Операторы БПЛА уничтожили замаскированную артиллерию ВСУ в Запорожской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» уничтожили замаскированные артиллерийские орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) в Запорожской области. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Удалось поразить самоходную артиллерийскую установку на дальности более 25 км, буксируемое орудие на 30 с лишним км, а также другую технику, включая танки», — уточнил оператор FPV-дронов с позывным Майкоп.

Обнаружить цели смогли разведывательные подразделения. После передачи разведданных на пункты управления по позициям ВСУ был нанесен точный удар.

Ранее, 4 мая, расчет орудия Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил диверсионную группу ВСУ, которая укрывалась в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области. Уточняется, что украинские военные были обнаружены в ходе осуществления плановой разведки местности с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом артиллеристы поразили все отмеченные цели с минимальным расходом боеприпасов.