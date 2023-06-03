Малахитовая прогулка: что посмотреть и попробовать в Перми за выходные

12 июня Пермь отмечает 300-летие. Уральский город-миллионник вовсю готовится к празднику: обновляет туристические объекты, благоустраивает скверы и набережные и организовывает мероприятия под любые интересы и запросы. Гостей ждут уже сейчас, причем по Перми удобно гулять самостоятельно — по улицам проложены два туристических маршрута с аудиогидом. Судоходная Кама открывает еще одну возможность — покататься на круизных теплоходах до ближайших городов и обратно. Где попробовать коми-пермяцкие посикунчики с пистиками, увидеть икону Спасителя с азиатским лицом и нашумевшее «Счастье не за горами», «Известия» с сервисом путешествий «Туту» выясняли на месте.

Что посмотреть

Летняя Пермь — зеленая и свежая. Значительную часть города занимают парки и даже настоящие леса. «Его, по сути, и прорубили в чащобах на берегу Камы», — поясняет экскурсовод Игорь Серебренников и добавляет, что «р» в названии уральского города произносится мягко .

Набережная реки Камы в Перми Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По улицам города проложены две туристические линии — зеленая и красная. Первая ведет через основные пермские достопримечательности: старинные особнячки, церкви и памятники . Одна из точек маршрута — городская эспланада, «архитектурный бренд города». Это огромная прогулочная площадь между двумя центральными улицами — Ленина и Петропавловской. Здесь много скамеек, фонтанов и павильонов. Качели прикованы цепями к асфальту — видимо, чтобы не позволять себе лишнего. В восточной части эспланады, примыкающей к зданию областного правительства, разместили скамейки, образующие слово «власть». Стоять или сидеть у «власти» может любой желающий.

Красная линия проводит туриста через истории любви известных людей, живших в Перми . Например, в здании, где размещалась коммуна журналистов газеты «Звезда», писатель Аркадий Гайдар познакомился со студенткой Рахилью Соломянской, от которой позже у него родился сын Тимур. В честь мальчика прозаик и назвал своего самого знаменитого персонажа.

Оба маршрута можно пройти примерно за полтора-два часа. Еще проще — на экскурсионном автобусе № 300, запущенном в мае специально к 300-летию Перми.

Парк «Городская эспланада» в Перми Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Заслуживают внимания и городские парки. Близ одного из них течет ручей с мрачным названием Стикс — прямо к старейшему в городе Егошихинскому кладбищу, которое существует здесь с XVIII века. Оно расположилось между деревьев, без видимых границ — к нему неожиданно выводит экотропа, спускающаяся в долину реки Егошихи. Можно встретить православные, мусульманские, иудейские надгробия, но захоронения при желании легко обойти — тропинка петляет и поднимается обратно на улицу. «В Егошихе не купаются, но, если хотите, потрогайте», — улыбается Серебренников. Здесь нет бетонных ограждений, металлических решеток и асфальта — только вода, зелень, деревянные лестницы и тишина.

Менее дикий, но не менее живописный парк, разбитый на месте бывшего медеплавильного завода, пермяки называют Райским садом. Его главная особенность — канал, вытекающий из большого Мотовилихинского пруда . Он аккуратно увит коваными ажурными мостиками и летом утопает в деревьях. Рядом на берегу установлена скульптура собаки породы ньюфаундленд. «Это местный Хатико, — рассказывает Серебренников. — Его история связана с кинологом Янисом Маркодсом. В 1994 году на этом месте с ним случился сердечный приступ, когда он гулял со своей собакой. Яниса увезли на «скорой», а она осталась его ждать».

В небольшой парк имени Горького стоит заглянуть ради киберкафе с роботом Дуняшей, которая умеет готовить кофе и мороженое, попутно развлекая клиентов разговором и стихами. Ее создатели — пермские разработчики «Робин Гуд Роботикс» и «Промобот». «Только не заходите все сразу, — обеспокоенно просит туристов приглядывающая за андроидом барышня. — Она не сможет сосредоточиться». Действительно, в толпе у Дуняши разбежались глаза-камеры, но кофе она добросовестно сварила. Пусто в павильончике почти не бывает.

Миссис Пермь 2014 года Диана Габдуллина с роботом-буфетчицей Дуняшей на презентации роботизированного кафе в компании «Промобот» в Перми Фото: РИА Новости/Григорий Скворцов

В 10 минутах пешком от парка Горького стоит старинный дом Демидовых, рядом с которым организовано современное лофт-пространство с кафе, магазинчиками и почти итальянским двориком. Возле кофейни «Дзен» на кирпичной стене висит бронзовый енот в шапочке, заботливо надетой на него местными жителями. Даже в выходной здесь довольно тихо и малолюдно — отличное место для передышки на маршруте.

Последняя обязательная прогулочная точка на карте Перми — небезызвестная надпись «Счастье не за горами» на набережной Камы перед зданием речного вокзала. Арт-объект был создан художником Борисом Матросовым, не раз подвергался вандализму, но в итоге стал своеобразной визитной карточкой Перми. «Счастье» успело сняться в клипе на песню Канье Уэста White Dress. Можно пройтись и по самой набережной, многоярусной и добротно благоустроенной. Вдоль нее тянется железная дорога, по которой на фоне живописной реки время от времени пролетают «Ласточки».

Набережная реки Камы в Перми Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Куда сходить

С культурной программой повезло и не повезло одновременно — попали на «Ночь музеев». С одной стороны, акция собрала толпы народу, с другой — галеристы и музейные работники подготовили увлекательные тематические выставки и перформансы. Но и постоянные экспозиции удивили.

