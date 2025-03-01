На всех полюсах: у россиян появятся 15 новых направлений полетов на отдых

География полетов из России расширится в этом году за счет как добавления новых направлений, так и увеличения числа городов вылета. Так, отправиться на один из самых популярных курортов Вьетнама Нячанг можно будет из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и других городов. Всего появятся 15 новых направлений для отдыха , подсчитали «Известия» на основании данных туристических сервисов и авиакомпаний. Среди наиболее ожидаемых — Оман, Тунис, Саудовская Аравия. Туристы бронируют там отдых, не дожидаясь расписания полетов и даже завершения переговоров об открытии новых рейсов — по некоторым из них спрос уже вырос вдвое, подчитали в сервисах. Как меняется география полетов У туристов из России появится 15 дополнительных направлений авиаперелетов , подсчитали «Известия». География расширится как за счет прямых рейсов из России в новые, ранее труднодоступные страны, так и за счет увеличения частоты полетов. В 2025 году из России доступны прямые перелеты более чем в 30 государств , отметили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Расширение полетной программы прежде всего ожидается во Вьетнам , отметила руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

Уже в марте прямые рейсы свяжут Россию и пляжную столицу Вьетнама — курорт Нячанг , куда ранее не было прямых полетов. Планируются рейсы не только из Москвы, но и из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и других городов. Вьетнам входит в 15 самых популярных зарубежных направлений по количеству бронирований на 2025 год, а Нячанг стал наиболее востребованным курортом у пользователей. Число бронирований в Нячанге на 2025 год уже вдвое опережает прошлогодние показатели.

Нячанг, Вьетнам Фото: ТАСС/Валентин Федоров

Вьетнамские направления, такие как Нячанг и Хошимин, стали более популярными у россиян, даже несмотря на рост цен на отдых там , добавили в сервисе «Туту». Рост популярности Нячанга может быть связан с запуском прямых рейсов, считают там.

Полетная программа в аэропорт Камрань рядом с Нячангом сейчас рассматривается из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, некоторых других городов Сибири, а также Дальнего Востока, подтвердили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании AZUR air.

— Пока точное расписание еще формируется, ведем переговоры с туроператорами, смотрим, какая именно маршрутная сеть будет наиболее эффективной и востребованной у туристов , — отметили там.

Открытие прямых рейсов в Нячанг поможет сделать это направление более доступным, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— Хотя и пересадочные транзитные рейсы в эту страну были очень популярны, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одна страна, в которой для россиян появляются прямые рейсы в новых направлениях, — это Китай, в том числе курортный остров Хайнань. Уже в марте прямые рейсы свяжут аэропорт города Санья на острове Хайнань с Казанью, Уфой и Санкт-Петербургом. Кроме того, увеличится частота рейсов из Красноярска — до четырех в неделю.

Рост числа бронирований наблюдается в Китае на 20% по сравнению с 2024 годом, при этом динамика бронирований в городе Санья показывает трехкратный рост.

Тунис и Абхазия

Ожидаемым Дмитрий Горин назвал расширение полетной программы в Тунис.

— О бъем перевозок будет дополнен новыми прямыми рейсами одного из российских туроператоров , — подчеркнул он.

Уже в апреле ожидаются прямые перелеты в Тунис из Санкт-Петербурга. Жителям Северной столицы будут доступны города Хаммамет и Монастир. Также в Монастир можно будет улететь из Москвы.

— Направление обещает стать очень привлекательным, ведь до пандемии отдых в Тунисе считался одним из самых популярных у россиян, — прогнозируют в сервисах бронирования.

В этом году планируется открытие восстановленного аэропорта в Абхазии: ожидается, что уже в мае прямые рейсы свяжут Москву и Сухум впервые после 30-летнего перерыва , добавили участники туриндустрии. В перспективе авиасообщение может появиться и с другими городами России. Направление входит в десятку самых популярных, а количество бронирований в курортной Пицунде выросло в два раза по сравнению с 2024 годом.

