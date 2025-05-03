В Сумской области росгвардейцы уничтожили замаскированную технику ВСУ
В Сумской области росгвардейцы уничтожили замаскированную боевую машину пехоты (БМП) М-2 «Брэдли» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Росгвардейцы в ходе авианаблюдения обнаружили замаскированную БМП М-2 «Брэдли» украинских националистов в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов Сумской области», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поразили замаскированную украинскую технику с помощью ударных FPV-дронов.
Накануне расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» нанесли поражение пунктам временной дислокации ВСУ на сумском направлении. Кроме того, были уничтожены живая сила, бронированная техника и дроны ВСУ.