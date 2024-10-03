Встали на рейсы: компенсации за овербукинг предлагают сделать обязательными

Общественники предложили ввести запрет на снятие с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов при овербукинге, а пересадку на другой самолет сделать добровольной — за компенсацию . Общероссийское объединение пассажиров уже направило такие инициативы в комитет Госдумы по транспорту. В нижней палате парламента заявили, что готовы рассмотреть предложенные меры и обсудить корректировку действующего законодательства , чтобы отрегулировать овербукинг в авиаперевозках . Представители авиакомпаний ранее отмечали, что пока находят взаимопонимание с пассажирами, но каждый перевозчик вынужден принимать свои правила для регулирования перебронирования.

Компенсация при овербукинге

Общественное объединение пассажиров (ООП) в своем письме в комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры попросило ускорить принятие необходимых нормативных изменений для легализации овербукинга и регламентирования действий авиакомпаний при пересадке пассажиров на другие рейсы . Эту инициативу представители ООП обсудят с депутатами в ходе очередного заседания комитета.

— Необходимо закрепить категории пассажиров, кому ни при каких обстоятельствах нельзя отказывать в вылете при овербукинге, — рассказал «Известиям» председатель ООП Илья Зотов. — В данный список могли бы входить инвалиды, дети, организованные группы, семьи, люди пожилого возраста, участники боевых действий. Для них снятие с рейса всегда критично .

Однако есть граждане, не возражающие полететь в другое время , отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ООП предлагает сделать пересадку на другой рейс добровольной. К примеру, при овербукинге после регистрации авиакомпания может рассылать клиентам просьбы пересесть на другой самолет, который вылетит несколькими часами позже или даже на другой день за денежную компенсацию или за другие поощрения , позволяющие лучше распределять пассажиров между рейсами, считают в ООП.

Компенсация должна выбираться перевозчиками в рамках определенного коридора и в зависимости от цены билета, к примеру, составить 10–50 тыс. рублей . Тогда ее можно корректировать в зависимости от времени ожидания и от доставленных неудобств. Вместе с тем ООП просит установить ответственность для авиакомпаний за немотивированное снятие с рейса .

— Овербукинг — это когда самолет не может принять всех зарегистрированных пассажиров, и их приходится рассаживать по другим бортам , —- отметил глава аналитического центра ФГУП ГосНИИ гражданской авиации Федор Борисов. — Бывает, что из-за технических трудностей самолет не вылетает, и его меняют на борт меньшей вместимости, где кресел не хватает на всех. Но нередко авиакомпании сознательно идут на продажу большего числа билетов, чем есть .

Тогда с переполненных рейсов снимают пассажиров в порядке жребия, в том числе и тех, кому лететь критически важно , рассказал эксперт. Из-за овербукинга люди не попадают на медицинские операции, на конференции или на важные деловые встречи. Поэтому необходимо государственное регулирование этой процедуры, чтобы исключить злоупотребление авиаперевозчиков , добавил аналитик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Для решения проблемы потребуется внести поправки в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила, — сказал «Известиям» председатель комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев. — Мы изучим предложение общественного объединения и вместе с Минтрансом инициируем обсуждение корректировок в действующее законодательство со всеми заинтересованными сторонами .

Проблема овербукинга уже несколько раз ставилась депутатами перед министерством и авиаотраслью , напомнил глава комитета.

«Известия» направили запрос в Минтранс, Росавиацию и в крупные авиакомпании.

Какие риски несет овербукинг

Проблема овербукинга активно обсуждалась представителями авиаотрасли на форуме «Крылья будущего» 25 сентября, в том числе и на панельной дискуссии, посвященной ближайшему будущему авиаперевозок.

— Внедрение отечественных систем бронирования билетов привело к рекордной заполняемости бортов — 96% , — рассказал генеральный директор ORS Александр Сизинцев. — Оптимизация отражается на выручке перевозчиков, но всё чаще вызывает овербукинг.

Коммерческий директор S7 Airlines Константин Пьянков отмечал, что авиакомпании пока находят взаимопонимание с пассажирами, но каждый перевозчик вынужден принимать свои правила для регулирования перебронирования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Количество самолетов в авиакомпаниях России почти не увеличивается, и при высоком спросе на перелеты растет заполняемость бортов , — рассказал «Известиям» в кулуарах форума заместитель гендиректора по авиационному страхованию «АльфаСтрахование» Илья Кабачник.

Поэтому отрасли к 2026 году необходимо подготовиться к решению вопросов авиапарка и овербукинга , отметил участник рынка.

В России за овербукингом нет правовых основ. Авиакомпании осуществляют перебронирование на свой риск и не несут никакой ответственности , сказал «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

— Перевозчики предлагают клиенту ту компенсацию, которую считают достойной, либо пассажиры подают в суд. Тут всё зависит от того, настроен ли клиент отстаивать свои права или принимает ситуацию как данность, — утверждает эксперт.

С учетом непростой экономической ситуации российские авиакомпании идут на больший риск, увеличивая практику овербукинга для снижения убытков, полагают аналитики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Чаще всего перед пассажирами просто извиняются за причиненные неудобства при перебронировании , — рассказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

По требованию могут предоставить доступ в бизнес-зал, бонусные мили, повышение класса бронирования и т.д. Практика денежных компенсаций у отечественных перевозчиков почти отсутствует, добавил эксперт.

По словам Олега Пантелеева, за рубежом овербукинг давно регламентирован и работает в интересах улучшения финансовых результатов авиакомпаний. Перевозчик собирает статистику, сколько пассажиров в среднем не является на рейсы исходя из даты и времени, и продает на этих направлениях увеличенное количество билетов. Превышение, как правило, достигает 1–4%, а в ряде случаев даже больше. Если пассажиры, вопреки статистике, являются в полном объеме, то их распределяют по рейсам других авиакомпаний.

— Но главное, перевозчики предлагают компенсацию тем, кто готов добровольно отказаться от полета на переполненном рейсе и соглашается подождать следующий самолет, — сказал эксперт. Таких людей находится даже больше, чем размер овербукинга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Зачастую в Евросоюзе пассажиры даже рады попасть на овербукинг для получения компенсаций, особенно когда они покупали билеты за несколько евро по спецпредложениям лоукостеров с большой глубиной бронирования билетов, добавил Андрей Патраков.

Благодаря денежным компенсациям авиакомпании в ЕС не злоупотребляют перебронированием. Такая практика вполне работоспособна и у нас в стране, полагает эксперт.