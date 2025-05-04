Временные ограничения на полеты сняты в архангельских аэропортах Талаги и Васьково
В архангельских аэропортах Талаги и Васьково сняли временные ограничения на полеты. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В архангельских аэропортах Талаги и Васьково в 23:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что меры принимали для обеспечения безопасности.
В этот же день представитель Росавиации сообщил, что в архангельских аэропортах Талаги и Васьково ввели временные ограничения на полеты.