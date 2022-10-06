Восстановительный процесс: мировой опыт не подходит российским здравницам

В России работает порядка 1700 санаториев и санаториев-профилакториев, подсчитали в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. При имеющихся мощностях в год можно лечить и оздоравливать более 10 млн россиян. Однако не всё так безоблачно: выпускники медицинских вузов совершенно не готовы к работе в санаториях и не понимают специфики курортного лечения. Специалисты выступают за введение отдельной программы «санаторного кешбэка», которая будет способствовать поездкам в отечественные здравницы и поможет дальнейшему укреплению материальной базы санаториев. Подробности — в материале «Известий».

Требуют реабилитации

В настоящее время, по оценке Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТКЗ), в РФ насчитывается более 1700 санаторно-курортных учреждений, расположенных практически во всех регионах страны. Из них около половины являются коммерческими, уточняет директор маркетингового агентства санаториев «Виват Здоровье» Марина Шевчук. Это не зависит от формы собственности предприятия, а лишь означает, что путевку туда можно купить.

Причем у многих здравниц зачастую есть квота на места для собственного ведомства или материнской компании, но они также ведут и коммерческую деятельность. По подсчетам АОТКЗ, если рассматривать санаторно-курортный комплекс России в целом, включая взрослые и детские санатории, то при нынешних мощностях возможно лечить и оздоравливать более 10 млн человек в год.

— Несмотря на ряд негативных факторов, повлиявших в последние годы на отечественные здравницы, отрасль на удивление устойчива, — рассказывает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. — На фоне ограничительных мер в условиях пандемии и полной остановки деятельности в 2020 году наблюдалось снижение посещаемости здравниц почти на 40%, однако уже в 2021 году, даже на фоне ограничений, посещаемость активно восстанавливалась, составив по итогам 2021 года 89% от допандемийного 2019 года.

Восстановительный процесс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В 2022 году отрасль почти на 3% обогнала рекордный 2019 год по итогам первого полугодия. В АОТКЗ ожидают, что по итогам 2022 года тенденция, несмотря на быстро меняющуюся ситуацию, может сохраниться и общий объем посещений (гостей) составит 6,9 млн человек за год.

— За последние 10 лет благодаря ориентации на рынок санатории существенно видоизменились, стали действительно современными предприятиями, — уверяет Марина Шевчук. — Все эти годы я активно наблюдаю за развитием отрасли, работая с сотнями санаториев. И речь не только о проведенных реконструкциях и замене оборудования, но и об автоматизации ключевых бизнес-процессов, развитии менеджмента, систем управления маркетингом, персоналом. Ведь в средний санаторий в год приезжает 5–10 тыс. клиентов, и каждого надо и поселить, и накормить, и интенсивно пролечить, и развлечь. Получается, что бизнес-модель санатория весьма сложная и при этом прибыльная и эффективная. Недаром сейчас многие отели задумываются о внедрении либо расширении спектра медицинских услуг. А инвесторы всё больше отдают предпочтение созданию именно санаториев, так как это позволяет минимизировать сезонность услуг и получить максимальную прибыль.

В АОТКЗ рассказали, что сейчас в правительстве проводится доработка нормативных актов, регулирующих качество и безопасность медицинской деятельности в санаториях и на курортах. А недавними изменениями в Налоговый кодекс работодателям, направляющим своих сотрудников в санаторий, была предоставлена возможность отнесения расходов на отдых и санаторно-курортное лечение персонала, что может способствовать развитию программ корпоративного здоровья с применением санаторно-курортного лечения.

Восстановительный процесс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Кроме того, в последнее время в отраслевых сообществах активно обсуждается вопрос о возможности применения нулевой налоговой ставки на прибыль в отношении санаторной медицинской помощи (такая мера применяется в отношении медицинских организаций за исключением санаториев) и применении налогового вычета по НДФЛ в отношении всей суммы, потраченной на санаторно-курортное лечение. Эти меры могли бы способствовать расширению возможностей здравниц в оздоровлении населения, их выходу на один уровень с другими видами медицинской помощи, повышению привлекательности санаториев у населения и в конечном счете вовлечению большего числа людей в здоровый образ жизни.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты, в настоящее время финансовое обеспечение санаторно-курортного лечения граждан за исключением медицинской реабилитации осуществляется лишь за счет бюджетных ассигнований для отдельных категорий граждан и источников, к которым относятся средства обязательного медицинского страхования (в части медицинской реабилитации), средства работодателя и средства бюджета Фонда социального страхования РФ на санаторно-курортное лечение определенных категорий граждан.

Возможности и реальность

По данным Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ, в 2022 году количество медицинских организаций, имеющих лицензию на оказание санаторно-курортного лечения составило 2010 единиц, в 2021 году их было 2037, в 2020-м — 2224 организации. На сентябрь текущего года наибольшее число санаторно-курортных организаций находится в Московской области — 125, в Ставропольском крае — 139, на Кубани — 272. Наименьшее число санаторно-курортных организаций находится в Ямало-Ненецком автономном округе (1), Ингушетии (2), Калмыкии (2). Полностью санаторно-курортные организации отсутствуют в трех регионах, однако конкретизировать в ФГБУ «НМИЦ РК» не стали.

Восстановительный процесс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В настоящее время, по данным ФГБУ «НМИЦ РК», проблемными вопросами санаторно-курортного комплекса РФ являются:

отсутствие должного контроля со стороны Росздравнадзора за деятельностью санаториев;

на территориях происходит «самозахват» земельных участков и беспорядочная застройка «не свойственной для курортов инфраструктурой», не соответствующей федеральному законодательству;

ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, загрязнение территорий;

отсутствие программ развития санаторно-курортного комплекса в субъектах РФ;

наблюдается острый кадровый дефицит в санаторно-курортной отрасли;

износ медицинского оборудования и материально-технической базы (зданий, инфраструктуры);

ряд других.

«Не соблюдают принятых стандартов»

Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана», основатель портала «Санатории-России.рф» Евгений Терентьев отмечает, что отрасль переживает весьма бурный рост даже в непростые времена. Этому способствует несколько факторов: популярность программ реабилитации после ковида, программа туристического кешбэка, логистические сложности выезда за рубеж и предполагаемая переоценка отношения населения к собственному здоровью. В скором времени эксперт прогнозирует еще большее увеличение спроса на услуги отечественных здравниц и ряд проблем в отрасли.

Восстановительный процесс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— С некоторыми мы столкнулись уже сейчас, — замечает глава ассоциации «Санатории Татарстана». — У нас остро стоит вопрос нехватки санаториев уровня 4–5 звезд по отельной классификации. Имеющиеся 2−3-звездные здравницы зачастую не соблюдают принятых стандартов обслуживания. Большое количество номерного фонда «устало» и требует капитального ремонта. В то же время российские санатории предлагают качественные и, что очень важно, эффективные оздоровительные процедуры как на основе природных лечебных факторов, так и аппаратную физиотерапию.

По мнению Терентьева, «координация работы санаториев и курортов с больницами и поликлиниками очень необходима и санатории к этому готовы».

— Зачастую врачи, ведущие прием пациентов, не знают о возможностях ближайших здравниц, — говорит эксперт. — Возникает впечатление, что Минздрав России недостаточно заинтересован в налаживании взаимовыгодных контактов с санаторно-курортным сообществом.

«Известия» обратились с соответствующими запросами в Ростуризм, Минздрав и Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии, однако ответов из ведомств о ситуации на момент публикации материала не получили.

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Дмитрий Десятниченко также отмечает, что в России отмечается рост спроса на санаторно-курортное лечение. При этом он неоднороден и в целом пропорционален росту возраста граждан. Санатории после продолжительного спада спроса в 90-х — начале нулевых постарались существенно повысить качество сервисной и лечебной составляющей, что позволило сформировать устойчивую и даже растущую нишу на рынке. Эксперт признает, что всё же осталось немало регуляторных препятствий, которые мешают развитию санаториев и оздоровительных курортов.

Восстановительный процесс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В ряде случаев возможны сложности, связанные с расположением и расширением материальной базы санаториев, расположенных в особо охраняемых природных зонах и районах, — отмечает Дмитрий Десятниченко. — Безусловно, не так просто пройти процедуры лицензирования медицинской деятельности и сертификации оказываемых услуг.

«Международный опыт нам не подойдет»

В большинстве российских санаториев внедрены стандарты сервиса, взятые из смежных бизнесов — гостиничного, ресторанного, рассказывает Марина Шевчук. Зато медицина в санаторно-курортной сфере настолько специфична, что международный опыт и алгоритмы работы с пациентами частных клиник не подходят для российских условий, полагает эксперт.

— Именно в области медицины у санаториев наиболее сильны советские наработки, — говорит эксперт. — И они, кстати, дают возможность добиваться действительно высоких результатов при лечении большинства хронических заболеваний. Особенно это наглядно видно, когда главные врачи параллельно вводят еще и современные методики, интегрируя их с классическими процедурами. Однако своей квалификации здравницы часто добиваются не благодаря, а вопреки: сегодня выпускники медицинских вузов совершенно не готовы к работе в санаториях и даже не понимают специфики курортного лечения.

Восстановительный процесс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению Дмитрия Десятниченко, в настоящее время в РФ необходимо задуматься над субсидированием санаторно-курортного лечения, показанного по медицинским основаниям, которое может рассматриваться как продолжение, дополнение, частичная замена лечения стационарного или амбулаторного. Ведь очевидно, что профилактика дешевле лечения, поэтому данная модель может быть экономически выгодной. Частичное или полное финансирование санаторно-курортного лечения в профильных санаторно-курортных учреждениях по направлению лечащих врачей может помочь впоследствии экономить средства ФОМСа, направляемые на оказание медицинских услуг в рамках стационарной или амбулаторной медицинской помощи, подчеркивает эксперт.

Здесь как раз не помешает и советский опыт: это была комплексная и довольно эффективная система ранней диагностики, лечения, профилактики широкого спектра заболеваний и устойчивых патологий, которая охватывала все возрастные группы, начиная со школьников, заканчивая пенсионерами, а также профессиональные сообщества. Специалисты отмечают, что действующую систему стоило бы дополнить софинансированием санаторно-курортного лечения заболеваний, выявленных по итогам диспансеризации. Это может способствовать изменению отношения россиян к диспансеризации и своему здоровью, повышению качества и продолжительности их жизни.