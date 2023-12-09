Лейся, песня, на Босфоре: что посмотреть зимой в Стамбуле

Стамбул становится главным зарубежным направлением для россиян, трафик растет вместе с интересом к древнему городу. Главный турецкий мегаполис — столица четырех империй, соединившая две части света, колыбель православия, город сотни языков и тысяч чаек. Чем еще интересен великий порт на Босфоре сегодня и что индустрия гостеприимства предлагает путешественникам в межсезонье, выяснили «Известия».

Добро пожаловать

Путешествие в Стамбул начинается с аэропорта — их на сегодняшний день в агломерации два. Один (новый) носит имя города, второй назван в честь первой турецкой женщины-пилота Сабихи Гекчен. Оба находятся на значительном удалении от города, поэтому время поездки на такси или автобусе до исторического центра займет от 40 минут до часа с учетом пробок.

Площадь Султанахмет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Под историческим центром подразумевается район Султанахмет (в честь расположенной здесь одноименной мечети, которая больше известна как Голубая). В этой части города сосредоточены главные достопримечательности, что сделало ее главной туристической зоной. Здесь сотни отелей, тысячи ресторанов и бессчетное количество магазинчиков с одеждой, сладостями, сувенирами. После пешей прогулки по Султанахмету Стамбул кажется лоскутным одеялом из десятков ярких заплат. В глаза бросается смесь архитектурных направлений — византийский, псевдоосманский стили, «турецкое барокко», модернизм. Кухни на любой вкус: тут тебе турецкая кофейня, где за несколько лир гостю приготовят чашечку «Мехмет Эфенди» в джезве, рядом предложат итальянскую пиццу, а их соседи будут настойчиво приглашать в китайскую забегаловку. Быстро утолить голод можно национальным фастфудом: симиты (сдобные кольца с кунжутом) продают на каждом углу. Если у вас трудности с запоминанием названий турецких блюд, достаточно запомнить одно слово — «кёхте» и будешь сыт. Это котлетки (или куски рубленого мяса), которые обычно подаются на тарелке с зеленью, рисом, картошкой фри и лепешкой. Как правило, порция приятно удивляет гостей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Гуляющий турист из любой страны рано или поздно уловит ухом на здешних узких улочках родную речь — суахили, фарси, арабский, венгерский, испанский и много-много русского. Но поймут здесь каждого, особенно если речь зайдет о покупке товара.

Свидание с Софией

Объект номер один в историческом и духовном плане, вне всяких сомнений, собор Святой Софии, или, как его называют здесь, Айя-София. Предшественницы чуда света первый и второй храмы Софии сгорели из-за народных восстаний. Как рассказывают местные экскурсоводы, п ервая версия храма была уничтожена после изгнания Иоанна Златоуста из Константинополя (архиепископ открыто критиковал римского императора и власти за злоупотребления).

Собор Святой Софии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Второе здание Софии погубили болельщики. Правда, не футбольные, как сегодня, а фанаты скачек на квадригах, которые проводились на ипподроме — сегодня на этом месте расположилась площадь Султанахмет, а из ансамбля уцелели лишь обелиски и колонны. Под клич «ника» (зрительский призыв к атлету «побеждай!») они пытались после зрелища свергнуть императора Юстиниана и, согласно с нравами той эпохи, сожгли главный его храм. За что чуть позже поплатились — император жестоко подавил восставших, а на месте разрушенного храма заложил новый.

Строительство в честь Премудрости Божией (так переводится с греческого «София») началось в 532 году и длилось шесть лет, если верить историкам. До сих пор архитекторы поражаются сноровке и знаниям зодчих, сумевших создать гигантскую безопорную крышу дома Господня. «Купол словно на цепи подвешен к небесам», — восхищались древние. Как рассказывает «Повесть временных лет», посланцы киевского князя Владимира говорили ему о Софии: «Не ведали, где мы есть — на небе или на земле». Такие отзывы могли повлиять на решение крестить Русь.

Собор Святой Софии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Самому жестокому разграблению, длившемуся 57 лет, Константинополь подвергся во время IV Крестового похода в XIII веке. Собор был осквернен захватчиками с запада, и его пришлось заново освящать. В храме были захоронены останки идеолога нашествия — 41-го венецианского дожа Энрико Дандоло. По преданию, после захвата города в 1453 году Мехмедом II султан приказал выкинуть кости венецианца собакам.

