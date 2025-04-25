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Билетное па: выплаты пассажирам за овербукинг хотят сделать обязательными

Зачем Минтранс готовит его легализацию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
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Фиксированные компенсации — от 25% до 100% от стоимости билета — за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга хотят сделать обязательными. Законопроект о его легализации готовит Минтранс, узнали «Известия». Исключение планируется сделать для родителей с детьми, военнослужащих, летящих к месту службы, лиц, сопровождающих инвалидов, и транзитных пассажиров. Проект изменений в Воздушный кодекс могут вынести на публичное обсуждение уже в начале июня.

Зачем хотят узаконить овербукинг

О том, что Минтранс готовится узаконить овербукинг, «Известиям» рассказали несколько источников, присутствующих на закрытом заседании Общественного совета при министерстве, прошедшем 22 апреля. Там представители ведомства сообщили, что Минтранс совместно с авиаперевозчиками разрабатывает проект изменений в Воздушный кодекс РФ, содержащий юридическое понятие сверхбронирования билетов (овербукинга) и детали для его применения.

Поправки позволят авиакомпаниям при сверхбронировании на законных основаниях отказывать пассажирам в вылете и пересаживать их на другие рейсы, но с соблюдением ряда условий. Исключения будут сделаны для нескольких категорий пассажиров, которых запретят снимать с рейсов: родителей с детьми, инвалидов и лиц их сопровождающих, военнослужащих, следующих к месту службы, а также пассажиров с билетами на пересадочные рейсы, рассказал один из собеседников «Известий», присутствующих на заседании.

авиабилет
Фото: ТАСС/Роман Пименов

В защищенные категории пассажиров могут не попасть командировочные, для которых овербукинг бывает критичным из-за пропуска важных мероприятий, рассказал заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По словам участников обсуждения, остальных пассажиров разрешат пересаживать, но должен соблюдаться принцип добровольности, то есть у человека обязаны спросить согласие на перелет другим рейсом. Кроме того, за овербукинг предусмотрена компенсация.

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Как отметила на заседании директор юридического департамента «Аэрофлота» Анна Хомякова, шкала компенсаций может зависеть от часов задержки вылета: один–два часа, два–шесть часов, 6–12 часов и 1224 часа.

зона ожидания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Разработчики законопроекта предлагают пассажирам компенсировать от 25% до 100% в зависимости от задержки вылета, в том числе у человека гарантированно сохраняется изначальный маршрут полета. Сейчас никаких компенсаций нет, и этот вопрос требует урегулирования в интересах пассажиров, — рассказал Илья Зотов. — Это не окончательные цифры, и они могут корректироваться. Обсуждается также автоматизация выплаты компенсаций, чтобы их получение было оперативным (в аэропорту вылета) и удобным для пассажира.

Если пассажиров сняли с рейса, который у авиакомпании реже, чем раз в сутки, то компенсация составит уже 200%, отметила Анна Хомякова. Для избежания конфликтов авиаперевозчики должны иметь отдельный штат сотрудников для выявления пассажиров, готовых перенести перелет. По ее словам, всегда есть люди, согласные отправиться позже.

зона ожидания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Участники обсуждения высказали и ряд опасений. Первое касается искусственного овербукинга, когда авиакомпания намеренно продает больше билетов на востребованные рейсы, а затем пересаживает людей на менее популярные. Такой механизм увеличивает заполняемость кресел. Разработчики законопроекта уточнили, что для перевозчиков предусмотрена ответственность за злоупотребления. Если по итогам года число пересаженных пассажиров с одного рейса на другой превысит установленный Минтрансом рубеж, то на следующий год предлагается лишать авиакомпанию возможности использовать овербукинг.

Как отметил на заседании заместитель главы Минтранса Дмитрий Зверев, овербукинг может реализовываться только на добровольной основе. Для государства же он выгоден тем, что позволит увеличить аэромобильность при ограниченности флота воздушных судов. Спрос большой, и даже прибавка в 5% в авиаперевозках — это серьезный выигрыш.

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В Минтрансе заявили «Известиям», что законопроект находится в работе и комментировать подробности его положений пока преждевременно. Редакция направила запросы в авиакомпании.

Сколько платят за овербукинг за границей

Сверхбронирование давно и успешно используется за рубежом, но у нас оно до сих пор вне правового поля, но фактически используется авиакомпаниями, что порождает проблемы для пассажиров, — рассказал Илья Зотов. — Смысл овербукинга в том, что он позволяет повысить заполняемость самолетов и увеличить авиационную подвижность населения.

Авиакомпании анализируют продажи билетов на различных направлениях и, исходя из статистики отказов от перелетов в прошлом периоде, прогнозируют нагрузку на будущие рейсы. Обычно от билетов перед вылетом отказываются от 5% до 10% пассажиров, добавил эксперт. На это число мест заранее продают дополнительные билеты. Это и есть сверхбронирование, однако система иногда дает сбой, и на одно место приходят два человека. Тогда «лишних» пассажиров сажают в бизнес-класс или отправляют другим рейсом с выплатой немалой компенсации.

авиабилет
Фото: TASS/AP/Patrick Semansky

По словам Ильи Зотова, есть и другой вариант овербукинга, который вызван техническими условиями с полетом, когда вместо большого лайнера производится замена на борт меньшей вместимости. Тогда и возникает вопрос, как найти решение, где все пассажиры получат приемлемое решение.

В Европе и США овербукинг давно регулируется законодательством и авиационными правилами, которые защищают интересы пассажиров и не дают злоупотреблять авиакомпаниям с его применением, — сказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков. — Некоторые пассажиры даже считают за удачу попасть на овербукинг и получить компенсацию в €700 за перенос вылета на несколько часов позже, особенно если билет был куплен по акции за €30.

В России необходимо сделать, чтобы компенсация за овербукинг мотивировала пассажиров на перелет другим рейсом и демотивировала авиакомпании злоупотреблять этой практикой, уточняет эксперт.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ввод овербукинга в правовое поле позволит защитить права пассажиров, — считает главный редактор портала «Авиа.ру», авиаэксперт Роман Гусаров. — Идеальный вариант — это когда пассажир сам себя назначит лишним. В Европе порой перед вылетом объявляют, что 10 человек могут за компенсацию, достигающую €200, вылететь на пару часов позже. Деньги или купоны в магазины Duty Free выплачиваются сразу. Неудивительно, что на это предложение откликается намного больше людей, чем требуется.

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В Общероссийском объединении пассажиров считают, что компенсация за сверхбронирование должна быть не менее 100% от стоимости перелета, конечно, при обязательном условии добровольного согласия пассажира, добавил Илья Зотов.

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