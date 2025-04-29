Крылья с советом: в РФ создали систему для автоматического техосмотра БПЛА

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
В зону СВО впервые доставили частицу Благодатного огня
Общество
Путин призвал твердо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Делегация КНДР вылетела в РФ для участия в антифашистской конференции
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО
Мир
В Испании почти полностью восстановлено электроснабжение после отключения
Экономика
Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
Происшествия
Школьный автобус попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области
Мир
Глава минобороны Пакистана не исключил эскалацию конфликта с Индией
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Наука и техника
Баканов сообщил об объединении 13 стран с РФ и КНР для создания лунной станции
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Наука и техника
Самолет МС-21 совершил первый полет с новыми российскими системами

Крылья с советом: в РФ создали систему для автоматического техосмотра БПЛА

Как разработка упростит эксплуатацию гражданских и военных дронов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские инженеры разработали аппаратно-программный комплекс для автоматического контроля за техническим состоянием парка БПЛА. Система обрабатывает данные со всех датчиков, установленных на технике, оценивает ее работоспособность и прогнозирует вероятность поломки. Разработка позволяет заранее проводить ремонт и избавиться от вынужденного простоя летательных аппаратов. По словам экспертов, комплекс можно использовать как в гражданской, так и в военной беспилотной авиации, что решит многие проблемы, возникающие во время эксплуатации большого числа дронов.

Комплекс для автоматического техосмотра дронов

Специалисты МАИ создали аппаратно-программный комплекс для автоматического контроля и анализа состояния парка беспилотников. Он состоит из специального коммуникатора, который устанавливается на БПЛА, собирает и передает в систему данные с расположенных на технике датчиков, а также программного обеспечения, обрабатывающего эту информацию и на ее основе предсказывающего появление неполадок. Использование технологии позволит перейти к техническому обслуживанию оборудования по состоянию, а не по предписанию, а также сократит количество поломок.

— Разработчики и пользователи часто несут финансовые и репетиционные убытки из-за отсутствия актуальной информации о состоянии техники, особенностях ее эксплуатации и выполнения технического обслуживания и ремонта, а также невозможности строить точные прогнозы по ее применению и материально-техническому обеспечению, — сказал ведущий инженер Центра БАС МАИ Роман Кузин.

рекмонт бпла
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Цифровая платформа проводит сбор информации от всех бортовых источников, ведет историю эксплуатации техники (наработок, отказов, особенностей управления) и работ по ее обслуживанию и ремонту, формирует аналитические отчеты, производит информационное сопровождение и контролирует работу оператора или техника, а также ведет базу данных документации, рассказали авторы проекта.

Техника вне опасности: промобъекты прикроют антидроновой защитой
На выставке Securika Moscow 2025 представлена широкая номенклатура решений по борьбе с вражескими БПЛА

— Проведенный анализ качества эксплуатации различных типов авиационной техники показал, что картина по исправности и готовности воздушных судов к вылету и решению поставленных задач далеко не полная и не во всем достоверная. Дальнейшие исследования продемонстрировали: обозначенные проблемы, и их следствия типичны почти для всех отраслей, где применяется сложная высокотехнологичная техника, будь то наземный, воздушный, железнодорожный, речной или морской транспорт, топливно-энергетический комплекс или сельское хозяйство. Наша разработка позволит исправить это, — сказал Роман Кузин.

Роман Кузин

Ведущий инженер Центра БАС МАИ Роман Кузин

Фото: пресс-служба МАИ/Никита Спицин

По его словам, проект повышает достоверность и точность собираемых эксплуатационных данных, исключает риск их потери, сокращает количество ошибок при вводе данных, связанных с человеческим фактором. Помимо этого можно в автоматическом режиме проводить мониторинг исправности и прогнозирование по использованию сразу всего парка техники. Точность прогнозов была подтверждена в ходе испытаний системы на одном из парков транспортных средств.

— Во время испытаний мы объединили все собираемые данные в один большой синтетический параметр. Затем применили к нему алгоритмы предиктивного анализа и сказали, что в такое то время у вас будут отказы. И они были. А дальше мы от этой общей синтетической величины можем прийти к отдельным конкретным показателям и по ним сказать, что у вас проблема в давлении масла, температуре подшипников или других системах. Но, чтобы более точно определять причину поломки, нам нужно продолжать исследования, — сказал Роман Кузин.

Систему можно применять не только для контроля состояния БПЛА, но и для любого другого технологичного оборудования, добавил он.

Область применения цифровой системы

В гражданской сфере использование системы, анализирующей данные, поступающие с БПЛА, может стать залогом его безопасной эксплуатации. А для использования в военной сфере она имеет хороший задел и перспективу, рассказал научный сотрудник МГУТУ им. К.Г. Разумовского Сергей Курапов. Необходимо принимать во внимание большое количество стресс-факторов, возникающих в зоне боевых действий. Поэтому система должна обладать достаточной адаптивностью и гибкостью и включать сбор и систематизацию разведданных, получаемых во время полета беспилотника.

бпла
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— На фронте остро стоит проблема ремонта и обслуживания беспилотников, мастерские в подразделениях завалены работой. Категоризация дронов, идущих в ремонт или на ТО по типу необходимых манипуляций, значительно сократит время инженерам, позволит ничего не забыть, исключив человеческий фактор. Анализ логов, телеметрии и видеосигнала с дронов в единой платформе позволит своевременно выявить характеристики новых систем РЭБ, которые противник может вводить на участках фронта, — добавил он.

Беспилотный проект: Путин призвал увеличить производство дронов
Как в России адаптируют вооружения к новым способам ведения боевых действий

В настоящее время противник ведет борьбу с использованием вирусов, которые заражают программное обеспечение в дронах. Использование автоматизированной платформы даст возможность перепрошивать дроны автоматически при обнаружении программных неполадок и в целом упростить процесс предполетной подготовки, добавил специалист.

бпла
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Аналогичные работы ведутся в РФ производителями беспилотников и сторонними разработчиками ПО, отметил заместитель гендиректора НИЦ «Аэроскрипт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Андрей Яблоков. По его словам, для таких систем необходимо наладить обмен данными об эксплуатации дронов между собой и цифровой платформой, а также поддерживать многообразие версий беспилотников одного типа и разных производителей, в том числе иностранных.

По словам гендиректора компании «Курсир», эксперта рынка НТИ «Аэронет» Виталия Мунирова, в сфере беспилотной авиации система актуальна, скорее, только для крупных эксплуатантов, поскольку они имеют большой парк летательных аппаратов.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир