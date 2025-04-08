Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об участии представителей МИД РФ на переговорах в Стамбуле
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гуево в Курской области
Мир
Глава МИД Венгрии отметил провал санкционной политики ЕС против РФ
Общество
В Кремле заявили об отсутствии контактов с Японией по мирному договору
Армия
Силы ПВО за сутки сбили 102 украинских дрона
Пресс-релизы
Россия и страны Африки продолжат развивать совместные проекты в области энергетики
Экономика
Сальдо сообщил о планах по сбору более 1,5 млн т урожая в Херсонской области
Мир
В Китае поддержали усилия РФ в организации встречи по иранской ядерной сделке
Мир
ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Мир
В Сербии проведут шествие «Бессмертного полка»
Экономика
Патрушев сообщил об экспорте 1,9 млн т российской рыбной продукции в 2024 году
Мир
WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины
Авто
Правительство не поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО
Мир
Минфин РФ призвал МВФ оценить влияние санкций и тарифов на мировую экономику
Мир
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии плана проводить прямые переговоры с США
Мир
Глава ВОЗ допустил возможность возникновения новой пандемии
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов
Сюжет:

Глава МИД Венгрии отметил провал санкционной политики ЕС против РФ

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкционная политика Евросоюза против РФ провалилась
0
EN
Фото: TASS/AP/Robert Hegedus
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Санкционная политика Европейского союза (ЕС) в отношении России провалилась. Об этом 8 апреля сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В целом я считаю, что санкционная политика Евросоюза провалилась. <…> Потому что санкции ударили по европейской экономике сильнее, чем по российской», — сказал Сийярто.

Он также добавил, что у Венгрии важное сотрудничество с Россией в сфере энергетики, поскольку страна зависит от российских источников. По его словам, РФ является надежным партнером, когда речь идет о поставках энергоносителей в Венгрию.

«Никто не сделал нам более надежного и дешевого предложения, чем Россия, поэтому очевидно, что мы поддерживаем с ними связь, честно сотрудничаем с ними в сфере энергетики, и мы не можем отказаться от этого в нынешних условиях», — рассказал глава МИД Венгрии.

Кроме того, Сийярто отметил, что решение поддержать новые санкции против России будет зависеть от геополитических обстоятельств в мире.

«Российский бизнес научился работать в условиях санкций»
Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Основные цитаты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 апреля заявил, что экономика РФ развивается и растет вопреки наложенным на страну санкциям. Дмитриев также подчеркнул, что сейчас Россия не выдвигает никаких явных требований по снятию со страны санкций.

До этого, 18 марта, президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели успешно адаптировались к санкционным механизмам Запада, создав альтернативные способы взаимодействия с зарубежными партнерами. Глава государства назвал рестрикции дополнительным катализатором позитивных изменений в российской экономике.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025