Султан, как уверяют турецкие гиды, пощадил укрывшихся в соборе жителей города, но велел превратить Софию в мечеть. Позже у храма появились минареты, а уникальные фрески и мозаики были замазаны штукатуркой. Основатель современного турецкого государства, сторонник секуляризма Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился открыть в Айя-Софии музей, коим она пробыла до 2020 года. Реджеп Тайип Эрдоган вновь сделал Софию мечетью. Впрочем, туристы по-прежнему могут посещать памятник архитектуры с ограничением на перерывы на молитву для верующих мусульман.

Дворец Топкапы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Еще одна жемчужина Султанахмета — дворец Топкапы. Этот комплекс зданий за крепостной стеной рядом с Айя-Софией столетиями служил главной резиденцией султанов Османской империи. Сегодня здесь самый популярный музей в Стамбуле. В отдельных павильонах выставляются предметы роскоши, принадлежавшие правителям, подарки султанам от глав других государств. На почетном месте в Оружейной палате дворца можно найти дар российского императора Николая II — часы в виде грифона с герба Романовых. Экскурсоводы расскажут о быте османских аристократов.

Навели мосты

Главные районы современного Стамбула разделяют водные преграды: Мраморное море, пролив Босфор и бухта Золотой Рог. Наиболее престижные кварталы строят на набережных. Проблема комфортного перемещения между разными частями огромного города (население приближается к 16-миллионной отметке) решена с помощью мостов и Стамбульского тоннеля. Самые грандиозные: мост Мучеников 15 Июля (через пролив), Галатский (через бухту Золотой Рог). Историческую часть города с Азией соединяет тоннель длиной 6,5 км под Босфором.

Галатский мост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Наибольшую важность для туриста представляет Галатский мост, который ведет к еще одному обязательному к посещению объекту. Галатская башня была построена торговцами из Генуи в первой половине XIV века. Одно время о на служила ориентиром для моряков, но сегодня здесь главная смотровая площадка с видом на вечно оживленные улицы Стамбула и морскую гладь.

Галатская башня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

В азиатскую часть города, где жизнь течет более спокойно и размеренно, можно попасть на пароме, курсирующем из исторической части примерно раз в полчаса. Вдоль моря тянется ухоженная набережная с парками, а вдоль берегов ручья Кушдили свои катера и яхты оставляют любители морских прогулок. Цена на недвижимость с видом на Мраморное море в этих районах превышает несколько сотен тысяч евро.

В Стамбуле единая система общественного транспорта, которая помогает туристу быстро и дешево перемещаться по мегаполису: автобусы, трамваи, метро и даже фуникулеры. Для проезда нужно приобрести пластиковую карту за 70 лир (около 200 рублей) и положить на нее деньги в терминале (он в том числе принимает наличные). Стоимость разового проезда на метро — 15 лир, на пароме — 19. В пересчете на российские деньги выходит не так уж и дорого: от 50 до 75 рублей. А вот российской картой «Мир» воспользоваться в Стамбуле довольно сложно, поэтому о наличности стоит позаботиться заранее — подойдут доллары или евро.

Зачем россияне приезжают в Стамбул

Популярность Стамбула у россиян растет год от года. Из общей массы турпотока в Турцию доля города на Босфоре за четыре года увеличилась втрое. По данным министерства курортов и туризма Турции, только за текущие девять месяцев там побывали 1,5 млн наших соотечественников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

По данным туроператора Anex, помимо москвичей и петербуржцев чаще других сюда приезжают жители Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Ярославля и Краснодара. Согласно исследованию компании, 73% гостей — это пары, 12% — три человека (как правило, пары со взрослыми детьми), еще 9% — одинокие путешественники и 6% — туристы с детьми.

Руководитель департамента PR в Anex Виктория Худаева отметила, что наиболее популярный вид путешествий — экскурсионные туры, спрос на них в 2023 году вырос в четыре раза. Также в Стамбул приезжают на сити-брейки (путешествия выходного дня), в командировки, для посещения концертов, фестивалей, форумов. Еще одна востребованная цель поездки — медицинские туры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— В Стамбуле довольно много медицинских центров, сюда приезжают ради ринопластики и пересадки волос, — отметила Виктория Худаева во время пресс-конференции.

Новый год на Босфоре

Если в пляжный сезон Стамбулу сложнее соперничать с Антальей и Кемером, то в межсезонье он вне конкуренции. Особенно это заметно по спросу на новогодние чартерные рейсы. Их загрузка на середину ноября составляла 47%, сообщили в Anex.

На текущий момент из Москвы выполняются три чартера в Стамбул на рейсах турецкой авиакомпании Tailwind Airlines. Кроме того, туда осуществляют регулярные рейсы из 15 городов России другие авиакомпании, включая российские «Аэрофлот» и «Азимут».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров