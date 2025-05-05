Пеллегрини передали петицию о референдуме об отмене санкций против РФ в Словакии
В канцелярию президента Словакии Петера Пеллегрини поступила петиция от граждан страны с просьбой провести референдум на тему отказа от санкций против России, сообщает 5 мая газета Konzervatívny denník Postoj.
Инициаторами идеи стали представители внепарламентского Словацкого движения возрождения (СДВ). Согласно данным СМИ, организаторы собрали под обращением почти 400 тыс. подписей.
На референдуме предполагается задать вопрос: «Согласны ли вы с тем, что Словацкая Республика не должна применять санкции против Российской Федерации, которые наносят ущерб словацким гражданам, торговцам и предпринимателям?»
По конституции страны, глава государства может объявить всенародное голосование, если этого потребуют не менее 350 тыс. граждан. При этом референдум должен быть объявлен в течение 30 дней с момента получения обращения.
Словацкий активист и председатель партии DOMOV Павол Слота 22 апреля заявил, что в стране собрали необходимое количество подписей (350 тыс.) для проведения референдума об отмене санкций против России.
Глава комитета парламента Словакии по международным делам Мариан Кэри 9 апреля заявил «Известиям» о том, что страна не планирует поддерживать 17-й пакет антироссийских санкций ЕС. По его словам, Фицо и венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступают против принятия тех санкций, которые будут вредить государствам.