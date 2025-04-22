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В Словакии собрали подписи для проведения референдума по отмене санкций против РФ

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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В Словакии собрали необходимое количество подписей для проведения референдума об отмене санкций против России. Об этом 22 апреля сообщил словацкий активист и председатель партии DOMOV Павол Слота.

«Установленный законом лимит (350 тыс. подписей) для объявления референдума о неприменении Словакией антироссийских санкций достигнут. О дальнейших шагах мы сообщим в ближайшие дни», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Политик уточнил, что на данный момент удалось собрать 356 593 тыс. подписей, что превышает установленное количество. Отмечается, что грядущий референдум назначат по вопросу отмены дальнейшего введения антироссийских санкций со стороны Словакии, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям.

На данный момент дата проведения референдума не уточняется.

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Ранее, 10 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз (ЕС) должен создать хорошую атмосферу для мирных переговоров, в том числе снять часть санкций против РФ. Он также уточнял, что не верит в действие санкций.

За день до этого глава комитета парламента Словакии по международным делам Мариан Кэри сообщил «Известиям», что Словакия не планирует поддерживать 17-й пакет европейских санкций против России. Он уточнял, что Фицо и венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступают против принятия тех санкций, которые будут вредить государствам.

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