Секрет Бирмы: Мьянма готова рассмотреть запуск прямых рейсов из Москвы
Мьянма рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы при увеличении турпотока, заявили «Известиям» в аппарате премьер-министра страны. С 1 июля 2024 года для граждан России еще на год продлили безвизовое пребывание в этой стране в течение 30 дней. При этом осенью Россия собирается подписать соглашение о полном безвизовом режиме с Мьянмой. Сейчас прямые рейсы есть только по маршруту Новосибирск – Янгон с технической остановкой в Мандалае. Какие еще направления Юго-Восточной Азии стоит рассмотреть туристам — в материале «Известий».
Мьянма ждет туристов из России
Мьянма рассматривает запуск прямого авиасообщения с Москвой при условии роста турпотока, заявили «Известиям» в аппарате премьер-министра страны.
— Ранее планировали запустить прямые рейсы в Москву. Но на тот момент было очень мало туристов, поэтому остановились на Новосибирске. Если приток туристов увеличится, то обсуждение запуска прямого сообщения с Москвой возобновится, — сказали в офисе премьер-министра.
Пока что добраться до Мьянмы без пересадок можно только из сибирского города. Прямые рейсы оттуда запустили осенью прошлого года. Компания Myanmar Airways International выполняет их два раза в неделю по маршруту Новосибирск – Мандалай – Янгон и обратно. Время в пути до Мандалая составляет шесть часов, затем самолет в течение часа производит дозаправку и уже вылетает оттуда в Янгон (это занимает еще около 50 минут).
Для россиян действует безвизовый режим на 30 дней в рамках пилотного проекта, который запустили летом 2023 года. С 1 июля 2024 года его продлили еще на год, то есть до 30 июня 2025 года. Въезд в Мьянму для граждан РФ разрешен через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.
При этом предстоящей осенью визовый режим могут отменить полностью, об этом заявлял замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. Соглашение планируется подписать на Восточном экономическом форуме в сентябре.
— Мы видим, что постоянно продлевается безвизовый въезд. Мы видим, что Мьянма заинтересована в туристах из России, налаживается деловой климат. Факт введения полноценного бессрочного безвиза будет позитивным шагом в двусторонних отношениях. Единственным фактором, который влияет на объемы путешествий в эту страну, остается отсутствие прямого авиасообщения. Всё-таки нужно, чтобы полеты туда начали осуществлять российские перевозчики и из самых крупных наших авиационных узлов, то есть из центральной части России, из восточной и из Сибири, конечно, — сказал «Известиям» вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.
По данным министерства отелей и туризма Мьянмы, по итогам 2023 года страну посетили 1,3 млн иностранных путешественников, что в пять раз превышает результат 2022 года. Эта страна набирает популярность и среди россиян: в 2023-м ее посетили более 3 тыс. человек — в три раза больше, чем годом ранее. Основными туристическими районами Мьянмы считаются города Янгон, Мандалай и Баган. Кстати, в отдельных локациях там начали принимать карты «Мир».
Сдерживающим туризм фактором считается то, что в феврале 2021 года в Мьянме произошел госпереворот, и с тех пор в стране продолжается гражданская война. Однако, по словам россиян, напряженности в туристических районах не ощущается, а курорты ничем не отличаются, к примеру, от тайских.
— Увиденное оказалось выше моих ожиданий. Там, например, современные торговые центры. Всё оборудовано. Мне очень понравились сами мьянманцы. Они хорошо разговаривают на английском, так как Бирма — бывшая колония Великобритании. Они всё понимают, очень доброжелательные и улыбчивые. Понравился пляж, потому что там почти нет туристов. То есть то же самое, что Таиланд, только лучше, потому что никого нет и цены ниже. Везде белый песок, как из рекламы. В Янгоне я не чувствовала какой-то напряженности. Всё было спокойно, никаких мятежей, — рассказала «Известиям» россиянка Ярослава Барышева.
Наиболее благоприятным туристическим сезоном в Мьянме считается период с ноября по февраль. Билет, например, на 3 ноября до Янгона обойдется в 37 тыс. рублей. Стоимость размещения в отелях «три звезды» с завтраком варьируется в пределах 2–3 тыс. рублей в сутки. Гостиницы классом выше обойдутся в 1,5 раза дороже.
Куда еще поехать в Юго-Восточной Азии
На фоне западных санкций Юго-Восточная Азия становится одним из самых доступных направлений для россиян в контексте традиционного пляжного отдыха. Безусловно, туристическим флагманом в регионе остается Таиланд. Рейсы в эту страну осуществляются из целого ряда российских городов, в том числе из Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Сочи, Хабаровска, Екатеринбурга. Без пересадок можно добраться до Бангкока и острова Пхукет. Кроме того, тайские власти заинтересованы в дальнейшем привлечении туристов. Ранее на экспериментальной основе временно действовал безвизовый въезд на 60 дней. На этой неделе его официально сделали бессрочным, то есть ввели на постоянной основе.
Без визы россияне могут оставаться какое-то время, например, во Вьетнаме — в течение 45 дней. Туда можно добраться без пересадок. После четырехлетнего перерыва в связи с пандемией COVID-19 «Аэрофлот», наконец, возобновил полеты по направлению Москва – Хошимин. В первый же месяц после этого — в феврале 2024 года — поток российских туристов вырос в 1,5 раза. Улететь во Вьетнам можно и через Иркутск местными авиалиниями «ИрАэро», но уже не до Хошимина, а до Ханоя.
— Вьетнам — одна из немногих стран в Юго-Восточной Азии, которая составляла конкуренцию Таиланду. Здесь мы ждем, что после визита Владимира Путина во Вьетнам этим летом мы увидим развитие авиасообщения, и хорошо бы вернуться на линию вьетнамскому национальному перевозчику, потому что это расширяет предложение для туристов, — отметил Артур Мурадян.
Россия работает над открытием и других туристических направлений в ЮВА. Например, ведутся обсуждения о полном взаимном безвизе с Малайзией. Соглашение об отмене туристических виз уже готово и находится на рассмотрении малазийского правительства. Правда, прямых рейсов в Куала-Лумпур или другие города пока нет.
В ближайшее время не исключено возобновление прямых рейсов в Индонезию, в частности — на остров Бали. В ноябре 2023 года в посольстве страны в Москве «Известиям» заявили, что надеются на возобновление авиасообщения между странами до конца года. Как отметили в диппредставительстве, авиакомпания «Россия» уже выполнила все административные требования для запуска прямых рейсов на Бали. Однако в феврале 2024 года в Росавиации заявили, что дата запуска рейсов будет зависеть от планов перевозчиков, а в июле стало известно, что индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций.
В I квартале 2024 года готовились к открытию прямого авиасообщения с Филиппинами. Ожидались рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Иркутска. В марте, как сообщает Минтранс РФ, перевозчик «ИрАэро» запустил прямые рейсы из Иркутска в Манилу, однако сейчас на сайте авиакомпании билетов нет.
Перспективным направлением также выглядит Камбоджа. У этой страны хороший потенциал для развития туризма, говорит Артур Мурадян. Именно здесь расположен знаменитый храм Ангкор-Ват.