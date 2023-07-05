Поминай лихом: туры в Турцию и Египет за год подорожали на 50%

Цены на самые популярные туристические направления у россиян — Турцию и Египет — выросли из-за курса рубля. Отдохнуть там можно в среднем за 150–200 тыс. рублей на двоих за неделю, сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это уровень дорогих экзотических стран. За последние дни стоимость туров выросла примерно на 6%, за год — на 35–50%. Туристы на ситуацию отреагировали по-разному: кто-то торопится скорее оплатить отдых, остальные замерли в ожидании, рассказали турагенты. По сравнению с прошлой неделей количество проданных путевок сократилось на треть, сообщили эксперты.

Валютные горки

Туры за границу заметно подорожали из-за ослабления рубля. Неделя отдыха в Египте сейчас обойдется в среднем в 150 тыс. рублей на двоих, в Турции — 170–200 тыс., рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

— Колебания курсов валют сказались на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям, но особо чувствительный удар пришелся по массовому бюджетному сегменту — Турции и Египту, — сообщил он.

Платить 80–90 тыс. рублей с человека в неделю — это дорого, в особенности для туристов из регионов, полагает Артур Мурадян. Есть и психологический момент: подобные цены россиянам знакомы скорее по экзотическим Шри-Ланке и Доминикане. От «народных» Турции и Египта люди ждут дешевизны.

За минувшую неделю курс доллара и евро по отношению к российской валюте резко пошел в рост — приблизился к 90 и 98 рублям соответственно, напомнил эксперт. За неделю рубль подешевел на 6%, за год — на 60%.

— Безусловно, это сказалось на стоимости турпродуктов, она скорректировалась в соответствии с курсом валют. И могла вырасти еще больше, если бы туроператоры не снизили номинальную стоимость туров в долларах и евро. Сейчас их усилия, к сожалению, нивелировались, — рассказал вице-президент АТОР.

О подобных усилиях туроператоров «Известиям» рассказал и вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Действительно, часть компаний за счет прошлогодних запасов попыталась удержать стоимость туров в рублях, снизив их цены в валюте. Условно, тур стоит €2 тыс., а его начинают продавать за €1950, — пояснил он.

Таким образом туроператоры пытаются сохранить продажи в новых условиях, но получается не у всех. По сравнению с прошлой неделей спрос у компаний сократился почти на треть, рассказал Артур Мурадян.

У некоторых турагентов продажи и вовсе замерли, поскольку подорожание валют сразу на 6% оказалось для путешественников критичным.

— Минувшая неделя выдалась беспокойной. Звонили туристы, просили скорей оплатить брони, пока курс не вырос еще больше. Продажи новых туров замерли, люди шокированы ценами. Очень надеюсь, что падение рубля остановится, — поделилась с «Известиями» турагент из Пермского края Татьяна.

Повышение цен на отдых в Турции оказалось чувствительным и в связи с тем, что в июне 2023 года, по заявлению вице-президента РСТ Дмитрия Горина, именно эта страна стала направлением номер один у российских туристов. Если летом 2022 года туда выполнялось 750 рейсов в неделю, то в этом согласованная квота составила 1,2 тыс. рейсов в неделю.

ОАЭ дешевле Турции

Несмотря на то что снижение курса рубля по отношению к доллару и евро за год составило порядка 60%, туры подорожали на 40–50%, отметил Артур Мурадян. По оценке Алексана Мкртчяна, рост стоимости скромнее — на 35%.

— Связано это с тем, что год назад в это время из России был дефицит авиаперевозки в Турцию. Крепкий рубль на уровне 56 за евро не спасал. Сейчас же рейсов в эту страну избыток, в мае-июне туроператоры даже демпинговали: можно было найти тур с перелетом, проживанием в четырехзвездочном отеле и питанием за 30–35 тыс. рублей на двоих, — рассказал вице-президент АТА.

А вот в Египет нехватка перевозки из-за риска ареста самолетов сохраняется, заметил он.

— Рейсов в эту страну сейчас в 10 раз меньше, чем в Турцию. Поэтому цены на туры в Египет и Турцию почти сравнялись, хотя Египет всегда был дешевле. Неделя в хорошем отеле с питанием «всё включено» обойдется паре туристов примерно в 150 тыс. рублей, — рассказал Алексан Мкртчян.

В сложившейся ситуации самым дешевым направлением для пляжного отдыха за рубежом внезапно оказались ОАЭ. Тур на неделю на двоих сейчас можно приобрести за 100–120 тыс. рублей, рассказал Артур Мурадян.

— Конечно, за эти деньги не будет питания all inclusive, как в Турции, но цена в 50 тыс. рублей с человека — весьма приемлемая и многим подойдет, — заметил он.

Объясняется такая доступность весьма просто: в Эмираты из России летает множество рейсов, а в самой стране сейчас несезон. Согласно прогнозу погоды, на неделе в Дубае ожидается +44 ℃.

Если не рассматривать курортный отдых, то сравнительно дешево можно съездить в страны СНГ, продолжил эксперт.

А вот сэкономить на путевке за счет азиатских стран, где наиболее благоприятные условия для отдыха, как и в ОАЭ, наступают зимой, не выйдет, отметил Артур Мурадян.

По его словам, падение рубля ударило по всем зарубежным направлениям, и пляжная Азия — не исключение. Из-за малого количества открытых стран для россиян понятия «несезон» уже в принципе не существует: едут туда, куда можно, заключил вице-президент АТОР.