Путин заявил об адаптации предпринимателей к антироссийским санкциям

Предприниматели смогли адаптироваться к антироссийским санкциям. Об этом 18 марта сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций, адаптировались к ним. Продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами, с теми, кто хочет с нами работать», — уточнил он.

Глава государства назвал рестрикции дополнительным катализатором в позитивных структурных изменений в российской экономике. При этом он подчеркнул, что санкции — это не временные меры, а «механизм системного стратегического давления» на РФ. По словам Путина, конкуренты России всегда будут стремиться сдержать развитие страны и ослабить ее экономические и технологические возможности.

Президент подчеркнул, что в настоящее время против российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов днем 18 марта сообщил, что российская промышленность адаптировалась к санкциям. Он уточнил, что это стало возможным благодаря пристраиванию кооперационных связей, логистики и схем взаиморасчетов. По его словам, в том числе было осуществлено частичное переориентирование экспортных потоков.