Расчет орудия Д-20 уничтожил диверсионную группу ВСУ в Херсонской области
Расчет орудия Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрывалась в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Находившийся на боевом дежурстве расчет орудия Д-20 получил разведданные с точными координатами обнаруженного противника и выдвинулся на ранее подготовленную огневую позицию. Первым же выстрелом орудия был поражен пункт временной дислокации противника в одном из заброшенных зданий на правом берегу Днепра. Вторым — по доразведанным координатам — была уничтожена диверсионная группа ВСУ», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что украинские военные были обнаружены в ходе осуществления плановой разведки местности с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом артиллеристы поразили все отмеченные цели с минимальным расходом боеприпасов.
«На счету у расчета множество уничтоженных военных объектов противника: пункты временной дислокации личного состава ВСУ, места размещения расчетов и запуска БПЛА, позиции гаубиц М777», — отметили в Минобороны.
Ранее, 3 мая, в Сумской области росгвардейцы уничтожили замаскированную боевую машину пехоты (БМП) М-2 Bradley ВСУ. В ведомстве отметили, что российские операторы дронов поразили замаскированную украинскую технику с помощью ударных FPV-дронов.