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Секрет Бирмы: Мьянма готова рассмотреть запуск прямых рейсов из Москвы

В каких еще странах Юго-Восточной Азии ждут россиян и куда можно добраться без пересадок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Мьянма рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы при увеличении турпотока, заявили «Известиям» в аппарате премьер-министра страны. С 1 июля 2024 года для граждан России еще на год продлили безвизовое пребывание в этой стране в течение 30 дней. При этом осенью Россия собирается подписать соглашение о полном безвизовом режиме с Мьянмой. Сейчас прямые рейсы есть только по маршруту Новосибирск – Янгон с технической остановкой в Мандалае. Какие еще направления Юго-Восточной Азии стоит рассмотреть туристам — в материале «Известий».

Мьянма ждет туристов из России

Мьянма рассматривает запуск прямого авиасообщения с Москвой при условии роста турпотока, заявили «Известиям» в аппарате премьер-министра страны.

— Ранее планировали запустить прямые рейсы в Москву. Но на тот момент было очень мало туристов, поэтому остановились на Новосибирске. Если приток туристов увеличится, то обсуждение запуска прямого сообщения с Москвой возобновится, — сказали в офисе премьер-министра.

Пока что добраться до Мьянмы без пересадок можно только из сибирского города. Прямые рейсы оттуда запустили осенью прошлого года. Компания Myanmar Airways International выполняет их два раза в неделю по маршруту Новосибирск – Мандалай – Янгон и обратно. Время в пути до Мандалая составляет шесть часов, затем самолет в течение часа производит дозаправку и уже вылетает оттуда в Янгон (это занимает еще около 50 минут).

Мьянма
Фото: Ярослава Барышева

Для россиян действует безвизовый режим на 30 дней в рамках пилотного проекта, который запустили летом 2023 года. С 1 июля 2024 года его продлили еще на год, то есть до 30 июня 2025 года. Въезд в Мьянму для граждан РФ разрешен через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.

При этом предстоящей осенью визовый режим могут отменить полностью, об этом заявлял замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. Соглашение планируется подписать на Восточном экономическом форуме в сентябре.

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— Мы видим, что постоянно продлевается безвизовый въезд. Мы видим, что Мьянма заинтересована в туристах из России, налаживается деловой климат. Факт введения полноценного бессрочного безвиза будет позитивным шагом в двусторонних отношениях. Единственным фактором, который влияет на объемы путешествий в эту страну, остается отсутствие прямого авиасообщения. Всё-таки нужно, чтобы полеты туда начали осуществлять российские перевозчики и из самых крупных наших авиационных узлов, то есть из центральной части России, из восточной и из Сибири, конечно, — сказал «Известиям» вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.

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По данным министерства отелей и туризма Мьянмы, по итогам 2023 года страну посетили 1,3 млн иностранных путешественников, что в пять раз превышает результат 2022 года. Эта страна набирает популярность и среди россиян: в 2023-м ее посетили более 3 тыс. человек — в три раза больше, чем годом ранее. Основными туристическими районами Мьянмы считаются города Янгон, Мандалай и Баган. Кстати, в отдельных локациях там начали принимать карты «Мир».

карта мир
Фото: РИА Новости/Sputnik/Онур Озовали

Сдерживающим туризм фактором считается то, что в феврале 2021 года в Мьянме произошел госпереворот, и с тех пор в стране продолжается гражданская война. Однако, по словам россиян, напряженности в туристических районах не ощущается, а курорты ничем не отличаются, к примеру, от тайских.

— Увиденное оказалось выше моих ожиданий. Там, например, современные торговые центры. Всё оборудовано. Мне очень понравились сами мьянманцы. Они хорошо разговаривают на английском, так как Бирма — бывшая колония Великобритании. Они всё понимают, очень доброжелательные и улыбчивые. Понравился пляж, потому что там почти нет туристов. То есть то же самое, что Таиланд, только лучше, потому что никого нет и цены ниже. Везде белый песок, как из рекламы. В Янгоне я не чувствовала какой-то напряженности. Всё было спокойно, никаких мятежей, — рассказала «Известиям» россиянка Ярослава Барышева.

Наиболее благоприятным туристическим сезоном в Мьянме считается период с ноября по февраль. Билет, например, на 3 ноября до Янгона обойдется в 37 тыс. рублей. Стоимость размещения в отелях «три звезды» с завтраком варьируется в пределах 2–3 тыс. рублей в сутки. Гостиницы классом выше обойдутся в 1,5 раза дороже.

Куда еще поехать в Юго-Восточной Азии

На фоне западных санкций Юго-Восточная Азия становится одним из самых доступных направлений для россиян в контексте традиционного пляжного отдыха. Безусловно, туристическим флагманом в регионе остается Таиланд. Рейсы в эту страну осуществляются из целого ряда российских городов, в том числе из Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Сочи, Хабаровска, Екатеринбурга. Без пересадок можно добраться до Бангкока и острова Пхукет. Кроме того, тайские власти заинтересованы в дальнейшем привлечении туристов. Ранее на экспериментальной основе временно действовал безвизовый въезд на 60 дней. На этой неделе его официально сделали бессрочным, то есть ввели на постоянной основе.

Мьянма
Фото: Ярослава Барышева

Без визы россияне могут оставаться какое-то время, например, во Вьетнаме — в течение 45 дней. Туда можно добраться без пересадок. После четырехлетнего перерыва в связи с пандемией COVID-19 «Аэрофлот», наконец, возобновил полеты по направлению Москва – Хошимин. В первый же месяц после этого — в феврале 2024 года — поток российских туристов вырос в 1,5 раза. Улететь во Вьетнам можно и через Иркутск местными авиалиниями «ИрАэро», но уже не до Хошимина, а до Ханоя.

— Вьетнам — одна из немногих стран в Юго-Восточной Азии, которая составляла конкуренцию Таиланду. Здесь мы ждем, что после визита Владимира Путина во Вьетнам этим летом мы увидим развитие авиасообщения, и хорошо бы вернуться на линию вьетнамскому национальному перевозчику, потому что это расширяет предложение для туристов, — отметил Артур Мурадян.

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Россия работает над открытием и других туристических направлений в ЮВА. Например, ведутся обсуждения о полном взаимном безвизе с Малайзией. Соглашение об отмене туристических виз уже готово и находится на рассмотрении малазийского правительства. Правда, прямых рейсов в Куала-Лумпур или другие города пока нет.

аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ближайшее время не исключено возобновление прямых рейсов в Индонезию, в частности — на остров Бали. В ноябре 2023 года в посольстве страны в Москве «Известиям» заявили, что надеются на возобновление авиасообщения между странами до конца года. Как отметили в диппредставительстве, авиакомпания «Россия» уже выполнила все административные требования для запуска прямых рейсов на Бали. Однако в феврале 2024 года в Росавиации заявили, что дата запуска рейсов будет зависеть от планов перевозчиков, а в июле стало известно, что индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций.

В I квартале 2024 года готовились к открытию прямого авиасообщения с Филиппинами. Ожидались рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Иркутска. В марте, как сообщает Минтранс РФ, перевозчик «ИрАэро» запустил прямые рейсы из Иркутска в Манилу, однако сейчас на сайте авиакомпании билетов нет.

Перспективным направлением также выглядит Камбоджа. У этой страны хороший потенциал для развития туризма, говорит Артур Мурадян. Именно здесь расположен знаменитый храм Ангкор-Ват.

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