны на оптоволокне. Высадившуюся пехоту врага уничтожали сбросами с «Мавиков», а с теми, кто всё же прошел в населенный пункт, внутри вели бой стрелковым оружием.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Он поясняет, что после освобождения Воздвиженки и выхода наших войск к Елизаветовке враг понял, что фронт прорван, и направил на этот относительно небольшой участок подразделения БПЛА, включая и элитные, такие как «Птахи Мадьяра». В некоторые моменты на одного нашего пехотинца могло приходиться до 10 дронов-«камикадзе» врага.

— Мы развернули посты воздушного наблюдения каждые 300–500 м, — вспоминает Узник. — На постах было штатное стрелковое оружие, автоматы, гладкоствольные ружья и средства РЭБ. И, когда полностью это заработало, мы смогли малыми группами, по три-четыре человека, пробиваться к Елизаветовке. Группы прикрывали с постов воздушного наблюдения, а также использовали погоду: снег, туман. Когда противник не мог наблюдать нас с воздуха, старшие групп выводили своих штурмовиков в район выполнения задачи максимально быстро и максимально скрытно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В самом населенном пункте почти в каждом доме находились позиции врага, часто соединенные ходами сообщения. По сути, весь поселок был превращен в один большой опорный пункт.

Враг не ожидал нашего прорыва, поэтому на некоторых позициях были развернуты даже минометы и автоматические гранатометы. Позднее бои шли за каждый дом, зачастую это были ближние бои, с использованием стрелкового оружия и ручных гранат.

— За всё время боев за Елизаветовку были взяты двое пленных, — подводит итоги Узник. — Не сдавались там.

В поселке с украинской стороны находились части национальной гвардии Украины, которые зачастую формируются из националистов.

Натовские трофеи

Среди трофейного оружия, которое нам показывают, — гранаты и гранатометы натовского образца.

Есть и FN MAG — основной единый пулемет НАТО со старым креплением оптического прицела сбоку. Это модификация 1980-х годов, но в идеальном состоянии, явно складского хранения.

FN MAG Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Такие поставляли на Украину перед контрнаступлением, и многие из них были потеряны. Но в элитных частях, которые берегли, можно их увидеть и сегодня.

Приклад на пулемете не родной, снят с более позднего образца. Вероятно, того времени, когда в начале СВО стрелковое оружие срочно поставляли ВСУ прямо из американских военных частей, не ожидая расконсервации складов хранения.

Видимо, даже в хорошо укомплектованных подразделениях начинает ощущаться нехватка стрелкового оружия. На этом же участке фронта были замечены дешевые турецкие копии пулеметов FN, которые значительно уступают по качеству и надежности оригинальным моделям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

А вот большая часть автоматов у украинских боевиков были советские АК-74. В ВСУ таких уже мало, и давно идет переход на натовский патрон. А в полиции еще остаются запасы, которые уходят во фронтовые бригады из националистов.