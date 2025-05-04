В архангельских аэропортах Талаги и Васьково ввели временные ограничения на полеты
В архангельских аэропортах Талаги и Васьково ввели временные ограничения на полеты. Об этом 4 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения — с 20:20 мск — введены на работу архангельских аэропортов Талаги и Васьково», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что в настоящее время аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
Ранее в этот день представитель Росавиации сообщил о введении временных мер, направленных на ограничение приема и вылета самолетов, в аэропорту Петрозаводска. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы с 15:49 мск. Позже, в 17:35 мск, ограничения были сняты.