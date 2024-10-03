Встали на рейсы: компенсации за овербукинг предлагают сделать обязательными
Общественники предложили ввести запрет на снятие с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов при овербукинге, а пересадку на другой самолет сделать добровольной — за компенсацию. Общероссийское объединение пассажиров уже направило такие инициативы в комитет Госдумы по транспорту. В нижней палате парламента заявили, что готовы рассмотреть предложенные меры и обсудить корректировку действующего законодательства, чтобы отрегулировать овербукинг в авиаперевозках. Представители авиакомпаний ранее отмечали, что пока находят взаимопонимание с пассажирами, но каждый перевозчик вынужден принимать свои правила для регулирования перебронирования.
Компенсация при овербукинге
Общественное объединение пассажиров (ООП) в своем письме в комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры попросило ускорить принятие необходимых нормативных изменений для легализации овербукинга и регламентирования действий авиакомпаний при пересадке пассажиров на другие рейсы. Эту инициативу представители ООП обсудят с депутатами в ходе очередного заседания комитета.
— Необходимо закрепить категории пассажиров, кому ни при каких обстоятельствах нельзя отказывать в вылете при овербукинге, — рассказал «Известиям» председатель ООП Илья Зотов. — В данный список могли бы входить инвалиды, дети, организованные группы, семьи, люди пожилого возраста, участники боевых действий. Для них снятие с рейса всегда критично.
Однако есть граждане, не возражающие полететь в другое время, отметил эксперт.
ООП предлагает сделать пересадку на другой рейс добровольной. К примеру, при овербукинге после регистрации авиакомпания может рассылать клиентам просьбы пересесть на другой самолет, который вылетит несколькими часами позже или даже на другой день за денежную компенсацию или за другие поощрения, позволяющие лучше распределять пассажиров между рейсами, считают в ООП.
Компенсация должна выбираться перевозчиками в рамках определенного коридора и в зависимости от цены билета, к примеру, составить 10–50 тыс. рублей. Тогда ее можно корректировать в зависимости от времени ожидания и от доставленных неудобств. Вместе с тем ООП просит установить ответственность для авиакомпаний за немотивированное снятие с рейса.
— Овербукинг — это когда самолет не может принять всех зарегистрированных пассажиров, и их приходится рассаживать по другим бортам, —- отметил глава аналитического центра ФГУП ГосНИИ гражданской авиации Федор Борисов. — Бывает, что из-за технических трудностей самолет не вылетает, и его меняют на борт меньшей вместимости, где кресел не хватает на всех. Но нередко авиакомпании сознательно идут на продажу большего числа билетов, чем есть.
Тогда с переполненных рейсов снимают пассажиров в порядке жребия, в том числе и тех, кому лететь критически важно, рассказал эксперт. Из-за овербукинга люди не попадают на медицинские операции, на конференции или на важные деловые встречи. Поэтому необходимо государственное регулирование этой процедуры, чтобы исключить злоупотребление авиаперевозчиков, добавил аналитик.
— Для решения проблемы потребуется внести поправки в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила, — сказал «Известиям» председатель комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев. — Мы изучим предложение общественного объединения и вместе с Минтрансом инициируем обсуждение корректировок в действующее законодательство со всеми заинтересованными сторонами.
Проблема овербукинга уже несколько раз ставилась депутатами перед министерством и авиаотраслью, напомнил глава комитета.
«Известия» направили запрос в Минтранс, Росавиацию и в крупные авиакомпании.
Какие риски несет овербукинг
Проблема овербукинга активно обсуждалась представителями авиаотрасли на форуме «Крылья будущего» 25 сентября, в том числе и на панельной дискуссии, посвященной ближайшему будущему авиаперевозок.
— Внедрение отечественных систем бронирования билетов привело к рекордной заполняемости бортов — 96%, — рассказал генеральный директор ORS Александр Сизинцев. — Оптимизация отражается на выручке перевозчиков, но всё чаще вызывает овербукинг.
Коммерческий директор S7 Airlines Константин Пьянков отмечал, что авиакомпании пока находят взаимопонимание с пассажирами, но каждый перевозчик вынужден принимать свои правила для регулирования перебронирования.
— Количество самолетов в авиакомпаниях России почти не увеличивается, и при высоком спросе на перелеты растет заполняемость бортов, — рассказал «Известиям» в кулуарах форума заместитель гендиректора по авиационному страхованию «АльфаСтрахование» Илья Кабачник.
Поэтому отрасли к 2026 году необходимо подготовиться к решению вопросов авиапарка и овербукинга, отметил участник рынка.
В России за овербукингом нет правовых основ. Авиакомпании осуществляют перебронирование на свой риск и не несут никакой ответственности, сказал «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
— Перевозчики предлагают клиенту ту компенсацию, которую считают достойной, либо пассажиры подают в суд. Тут всё зависит от того, настроен ли клиент отстаивать свои права или принимает ситуацию как данность, — утверждает эксперт.
С учетом непростой экономической ситуации российские авиакомпании идут на больший риск, увеличивая практику овербукинга для снижения убытков, полагают аналитики.
— Чаще всего перед пассажирами просто извиняются за причиненные неудобства при перебронировании, — рассказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.
По требованию могут предоставить доступ в бизнес-зал, бонусные мили, повышение класса бронирования и т.д. Практика денежных компенсаций у отечественных перевозчиков почти отсутствует, добавил эксперт.
По словам Олега Пантелеева, за рубежом овербукинг давно регламентирован и работает в интересах улучшения финансовых результатов авиакомпаний. Перевозчик собирает статистику, сколько пассажиров в среднем не является на рейсы исходя из даты и времени, и продает на этих направлениях увеличенное количество билетов. Превышение, как правило, достигает 1–4%, а в ряде случаев даже больше. Если пассажиры, вопреки статистике, являются в полном объеме, то их распределяют по рейсам других авиакомпаний.
— Но главное, перевозчики предлагают компенсацию тем, кто готов добровольно отказаться от полета на переполненном рейсе и соглашается подождать следующий самолет, — сказал эксперт. Таких людей находится даже больше, чем размер овербукинга.
Зачастую в Евросоюзе пассажиры даже рады попасть на овербукинг для получения компенсаций, особенно когда они покупали билеты за несколько евро по спецпредложениям лоукостеров с большой глубиной бронирования билетов, добавил Андрей Патраков.
Благодаря денежным компенсациям авиакомпании в ЕС не злоупотребляют перебронированием. Такая практика вполне работоспособна и у нас в стране, полагает эксперт.