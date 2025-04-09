В Словакии выступили против нового пакета европейских санкций в отношении России
Словакия не планирует поддерживать 17-й пакет европейских санкций против России. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета парламента страны по международным делам Мариан Кэри.
Кэри указал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступают против принятия тех санкций, которые будут вредить государствам.
«Мы не хотим поддерживать новые санкции», — сказал он.
Кроме того, в правящей партии SMER сообщили «Известиям», что в конце апреля в Россию приедет группа словацких депутатов, а в мае в Братиславе планируют создать парламентскую группу дружбы с Россией и Белоруссией.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 8 апреля заявил, что санкционная политика Европы против РФ потерпела полный провал. Он отметил, что антироссийские ограничения вместо РФ ударили по самим странам Евросоюза.
Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что российские предприниматели успешно адаптировались к санкционным механизмам Запада, создав альтернативные способы взаимодействия с зарубежными партнерами.