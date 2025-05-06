Политолог указал на действие антироссийских санкций вопреки обществу Словакии

Желание граждан Словакии провести референдум об отмене антироссийских санкций говорит о том, что рестрикции действовали вопреки экономике и общественной жизни страны. Таким мнением 6 мая с «Известиями» поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Накануне газета Konzervatívny denník Postoj сообщила, что внепарламентская партия Словацкого движения возрождения (СДВ) передала в канцелярию президента страны Петера Пеллегрини петицию с просьбой провести референдум об отказе от антироссийских санкций.

«Уже само обращение словацкого населения к идее проведения референдума говорит о том, что антироссийские санкции действуют вопреки и экономике, и общественной жизни Словакии», — заявил эксперт.

Оленченко напомнил, что число лиц, подписавших обращение, превышает установленный минимум для рассмотрения петиции. Технически это обращение выглядит как отдельные листы от каждого гражданина. Они были суммированы и переданы в канцелярию, где, в соответствии с установленным порядком, пересчитают их, проверят подлинность подписей. Если всё подтвердится и будет соответствовать требованиям закона, то правительство имеет право инициировать референдум, рассказал эксперт.

«Я думаю, что, если это произойдет, это будет положительный импульс и для словацкого общества, которое находится в таких искаженных условиях, но и в целом для регионов Восточной Европы. Я имею в виду соседних для Словакии стран», — подчеркнул он.

По словам политолога, партия Словацкого движения возрождения стоит на позициях здравого смысла, добиваясь улучшения благосостояния населения и укреплению архитектуры безопасности в Европе.

22 апреля словацкий активист и председатель партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота заявил, что петиция о референдуме против санкций в отношении РФ собрала установленный законом лимит в 350 тыс. подписей. Всего документ подписали 356,593 тыс. граждан.

10 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз (ЕС) должен создать хорошую атмосферу для мирных переговоров, в том числе снять часть санкций против РФ. Он также уточнял, что не верит в действие санкций.

За день до этого глава комитета парламента Словакии по международным делам Мариан Кэри сообщил «Известиям», что Словакия не планирует поддерживать 17-й пакет европейских санкций против России.