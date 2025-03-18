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Алиханов сообщил об адаптации промышленности РФ к санкциям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Промышленность России адаптировалась к санкциям. Об этом 18 марта сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Очевидно, что наша промышленность в целом адаптировалась к внешнему давлению. Новые санкционные пакеты добавляют сложности, но кардинально не меняют картину», — заявил Алиханов.

По его словам, это стало возможно благодаря пристраиванию кооперационных связей, логистики, схем взаиморасчетов. Также частично были переориентированы экспортные потоки.

Министр отметил, что бывшие иностранные партнеры покинули и высокотехнологичные сегменты. Для их освоения необходимо больше времени.

«У нас впереди еще достаточно большая, сложная работа, периметр которой, как уже было сказано, обозначен национальными проектами технологического лидерства, — рассказал Алиханов.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 марта сообщил о полной адаптации России к санкциям. Он также отметила, что экономика страны растет.

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