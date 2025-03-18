Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков указал на сохранение у Москвы надежды на переговоры по Украине
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Мир
Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе
Армия
ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ объекты нефтяной отрасли
Наука и техника
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС
Экономика
Путин заявил об адаптации предпринимателей к антироссийским санкциям
Мир
В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Мир
В Кремле указали на широкий спектр вопросов в предстоящих переговорах РФ и США
Мир
Дмитриев указал на готовность РФ обсуждать с США совместную работу в космосе
Мир
В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Армия
Военные ВС РФ создали коридор для эвакуации жителей из Константинополя в ДНР
Мир
Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр
Общество
Пропавший в Тюмени спортивный журналист был найден живым
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Общество
В ДНР британского наемника заочно приговорили к 14,5 года колонии
Общество
Банковские приложения дополнят функционалом для пострадавших от мошенников
Сюжет:

Путин заявил об адаптации предпринимателей к антироссийским санкциям

Путин: против российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций
0
EN
Фото: Global Look Press/Serg Glovny
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Предприниматели смогли адаптироваться к антироссийским санкциям. Об этом 18 марта сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций, адаптировались к ним. Продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами, с теми, кто хочет с нами работать», — уточнил он.

Глава государства назвал рестрикции дополнительным катализатором в позитивных структурных изменений в российской экономике. При этом он подчеркнул, что санкции — это не временные меры, а «механизм системного стратегического давления» на РФ. По словам Путина, конкуренты России всегда будут стремиться сдержать развитие страны и ослабить ее экономические и технологические возможности.

Президент подчеркнул, что в настоящее время против российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций.

Бесполезный укол: 16-й пакет санкций ничего не изменит для бизнеса в РФ
Компании приспособились к ограничениям, а торговля Евросоюза и России и так просела на две трети

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов днем 18 марта сообщил, что российская промышленность адаптировалась к санкциям. Он уточнил, что это стало возможным благодаря пристраиванию кооперационных связей, логистики и схем взаиморасчетов. По его словам, в том числе было осуществлено частичное переориентирование экспортных потоков.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025