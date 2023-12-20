Численность заселения: туристы столкнулись с овербукингом в Египте

Путешественникам стали отказывать в заселении в отели Египта из-за овербукинга. Одна из туристок рассказала «Известиям», что незадолго до отъезда ей попытались отказать в предоставлении уже оплаченного номера, предложив заменить вариантом дешевле. Подобные случаи в Египте в высокий сезон действительно нередки, отмечают турагенты. По их словам, отели пытаются продать больше номеров, чем есть, особенно в даты вокруг Нового года. Но закон — на стороне туриста, он может сам забронировать даже более дорогой отель и потребовать разницу с оператора, говорят юристы.

«Все расходы повесили на меня»

Не всегда стопроцентная оплата тура гарантирует, что условия отдыха зафиксированы. В этом убедилась туристка Вероника , которая забронировала и оплатила тур в египетский Шарм-эш-Шейх на предновогодние даты.

— У крупного туроператора через турагентство 8 декабря я купила тур в отель, в который езжу отдыхать уже много лет. Он обошелся в 213 тыс. рублей. Спустя неделю мне позвонили и сказали, что у меня есть «уникальная возможность» заселиться в гостиницу лучше, поскольку в моей произошел овербукинг, — рассказала она «Известиям».

Новый отель оказался на 17,5 тыс. рублей дешевле, и он не отвечал тем условиям, которые были нужны туристке. В частности, там не было достаточно большого пляжа и казино. Другие предложенные варианты замены по условиям были еще хуже, пожаловалась женщина.

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Вместо огромной «пятерки» с видом на море мне предлагали «четыре звезды» на второй линии, которые стоят сильно дешевле. При выборе более дорогого отеля просили доплату. То есть все расходы в связи с овербукингом повесили на меня, — сказала она.

Компенсировать разницу в стоимости изначального отеля и нового туристке не предложили. Не получилось и согласовать на эти деньги дополнительную экскурсию.

— Логично в этой ситуации — вернуть деньги за тур. Но и тут туроператор отказался назвать сроки, а турагент отвечал, что «туроператор вернет, когда сможет». А я оплатила отдых с кредитной карты, через три месяца на сумму начали бы капать проценты, — посетовала Вероника.

«Известия» направили запросы в пресс-службы туроператора Fun&Sun и туристического сервиса «Слетать.ру», которыми пользовалась туристка. В «Слетать.ру» заявили, что «вопрос по переселению в случае овербукинга решает туроператор», поскольку «именно он предоставляет услугу». Продавец, которым выступает турагент, не участвует в урегулировании проблемы.

Фото: ТАСС/dpa/Gerald Matzka

При этом история Вероники закончилась хорошо.

— Я подала на чарджбэк (принудительный возврат денег за не оказанную услугу. — «Известия») в своем банке. И случилось чудо — номера нашлись! Мне всё подтвердили, — рассказала туристка.

Почему случается овербукинг

Случай Вероники — не единичный, турагенты периодически сообщают о незаселении российских туристов в Египте в уже оплаченные отели. Последний всплеск таких прецедентов пришелся на конце октября в Хургаде: тогда путешественников из Москвы и Санкт-Петербурга не заселили в несколько гостиниц, которые они выбрали себе для отдыха на школьных каникулах.

Такое явление, как овербукинг, периодически случается в туризме — это может произойти не только при заселении в отель в разных странах, но и при посадке на авиарейс.

— Овербукинг — это ситуация, когда свободных номеров в отеле меньше, чем фактически продано, и в результате гостинице некуда заселить путешественника, — пояснил «Известиям» гендиректор сервиса бронирования отелей МТС Travel Вадим Мельников.

Фото: Global Look Press/ZB/Gerald Matzka

Так бывает по ряду причин. Например, многие отельеры размещают свое предложение на разных площадках для бронирования — и в случае покупки номера туристом не успевают оперативно внести изменения на каждой из них, отметил эксперт.

— Иногда гостиницы специально используют тактику овербукинга, опираясь на статистику отмен бронирований — заведомо продают больше номеров, чем есть, чтобы получить максимальную загрузку, — продолжил Вадим Мельников. — Особенно это актуально в высокие даты вроде Нового года.

Бывает и так, что номер банально выходит из строя — потекла сантехника, предыдущие жильцы что-то сломали.

— И всё же овербукинг — довольно редкий инцидент, если мы говорим про отели в России. В ноябре овербукинг у нас встретился менее чем в 1% бронирований, — резюмировал специалист.

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Что делать при овербукинге

В случае овербукинга закон на стороне туриста, рассказал «Известиям» юрист по правам потребителей Василий Черепанов.

— В этой ситуации путешественнику не только должны вернуть деньги за неоказанную услугу. Он может просить и о компенсации возникших убытков. Например, ему пришлось забронировать гостиницу дороже — разница в стоимости с изначальным отелем и будет убытками, — пояснил он.

Срок возврата денег и выплаты убытков составляет 10 дней, сказал юрист. Но на практике всё получается быстрее — в пределах трех рабочих дней, отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Однако отель на замену стоит выбирать максимально соответствующий первоначальному, злоупотреблять не стоит, — посоветовал Василий Черепанов.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Если турист согласился поменять свою гостиницу на вариант дешевле, то разницу в стоимости ему должны компенсировать, добавил юрист. Для этого нужно обратиться к исполнителю с претензией, а если он не согласен добровольно компенсировать убытки, то стоит подать в суд.

Практику подобных возвратов подтвердил и Алексан Мкртчян.

— На мой взгляд, нынешнее законодательство в отношении овербукинга слишком мягкое. Я бы штрафовал турагентов на 10% от стоимости тура — и это было бы компенсацией морального вреда туристам, — сказал он.