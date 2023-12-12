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Начали за здравницы: половине туристов не хватило мест в российских санаториях

Почему возникла такая ситуация и как к ней относятся в отрасли
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Спрос на отдых в российских санаториях в 2023 году в полтора раза превысил предложение, сообщили «Известиям» туроператоры. Существующие здравницы перестали вмещать всех желающих, а новые строить невыгодно из-за высоких расходов на медицинское оборудование и персонал, отмечают эксперты. Забронировать оздоровительный отдых теперь можно только за 4–6 месяцев до предполагаемой поездки. При этом аудитория санаториев продолжает расти, в том числе за счет постояльцев в возрасте от 35 лет и туристов с детьми.

Мест не хватит

Около половины российских туристов, попытавшихся забронировать отдых в санаториях в уходящем году, остались ни с чем. Их заявки не удалось подтвердить из-за отсутствия мест, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Алеан».

Средняя загрузка санаториев в России приблизилась к 95%. Обычно спрос летом всегда выше, но сейчас фактор сезонности сгладился. Востребованы объекты всех ценовых категорий, но в особенности средней, — отметили там.

санаторий
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Чаще всего туристам не хватало мест в здравницах Кавминвод и Краснодарского края: избыточный спрос там составил 50%. В санаториях Белокурихи в Алтайском крае не смогли разместиться около 40% желающих, уточнили в компании.

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Серьезный дефицит мест в объектах санаторно-курортной сети «Известиям» подтвердил и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его оценке, спрос превышает предложение «на десятки процентов».

Интерес у туристов рос последние пять лет, при этом новые объекты чрезвычайно редко вводились в строй. В итоге рынок взорвался, и сейчас спрос заметно превышает предложение, — сказал он.

Нехватку мест в российских санаториях демонстрирует и глубина бронирований.

санаторий
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Если раньше туристы могли спокойно забронировать отдых в здравницах за один-два месяца, то сейчас срок увеличился до 4–6. Если поздно придешь, то уже ничего не купишь, — сказал Сергей Ромашкин.

По данным «Алеана», путевки в санатории Кавминвод туристы в среднем бронируют за 6–9 месяцев, в Краснодарский край — за 4–6 месяцев, в Белокуриху — за 3–5 месяцев. Средняя продолжительность поездки во всех случаях составляет 11 дней.

Катализатором спроса стала пандемия: россияне приезжали в санатории в 2020–2021 годах, чтобы пройти программы реабилитации после ковида. Параллельно произошла переориентация на внутренний туризм — те, кто привык ездить в западные здравницы, открывают для себя отечественные санатории, — отметили в пресс-службе туроператора.

Происходит и расширение клиентской аудитории. Стереотипы о том, что отдых в санаториях больше подходит людям пенсионного возраста, ушли в прошлое, уверены в «Алеане». По данным туроператора, с 2022 года стабильно растет число постояльцев в возрасте 35–50 лет, а также туристов с детьми.

ванна
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Вслед за ростом интереса к санаториям неизбежно увеличиваются и цены — в среднем отдых в российских здравницах за год подорожал на 15–20%, сообщили в компании.

Небольшое снижение стоимости случилось в ноябре — но всего на 0,68%, сказал «Известиям» директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач. По его словам, произошла сезонная ценовая пауза в преддверии новогодних каникул.

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Будут ли строить новые санатории

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития о том, действительно ли в России есть серьезный дефицит санаториев и планируется ли как-то стимулировать возведение подобных объектов.

В России в последние годы открываются лишь «единичные объекты санкура», сказали в «Алеане». Инвестировать в строительство здравниц невыгодно, поскольку у них долгий срок окупаемости, пояснил Сергей Ромашкин. В отличие от отеля каждый такой объект нужно обеспечить медицинским оборудованием и персоналом.

— В последние два года инвесторы дополнительно столкнулись и с трудностью покупки медоборудования: много приборов аппаратной медицины производится в Европе, — отметил он.

санаторий
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Медицинский персонал для работы в санаториях тоже найти непросто.

— На один такой объект нужно найти 30–60 врачей. А здравницы зачастую находятся в довольно изолированных местах, что хорошо для туристов, но плохо для работников, — сказал вице-президент АТОР.

По его словам, всем врачам при переезде необходимо обеспечить переезд и жилье, при этом часть из них едут семьями. Детям переехавших сотрудников нужно ходить в детский сад и школу, а их супругам — нужна помощь в трудоустройстве.

Помимо неудобств с переездом врачи смотрят на зарплату. И если, например, говорить про Белокуриху, то вряд ли на Алтае хорошему терапевту предложат больше, чем в Москве, — полагает Сергей Ромашкин. По его словам, для решения проблемы с дефицитом санаториев в России «необходимо некое масштабное решение», которого пока нет.

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Близкий к правительству источник «Известий» сообщил, что в следующем году отрасль оздоровительного отдыха «ждут серьезные перемены».

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