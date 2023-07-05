Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал Наухацкого по делу о госизмене
Общество
Выделенные Дагестану 5 млрд рублей пойдут на развитие Дербента
Общество
В селе под Пензой 18 человек заразились корью
Общество
Пожар на химическом предприятии в Санкт-Петербурге потушен
Происшествия
В Воронежской области три человека пострадали и один погиб от удара молнии
Происшествия
В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ
Авто
Посол РФ рассказал о переговорах о поставках автомобилей на Кубу
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит крупное производство бытовой химии
Мир
В Иране заявили об увеличении поставок энергоносителей после вступления в ШОС
Общество
Путин заявил о передаче Дагестану 5 млрд рублей
Мир
Карчаа заявил о намерении Украины довести ситуацию на ЗАЭС до ядерного инцидента
Мир
МИД РФ назвал невозможными атаки дронов на Московский регион без помощи США и НАТО
Мир
ТОФ США разместил в поздравлении с Днем независимости фотографию с Су-27

Поминай лихом: туры в Турцию и Египет за год подорожали на 50%

Самым дешевым зарубежным направлением июля стали ОАЭ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на самые популярные туристические направления у россиян — Турцию и Египет — выросли из-за курса рубля. Отдохнуть там можно в среднем за 150–200 тыс. рублей на двоих за неделю, сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это уровень дорогих экзотических стран. За последние дни стоимость туров выросла примерно на 6%, за год — на 35–50%. Туристы на ситуацию отреагировали по-разному: кто-то торопится скорее оплатить отдых, остальные замерли в ожидании, рассказали турагенты. По сравнению с прошлой неделей количество проданных путевок сократилось на треть, сообщили эксперты.

Валютные горки

Туры за границу заметно подорожали из-за ослабления рубля. Неделя отдыха в Египте сейчас обойдется в среднем в 150 тыс. рублей на двоих, в Турции — 170–200 тыс., рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

— Колебания курсов валют сказались на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям, но особо чувствительный удар пришелся по массовому бюджетному сегменту — Турции и Египту, — сообщил он.

Платить 80–90 тыс. рублей с человека в неделю — это дорого, в особенности для туристов из регионов, полагает Артур Мурадян. Есть и психологический момент: подобные цены россиянам знакомы скорее по экзотическим Шри-Ланке и Доминикане. От «народных» Турции и Египта люди ждут дешевизны.

За минувшую неделю курс доллара и евро по отношению к российской валюте резко пошел в рост — приблизился к 90 и 98 рублям соответственно, напомнил эксперт. За неделю рубль подешевел на 6%, за год — на 60%.

— Безусловно, это сказалось на стоимости турпродуктов, она скорректировалась в соответствии с курсом валют. И могла вырасти еще больше, если бы туроператоры не снизили номинальную стоимость туров в долларах и евро. Сейчас их усилия, к сожалению, нивелировались, — рассказал вице-президент АТОР.

О подобных усилиях туроператоров «Известиям» рассказал и вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Действительно, часть компаний за счет прошлогодних запасов попыталась удержать стоимость туров в рублях, снизив их цены в валюте. Условно, тур стоит €2 тыс., а его начинают продавать за €1950, — пояснил он.

Таким образом туроператоры пытаются сохранить продажи в новых условиях, но получается не у всех. По сравнению с прошлой неделей спрос у компаний сократился почти на треть, рассказал Артур Мурадян.

У некоторых турагентов продажи и вовсе замерли, поскольку подорожание валют сразу на 6% оказалось для путешественников критичным.

— Минувшая неделя выдалась беспокойной. Звонили туристы, просили скорей оплатить брони, пока курс не вырос еще больше. Продажи новых туров замерли, люди шокированы ценами. Очень надеюсь, что падение рубля остановится, — поделилась с «Известиями» турагент из Пермского края Татьяна.

Повышение цен на отдых в Турции оказалось чувствительным и в связи с тем, что в июне 2023 года, по заявлению вице-президента РСТ Дмитрия Горина, именно эта страна стала направлением номер один у российских туристов. Если летом 2022 года туда выполнялось 750 рейсов в неделю, то в этом согласованная квота составила 1,2 тыс. рейсов в неделю.

ОАЭ дешевле Турции

Несмотря на то что снижение курса рубля по отношению к доллару и евро за год составило порядка 60%, туры подорожали на 40–50%, отметил Артур Мурадян. По оценке Алексана Мкртчяна, рост стоимости скромнее — на 35%.

— Связано это с тем, что год назад в это время из России был дефицит авиаперевозки в Турцию. Крепкий рубль на уровне 56 за евро не спасал. Сейчас же рейсов в эту страну избыток, в мае-июне туроператоры даже демпинговали: можно было найти тур с перелетом, проживанием в четырехзвездочном отеле и питанием за 30–35 тыс. рублей на двоих, — рассказал вице-президент АТА.

А вот в Египет нехватка перевозки из-за риска ареста самолетов сохраняется, заметил он.

— Рейсов в эту страну сейчас в 10 раз меньше, чем в Турцию. Поэтому цены на туры в Египет и Турцию почти сравнялись, хотя Египет всегда был дешевле. Неделя в хорошем отеле с питанием «всё включено» обойдется паре туристов примерно в 150 тыс. рублей, — рассказал Алексан Мкртчян.

В сложившейся ситуации самым дешевым направлением для пляжного отдыха за рубежом внезапно оказались ОАЭ. Тур на неделю на двоих сейчас можно приобрести за 100–120 тыс. рублей, рассказал Артур Мурадян.

— Конечно, за эти деньги не будет питания all inclusive, как в Турции, но цена в 50 тыс. рублей с человека — весьма приемлемая и многим подойдет, — заметил он.

Объясняется такая доступность весьма просто: в Эмираты из России летает множество рейсов, а в самой стране сейчас несезон. Согласно прогнозу погоды, на неделе в Дубае ожидается +44 ℃.

Если не рассматривать курортный отдых, то сравнительно дешево можно съездить в страны СНГ, продолжил эксперт.

А вот сэкономить на путевке за счет азиатских стран, где наиболее благоприятные условия для отдыха, как и в ОАЭ, наступают зимой, не выйдет, отметил Артур Мурадян.

По его словам, падение рубля ударило по всем зарубежным направлениям, и пляжная Азия — не исключение. Из-за малого количества открытых стран для россиян понятия «несезон» уже в принципе не существует: едут туда, куда можно, заключил вице-президент АТОР.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023