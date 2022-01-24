Дорогой друг: как делают человекоподобных роботов

В январе пермская компания «Промобот» представила новую версию человекоподобного робота-компаньона Robo-C-2. Он стал еще больше походить на человека, способен лучше воспроизводить мимику, жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией. Как производят робота — в фотогалерее «Известий»