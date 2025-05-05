В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 02:38 мск введены на работу аэропорта Домодедово», — написал он в своем Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что аэропорт на время действия принятых мер не принимает и не отправляет авиарейсы.

Как указал Кореняко, сотрудники принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажирских полетов.

В тот же день представитель Росавиации сообщил, что в аэропорту Апатиты Мурманской области сняли временные ограничения на полеты. Они вводились 4 мая.

В тот же день Кореняко проинформировал, что в архангельских аэропортах Талаги и Васьково ввели временные ограничения на полеты. После их сняли. Меры принимали для обеспечения безопасности судов.