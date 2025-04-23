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Беспилотный проект: Путин призвал увеличить производство дронов

Как в России адаптируют вооружения к новым способам ведения боевых действий
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Более 1,5 млн беспилотников и свыше 4 тыс. единиц бронетанковой техники получили российские вооруженные силы в 2024 году. Об этом Владимир Путин заявил 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии. Ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, также было поставлено 180 боевых самолетов и вертолетов. Задачи ВПК на 2025 год еще более масштабные, поскольку сегодня все армии мира изучают российский опыт ведения спецоперации и РФ нужно быть на шаг впереди, заявил глава государства. Как искусственный интеллект будут использовать в развитии вооружений и что внесут в учебные программы в военных училищах и академиях — в материале «Известий».

Сколько БПЛА в сутки поставляют на передовую

Владимир Путин 23 апреля обсудил развитие оборонно-промышленного комплекса. На заседании Военно-промышленной комиссии он оценил ситуацию, сложившуюся не только в подразделениях, участвующих в СВО, но и в целом в армии и на флоте. Практически все оборонные предприятия в прошлом году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, а по некоторым видам вооружений — с опережением графика, заявил глава государства. К примеру, более чем вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Войска также получили более 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов.

— Хочу сказать спасибо коллективам оборонных предприятий, их смежникам, работникам конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов. Ваш труд, высокая самоотдача позволили оборонно-промышленному комплексу России достойно справиться с поставленными задачами и вызовами, с которыми мы столкнулись, — сказал Владимир Путин.

Путин

Заседание Военно-промышленной комиссии с участием президента РФ Владимира Путина, 23 апреля 2025

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Отдельно глава государства обратил внимание на ситуацию с БПЛА. За 2024 год было поставлено более 1,5 млн беспилотников разных типов, сказал президент: ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV — виртуальной реальности.

— Знаю прекрасно, и здесь многие, участвующие в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром предпринимаются, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле. Уверен, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в данном случае этих дронов, будут, безусловно, выполнены. Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха, — сказал президент.

дроны

Производство БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков


FPV-дроны используются непосредственно для ударов на передовой, на дальности в несколько километров, при этом расход этого оружия достаточно большой, подтвердил «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— 1,5 млн беспилотников — это немало, но недостаточно для того, чтобы полностью насытить ВС РФ для борьбы с той интенсивностью, которая имеет место сейчас в ходе специальной военной операции. FPV-дроны тратятся в день тысячами, даже десятками тысяч единиц. И чем интенсивнее боевые действия, тем выше их расход. Использование FPV-дронов позволяет сберечь жизни наших солдат, обеспечивая бесконтактное уничтожение противника, пунктов обороны, бронетехники. Они позволяют вести боевые действия, не бросая пехоту в бой, а чтобы она потом действовала уже по уничтоженным позициям противника, — пояснил он.

Задачи перед ОПК на 2025 год

На этот год Владимир Путин поставил перед военно-промышленным комплексом еще более масштабные задачи, в том числе с учетом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий.

— Подчеркну: сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают без всякого преувеличения все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании. А нам нужно быть на шаг впереди, как это у нас неоднократно получалось в последнее время и, уверен, будет получаться в будущем, — сказал президент.

БПЛА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом Россия с учетом опыта спецоперации быстро улучшает наиболее востребованные образцы вооружения, сказал Путин. Глава государства добавил, что высокая технологическая динамика российских производств достигнута в том числе благодаря обратной связи с передовой.
Так, к примеру, огромный цикл развития прошли ударные беспилотники: от шумных двигателей, малой скорости и небольшого боезаряда — до дронов, которые надежно поражают объекты противника и имеют принципиально другую скорость и двигатели, рассказал «Известиям» председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

— Новое слово — беспилотники на оптоволокне. Оно позволило нам эффективно противодействовать противнику во время его нападения на Курскую область. Потому что у него не было методов воздействия на такие дроны, средства радиоэлектронной борьбы были бессильны и бесполезны против такого оружия, — сказал Роман Шкурлатов.

дроны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Владимир Путин заявил о необходимости эффективно адаптировать вооружения и технику к меняющимся формам и способам ведения боевых действий. К примеру, учебные программы в военных училищах и академиях, а также школах младшего офицерского и сержантского состава нужно обновить с учетом опыта спецоперации. То же коснется боевых уставов Сухопутных войск, начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий.

— И, конечно, следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего, а будущее стремительно приближается. И движение-то все быстрее и быстрее, скорости этих изменений нарастают, — заявил глава государства.

Завод

Завод по серийному производству беспилотных летательных аппаратов «Транспорт будущего» в Тольятти

Фото: РИА Новости/Сергей Тарасов


Владимир Путин дал поручение ускорить производство безэкипажных катеров, робототехнических комплексов и боевых лазеров. У России уже есть наработки в этой сфере, в частности готовы целые комплексы, отметил глава государства. Однако на востребованных направлениях нужно двигаться быстрее: к примеру, необходимо завершить в срок формирование орбитальной группировки космических аппаратов для развития не только военной разведки, но и для решения учебно-боевых задач в мирное время. «Это позволит завершить создание современной системы управления войсками в режиме реального времени и тем самым серьёзно повысить их боевой потенциал», — заметил он.

Огромные преимущества на поле боя дает искусственный интеллект, заметил глава государства. Для этого Владимир Путин поручил активизировать выпуск и применение отечественных программ ИИ для их использования в системах военного управления.

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