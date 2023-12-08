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Готовь плавки зимой: россияне стали массово скупать пляжные туры на лето

Сколько можно сэкономить на услуге столь раннего бронирования
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россияне начали массово скупать летние туры по пляжным направлениям, сообщила «Известиям» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе и подтвердили крупные туроператоры. Броней в Анапу и Абхазию сейчас уже в четыре раза больше, чем в аналогичный период годом ранее. Путешественники пытаются сэкономить на отдыхе: если купить тур на лето зимой, можно сэкономить 20–30%. В следующем году российские курорты ждет аншлаг, часть туристов вернется и в Крым, а такая глубина продаж говорит о растущей уверенности людей в завтрашнем дне, отмечают эксперты.

Сэкономить на лете

У российских туроператоров активизировались продажи туров на лето следующего года, сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Люди понимают, что в следующем году возможен рост цен, поэтому начали покупать туры на лето уже сейчас. Это помогает сэкономить на путевке как минимум 20–30%, поскольку на ряде направлений действуют акции раннего бронирования, — сказала она.

По ее мнению, цены на отдых в России в следующем году, предположительно, вырастут на 10% — в дополнение к подорожанию на 15%, которое случилось в 2023-м. И на старте сезона скидок уже не будет, отметила Майя Ломидзе.

пляжный отдых в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В туристической компании «Алеан» «Известиям» сообщили о рекордном росте продаж туров на лето в Анапу и Абхазию — в четыре раза относительно аналогичного периода прошлого года. Путешествий в Геленджик забронировали вдвое больше, в Кавминводы — в полтора раза. Каждая третья бронь — гостиницы с питанием «всё включено».

В туроператоре «Дельфин» также зафиксировали всплески интереса к раннему бронированию летнего отдыха, но вдвое.

Помимо соображений экономии, туристы боятся упустить желаемые отели — такие объекты чаще всего нравятся и всем остальным, отметили в пресс-службе «Алеан».

— Минувшим летом загрузка качественных отелей для семейного отдыха была близка к 100%, из-за чего некоторые путешественники не смогли в них попасть в нужные им даты. Поэтому в этом году они активизировались заранее, — рассказали в компании. — Кроме того, в популярных объектах размещения очень много возвратных клиентов, которые готовы бронировать тур на следующий год, как только появляется такая возможность.

Российские путешественники стали более уверены в своих планах на следующий год, заметила Майя Ломидзе.

аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Такой глубины продаж — за семь-девять месяцев до начала тура — мы не видели с 2020 года. Туры «на следующее лето» в последние несколько сезонов не бронировали, — сказала она.

Куда поедут в следующем году

Интерес россиян к поездкам по своей стране не ограничивается пляжными направлениями, хотя они, безусловно, лидируют по популярности, сообщила исполнительный директор АТОР.

— В следующем году с большой долей вероятности в десятку востребованных войдут Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, города Золотого кольца. Акций раннего бронирования на этих направлениях нет, поэтому сказать наверняка мы не можем, — отметила Майя Ломидзе.

Также, по ее словам, туристы поедут в Ставропольский край, где «круглогодичный аншлаг уже на протяжении двух лет», в Карелию, Московскую область.

— Если продолжится субсидирование регулярных авиарейсов на Дальний Восток, то они тоже войдут в число популярных, — сказала она.

Акции раннего бронирования по России бывают только на курортных направлениях — Краснодарский край, Крым и Кавминводы, напомнил «Известиям» вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Пляжный отдых в Таиланде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— Дело в отелях: если курортные объекты дают нам хорошие скидки, которые мы в свою очередь предлагаем туристам, то отели в Москве, например, готовы скинуть максимум 5%. Для путешественников этого мало, поэтому акции раннего бронирования вне курортов мы не запускаем, — отметил он.

Выгода такого предложения для туриста — в том, что можно забронировать гостиницу, в которую и так планируешь поехать летом, и зафиксировать стоимость отдыха, оплатив 25%.

— Некоторые туроператоры даже предлагают перерасчет стоимости забронированного тура в пользу туриста — например, если отель ближе к датам заезда начинает «гореть» и снижает цены, — рассказал Сергей Ромашкин.

«Снижения цен на отдых в следующем году ждать не стоит»
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе — о безопасности туров в Египет, поездках в Европу и сохранности персональных данных

Крым возвращает туристов

По мнению Сергея Ромашкина, в следующем году туристы начнут возвращаться в Крым после спада турпотока на 25% в нынешнем сезоне.

— Мы считаем, что Крым прошел нижнюю точку. Задел на будущий год у него хороший — спрос на туры по раннему бронированию вырос почти вдвое, — заметил эксперт.

Евпатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Цены на отдых на полуострове пока сохраняются на уровне нынешнего года, что стимулирует интерес туристов: в среднем тур в Крым обходится на 15–20% дешевле, чем в Краснодарский край.

— Стоимость отдыха там сейчас минимальная — помимо общего дисконта, который ввели местные отели в 2023 году, можно дополнительно сэкономить 10% на акции раннего бронирования, — сказал Сергей Ромашкин.

Недельный тур в трехзвездочный отель в Феодосии без питания и транспортных расходов можно приобрести за 23 тыс. рублей на двоих, узнали «Известия». В известном отеле «Мрия» в Ялте отдых на аналогичные даты с завтраком обойдется в 209 тыс. рублей.

По словам вице-президента АТОР, местные отели уже достигли нижнего предела по ценам, опускать их дальше — значит работать себе в убыток. Поэтому дальнейшего снижения стоимости отдыха в Крыму туристам ждать не стоит.

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