Алиханов сообщил об адаптации промышленности РФ к санкциям
Промышленность России адаптировалась к санкциям. Об этом 18 марта сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Очевидно, что наша промышленность в целом адаптировалась к внешнему давлению. Новые санкционные пакеты добавляют сложности, но кардинально не меняют картину», — заявил Алиханов.
По его словам, это стало возможно благодаря пристраиванию кооперационных связей, логистики, схем взаиморасчетов. Также частично были переориентированы экспортные потоки.
Министр отметил, что бывшие иностранные партнеры покинули и высокотехнологичные сегменты. Для их освоения необходимо больше времени.
«У нас впереди еще достаточно большая, сложная работа, периметр которой, как уже было сказано, обозначен национальными проектами технологического лидерства, — рассказал Алиханов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 марта сообщил о полной адаптации России к санкциям. Он также отметила, что экономика страны растет.