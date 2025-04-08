Глава МИД Венгрии отметил провал санкционной политики ЕС против РФ

Санкционная политика Европейского союза (ЕС) в отношении России провалилась. Об этом 8 апреля сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В целом я считаю, что санкционная политика Евросоюза провалилась. <…> Потому что санкции ударили по европейской экономике сильнее, чем по российской», — сказал Сийярто.

Он также добавил, что у Венгрии важное сотрудничество с Россией в сфере энергетики, поскольку страна зависит от российских источников. По его словам, РФ является надежным партнером, когда речь идет о поставках энергоносителей в Венгрию.

«Никто не сделал нам более надежного и дешевого предложения, чем Россия, поэтому очевидно, что мы поддерживаем с ними связь, честно сотрудничаем с ними в сфере энергетики, и мы не можем отказаться от этого в нынешних условиях», — рассказал глава МИД Венгрии.

Кроме того, Сийярто отметил, что решение поддержать новые санкции против России будет зависеть от геополитических обстоятельств в мире.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 апреля заявил, что экономика РФ развивается и растет вопреки наложенным на страну санкциям. Дмитриев также подчеркнул, что сейчас Россия не выдвигает никаких явных требований по снятию со страны санкций.

До этого, 18 марта, президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели успешно адаптировались к санкционным механизмам Запада, создав альтернативные способы взаимодействия с зарубежными партнерами. Глава государства назвал рестрикции дополнительным катализатором позитивных изменений в российской экономике.