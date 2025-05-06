В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 00:57 мск введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD) и Жуковский (UUBW)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
Уточняется, что экипажам самолетов, авиадиспетчерам и службам аэропортов в приоритет были поставлены задачи по обеспечению безопасности всех перелетов.
Позднее представитель Росавиации добавил, что временные ограничения с 01:15 мск также введены на работу московского аэропорта Шереметьево.
Кореняко 5 мая сообщил о том, что ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Домодедово. Позже ограничения были сняты.