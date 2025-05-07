Губернатор Евраев сообщил об уничтожении трех дронов ВСУ на подлете к Ярославлю
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- Губернатор Евраев сообщил об уничтожении трех дронов ВСУ на подлете к Ярославлю
На подлете к Ярославлю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, разрушений и пострадавших нет.
Губернатор уточнил, что на территории области могут находиться обломки беспилотников, и призвал местное население держаться на расстоянии в случае их обнаружения. Кроме того, он попросил сообщить о найденных фрагментах.
Евраев подчеркнул, что в Ярославской области продолжается работа подразделений Минобороны РФ и силовых ведомств по обеспечению безопасности.
Этой ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО семи беспилотников, которые летели в сторону столицы. Позже он сообщил о ликвидации еще двух БПЛА, летевших в сторону Москвы.