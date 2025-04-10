Премьер Словакии рассказал о необходимости снятия части санкций с России
Евросоюз (ЕС) должен создать хорошую атмосферу для мирных переговоров, в том числе снять часть санкций против РФ, заявил в интервью «Известиям» премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Мы хотим создать хорошую атмосферу для мирных переговоров, каждая сторона должна сделать какой-то шаг. Очень хороший шаг — это обмен пленными. И конечно, таким шагом навстречу будет снятие части санкций, чтобы создать пространство для дальнейших мирных переговоров. Я не верю в санкции», — заявил премьер Словакии.
Ранее ЕС принял 16-й пакет рестрикций против РФ, сейчас разрабатывается 17-й комплекс мер.
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