Аэропорт Сухума, Абхазия Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сейчас туристы добираются до абхазских курортов трансфером из Сочи, отметили в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

— Открытие аэропорта в Сухуме, которое запланировано на май, повысит транспортную доступность республики. В перспективе это должно позитивно сказаться на турпотоке , — полагают там. — Плюс для туристов — удобнее проходить паспортный контроль в аэропортах, чем на сухопутной границе

Однако пока сложно сказать, какой объем пассажиропотока сможет обслуживать аэропорт, сколько рейсов и из каких регионов будут стоять в полетной программе, отметили в пресс-службе туроператора.

В этом году также планируется открытие новых авиарейсов между городами России и столицей Омана Маскатом . Число бронирований в Омане уже опережает прошлогодние показатели на 80%.

Среди других направлений, куда вырастет количество рейсов из России, — Армения, Таиланд, Турция. Также ведутся переговоры по запуску прямого авиасообщения России с Бразилией, Малайзией и Пакистаном. Кроме того, в этом году ожидается появление рейсов между Россией и Саудовской Аравией и обсуждается открытие авиамаршрута из Владивостока в Вонсан (КНДР).

— Мы очень ждем прямых рейсов в Саудовскую Аравию. Это даже более значимо для въездного туризма. До сих пор прямых рейсов нет, а туристический интерес к России со стороны граждан Саудовской Аравии заметен уже по цифрам прошлого года, — пояснил Дмитрий Горин.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По его словам, также среди ожидаемых направлений для расширения географии полетов из России, которые находятся в стадии обсуждения, Малайзия и Занзибар.

— Для расширения географии нужно наличие флота и соответствующих договоренностей между странами, которые гарантировали бы регулярность полетов, — пояснил эксперт.

Куда летают с пересадками

В прошлом году количество прямых рейсов активно росло сразу по нескольким направлениям, добавили в сервисе «Купибилет». Так, стремительнее всего увеличилось число вылетов во Вьетнам (на 583%), а также в Монголию, Казахстан, Бразилию, Китай и Эфиопию. В 2025 году тенденция сохранится — ожидается, что рейсов станет примерно на 60% больше, прогнозируют в сервисе. При этом для для Вьетнама ожидается прирост около 349%, для Монголии — 288%, добавил директор по продукту этой компании Андрей Маслак.

— Это не просто увеличение туристических потоков, а симптом широких изменений в глобальной авиационной индустрии и преобразовании туристских предпочтений россиян , — пояснил он. — Мы видим диверсификацию маршрутов, рост интереса по нескольким направлениям и увеличение конкуренции.

Уже заметен рост интереса к отдыху за рубежом, сообщила управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Количество бронирований отелей уже превышает показатели аналогичного периода 2024 года на 10%. Уверена, что улучшение транспортной доступности и появление новых рейсов будет важным драйвером дальнейшего роста выездного туризма, — отметила она.

Два-три года назад туристы, как правило, отдавали предпочтение массовым направлениям, например Турции, Египту, ОАЭ и Таиланду, отметила Светлана Кузьмина. Сейчас же многие стараются открывать для себя и другие страны.

В отсутствие прямых рейсов при планировании путешествия туристы охотно рассматривают направления cо стыковочными вариантами, добавила руководитель проекта Let's Fly Online (входит в «Слетать.ру») Светлана Кузьмина.

— Например, Турция и ОАЭ — основные хабы для стыковочных авиаперелетов. В Стамбул и Дубай из Москвы летают ежедневные рейсы, что открывает возможность попасть в страны, с которыми у нас нет прямого авиасообщения , — добавила она.

Как правило, пересадка позволяет снизить стоимость авиабилетов и, если время стыковки достаточно продолжительное, можно посмотреть страну и местные локации, отметила она. Также при длительных стыковках многие авиакомпании предоставляют проживание, если билет оформлен единой бронью у одного авиаперевозчика. В таком случае даже не требуется дополнительно оплачивать отель.

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

— Благодаря стыковочным рейсам с каждым годом ассортимент стран, куда можно отправиться на отдых из России, традиционно увеличивается приблизительно на 20% , — оценила она.