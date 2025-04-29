Крылья с советом: в РФ создали систему для автоматического техосмотра БПЛА

Российские инженеры разработали аппаратно-программный комплекс для автоматического контроля за техническим состоянием парка БПЛА . Система обрабатывает данные со всех датчиков, установленных на технике, оценивает ее работоспособность и прогнозирует вероятность поломки. Разработка позволяет заранее проводить ремонт и избавиться от вынужденного простоя летательных аппаратов . По словам экспертов, комплекс можно использовать как в гражданской, так и в военной беспилотной авиации, что решит многие проблемы, возникающие во время эксплуатации большого числа дронов.

Комплекс для автоматического техосмотра дронов

Специалисты МАИ создали аппаратно-программный комплекс для автоматического контроля и анализа состояния парка беспилотников . Он состоит из специального коммуникатора, который устанавливается на БПЛА, собирает и передает в систему данные с расположенных на технике датчиков, а также программного обеспечения, обрабатывающего эту информацию и на ее основе предсказывающего появление неполадок. Использование технологии позволит перейти к техническому обслуживанию оборудования по состоянию, а не по предписанию, а также сократит количество поломок .

— Разработчики и пользователи часто несут финансовые и репетиционные убытки из-за отсутствия актуальной информации о состоянии техники, особенностях ее эксплуатации и выполнения технического обслуживания и ремонта, а также невозможности строить точные прогнозы по ее применению и материально-техническому обеспечению , — сказал ведущий инженер Центра БАС МАИ Роман Кузин.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Цифровая платформа проводит сбор информации от всех бортовых источников, ведет историю эксплуатации техники (наработок, отказов, особенностей управления) и работ по ее обслуживанию и ремонту, формирует аналитические отчеты, производит информационное сопровождение и контролирует работу оператора или техника, а также ведет базу данных документации, рассказали авторы проекта.

— Проведенный анализ качества эксплуатации различных типов авиационной техники показал, что картина по исправности и готовности воздушных судов к вылету и решению поставленных задач далеко не полная и не во всем достоверная . Дальнейшие исследования продемонстрировали: обозначенные проблемы, и их следствия типичны почти для всех отраслей, где применяется сложная высокотехнологичная техника, будь то наземный, воздушный, железнодорожный, речной или морской транспорт, топливно-энергетический комплекс или сельское хозяйство. Наша разработка позволит исправить это , — сказал Роман Кузин.

Ведущий инженер Центра БАС МАИ Роман Кузин Фото: пресс-служба МАИ/Никита Спицин

По его словам, проект повышает достоверность и точность собираемых эксплуатационных данных, исключает риск их потери, сокращает количество ошибок при вводе данных, связанных с человеческим фактором . Помимо этого можно в автоматическом режиме проводить мониторинг исправности и прогнозирование по использованию сразу всего парка техники. Точность прогнозов была подтверждена в ходе испытаний системы на одном из парков транспортных средств .

— Во время испытаний мы объединили все собираемые данные в один большой синтетический параметр. Затем применили к нему алгоритмы предиктивного анализа и сказали, что в такое то время у вас будут отказы. И они были. А дальше мы от этой общей синтетической величины можем прийти к отдельным конкретным показателям и по ним сказать, что у вас проблема в давлении масла, температуре подшипников или других системах. Но, чтобы более точно определять причину поломки, нам нужно продолжать исследования , — сказал Роман Кузин.

Систему можно применять не только для контроля состояния БПЛА, но и для любого другого технологичного оборудования, добавил он.

Область применения цифровой системы

В гражданской сфере использование системы, анализирующей данные, поступающие с БПЛА, может стать залогом его безопасной эксплуатации. А для использования в военной сфере она имеет хороший задел и перспективу , рассказал научный сотрудник МГУТУ им. К.Г. Разумовского Сергей Курапов. Необходимо принимать во внимание большое количество стресс-факторов, возникающих в зоне боевых действий. Поэтому система должна обладать достаточной адаптивностью и гибкостью и включать сбор и систематизацию разведданных, получаемых во время полета беспилотника .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— На фронте остро стоит проблема ремонта и обслуживания беспилотников, мастерские в подразделениях завалены работой. Категоризация дронов, идущих в ремонт или на ТО по типу необходимых манипуляций, значительно сократит время инженерам, позволит ничего не забыть, исключив человеческий фактор. Анализ логов, телеметрии и видеосигнала с дронов в единой платформе позволит своевременно выявить характеристики новых систем РЭБ, которые противник может вводить на участках фронта , — добавил он.

В настоящее время противник ведет борьбу с использованием вирусов, которые заражают программное обеспечение в дронах. Использование автоматизированной платформы даст возможность перепрошивать дроны автоматически при обнаружении программных неполадок и в целом упростить процесс предполетной подготовки, добавил специалист.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Аналогичные работы ведутся в РФ производителями беспилотников и сторонними разработчиками ПО , отметил заместитель гендиректора НИЦ «Аэроскрипт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Андрей Яблоков. По его словам, для таких систем необходимо наладить обмен данными об эксплуатации дронов между собой и цифровой платформой, а также поддерживать многообразие версий беспилотников одного типа и разных производителей, в том числе иностранных .