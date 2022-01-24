Дорогой друг: как делают человекоподобных роботов

В январе пермская компания «Промобот» представила новую версию человекоподобного робота-компаньона Robo-C-2. Он стал еще больше походить на человека, способен лучше воспроизводить мимику, жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией. Как производят робота — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В этом цехе занимаются производством второй версии человекоподобного робота Robo-C-2
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Робот умеет имитировать мимику человека, двигать головой, шеей и руками
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Цвет глаз могут подобрать любой
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Робот может пожать при встрече руку, указать направление или взять что-то не слишком тяжелое
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Robo-C-2 воспроизводит свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Он также может поддерживать разговор и отвечать на вопросы
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Новая модель обладает силиконовой кожей и глазами, максимально похожими на человеческие
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
По словам разработчиков, робот может работать в трех режимах: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне и по команде инженера-разработчика
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В дальнейшем его планируют научить писать на различных языках и рисовать
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
К настоящему моменту в России продано уже 19 роботов модели Robo-C
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Robo-C может не только знакомиться с людьми, но и узнавать их при следующей встрече
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Также он способен общаться с клиентами, отвечать на вопросы, рассказывать о компании
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Внешность будущего компаньона можно выбрать на свой вкус
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Цена одного изделия стартует от 2,8 млн рублей
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В скором времени человекоподобные роботы появятся в торговых центрах, МФЦ и музеях
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