Пермская художественная галерея расположилась в здании кафедрального Спасо-Преображенского собора. Снаружи всё как положено: золотые купола, шпиль колокольни, колонны, но внутри мало что напоминает о церкви — для выставок пространство перестроили, разделили на этажи и залы. «Но это ненадолго, — поясняет экскурсовод Ирина Андренко. — Осенью мы переедем в новое здание, которое сейчас строится на набережной, а храм перейдет к РПЦ. Галерея работала здесь более 90 лет».

Интерьеры церкви, хоть и переделанные, создают ощущение старины. Традиционную «художку» с древними скульптурами и академической живописью это обогащает, и еще можно успеть насладиться атмосферой. В центре экспозиции — коллекция пермской храмовой деревянной скульптуры, самая большая в России. В основном это фигуры Христа, причем с типично пермскими лицами, — их вырезали местные мастера. В одном Иисусе даже видятся татарские или калмыцкие черты. «Край многонациональный, живет, допустим, рядом со скульптором такой сосед: кого вижу, того и вырезаю», — улыбается гид.

Собор Преображения Господня на Соборной площади в Перми Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Здесь же хранится огромный деревянный иконостас, который останется в храме. А живописные полотна, в том числе работы Айвазовского, Тропинина, Серова, Кустодиева, Петрова-Водкина и других, переедут в новое пространство на набережной.

Музей пермских древностей встречает огромными скелетами динозавров в натуральную величину. «Динозавры не настоящие», — сразу шутливо осекается экскурсовод Егор Мельников и ведет туристов к гордости коллекции — внушительной фигуре почти идеально сохранившегося шерстистого мамонта Mammuthus primigenius с бивнями длиной в человеческий рост. Останки животного пролежали в земле 41 тыс. лет . Рядом еще более древний скелет — бизон возрастом 200 тыс. лет.

Музей современный и достойно стилизованный: коллекция минералов расположилась в пространстве, оформленном как пещера. Помимо кристаллов соли и кусков угля и антрацита, которыми богат Пермский край, под стеклом поместился необработанный сказочный уральский малахит — камень, который в России больше не добывают.

Здание компании по производству роботов «Промобот» в Перми Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Самая жуткая, но веселая экскурсия ждала нас в компании «Промобот». Пермский производитель автономных сервисных роботов давно снискал популярность не только в России, но и за рубежом. В прошлом году здесь запустили промышленные экскурсии. В холле стоит дружелюбный андроид, которого группа школьников терзает вопросами на французском языке. Он немного теряется от такого количества людей, но неизменно улыбается.

Дети уходят, и робот обращается к взрослым: «Не хотите ли послушать анекдот?» Соглашаемся. «Как говорил мой начальник, хорошо, что вы согласились, потому что всё равно придется», — шутит машина, но анекдот не рассказывает, хотя, может, это он и был.

Производственные помещения располагаются ниже. Там «живут» роботы с человеческими лицами и силиконовой кожей — настолько похожие на людей, что от этого становится немного не по себе. Голова и лицо детально и скрупулезно проработаны : кожа разной толщины на щеках и лбу, шевелюра, аккуратно вшитая в голову волосок за волоском, подвижные глаза. Робот с чертами председателя совета директоров «Промобота» Алексея Южакова подмигивает и разговаривает.

— У вас, случайно, нет ниток? — внезапно спрашивает андроид.

— Зачем тебе? — вскидываем мы брови.

— Как только вспомню, расскажу, — тут же сворачивает с вопроса «Южаков» под смех туристов.

«Терминаторов» продолжают тестировать, и пока они используются не широко, но бариста Дуняша в парке Горького все-таки уже стала местной знаменитостью.

Робот в цехе компании по производству роботов «Промобот» в Перми Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Покататься на речном теплоходе

После музеев и прогулки по городу можно отправиться в Черняевский лес — походить пешком и покормить белок или покататься на велосипеде. Для двухколесного транспорта он пока не вполне приспособлен — много народу и нет специальных велодорожек, но их уже сооружают — обещают к 300-летию города.

Тем, у кого больше свободного времени, пермяки предлагают речные круизы на теплоходах. Суда ходят, к примеру, в Казань, Самару, Астрахань, Волгоград, Нижний Новгород и городки поближе. Некоторые корабли построены еще в 1960-х годах и сохранили отпечаток того времени, в том числе в интерьерах кают и палуб. Но есть разные варианты, судов и направлений много — можно выбрать.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Пермская кухня

Под местной кухней подразумевается национальная коми-пермяцкая, хотя и не в чистом виде, а с влиянием кулинарных традиций разных народов. Ее с удовольствием приготовят в кафе-музее «Пермская кухня» Алексея Субботина и заодно расскажут историю каждого блюда. В основе — дичь, дикоросы, речная рыба, грибы и ягоды. Здесь подают и знаменитые пермские посикунчики. Это маленькие пирожки с мясом, грибами или пистиками — молодыми побегами полевого хвоща. Название народная этимология производит от глагола «сикать»: мол, когда откусываешь посикунчик с мясом, из него брызжет бульон. В некоторых случаях это правда.

В Перми стоит попробовать традиционные пельмени с рыбой, грибами или репой, шаньги, или шанежки, напоминающие ватрушки, только не сладкие, соленые рыжики, пармские сыры и домашние деревенские колбасы. Ресторанов с местной кухней в городе немало. Помимо «Пермской кухни» это, к примеру, «Строгановская вотчина» или «Чоскыт Керку».