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Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
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Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ

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Фото: Минобороны РФ
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Экипажи российских штурмовиков Су-25 «Грач» нанесли удар по военной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу, расположенном в зоне ответственности группировки войск «Центр». Кадры боевой работы 5 мая публикует Минобороны РФ.

Удар по позициям украинских военных был нанесен с применением неуправляемых авиационных ракет. После экипажи совершили противоракетное маневрирование с выпуском тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета.

В Минобороны подчеркнули, что цели были успешно ликвидированы.

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Этим утром операторы беспилотников группировки войск «Днепр» уничтожили замаскированные артиллерийские орудия ВСУ на ореховском направлении зоны проведения спецоперации в Запорожской области. Уточнялось, что российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку на дальности более 25 км, буксируемое орудие на более чем 30 км и иную военную технику, в том числе танки.

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