«Снижения цен на отдых в следующем году ждать не стоит»

Уходящий год стал рекордным для внутреннего туризма: в путешествия по стране россияне отправились 137 млн раз. На фоне такого успеха отпала необходимость в серьезных государственных мерах поддержки — субсидирования чартеров в регионы больше не будет, как и туристического кешбэка. Восстанавливается и поток за границу — правда, пока лишь на 70% от уровня доковидного 2019 года. Каким оказался 2023 год для российских туристов, куда ездили отдыхать и что ждет рынок в перспективе — в интервью «Известиям» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Египет — уже не бюджетное направление»

— Восстановился ли в 2023 году турпоток за границу по сравнению с 2022-м?

— Безусловно, динамика положительная — по сравнению с прошлым годом турпоток за границу вырос на 15–20%. Среди направлений лидируют Турция, Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, а также Куба, Шри-Ланка и Венесуэла.

Но до рекордного 2019 года нам всё еще далеко: от того уровня поток восстановился процентов на 70, в основном благодаря Азии. Причины понятны — рынку остро не хватает прямых рейсов, без которых невозможен массовый туризм.

— Как этой зимой чувствует себя Египет в связи с ситуацией на Ближнем Востоке? Опасно ли сейчас туда ехать, на ваш взгляд?

— Вопросов от туристов в связи с конфликтом на Ближнем Востоке было очень много, особенно в начале октября. Египет многим кажется чуть ли не приграничной территорией. Тем не менее никакого изменения условий отдыха, уровня комфорта или сервиса в Египте на фоне ближневосточного конфликта не произошло. Спрос незначительно просел в первые две недели после начала военных действий 7 октября, но потом всё успокоилось. Сейчас мы не видим предпосылок для снижения спроса на Египет, прогноз в этом отношении оптимистичный.

Что действительно влияет на интерес туристов к направлению — так это цена. В 2023 году Египет — это уже не такое бюджетное направление, как привыкли туристы. Недельный отдых на человека в бюджетном отеле обходится в 60–70 тыс. рублей. Сюда входит перелет, проживание и питание «всё включено». А экономить на гостинице в случае Египта не стоит, чтобы не разочароваться.

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— Не собирается ли Египет предложить россиянам скидки, чтобы нарастить турпоток?

— Поскольку рынок мирового туризма после пандемии восстановился на 90%, рассчитывать на скидки специально для российского рынка не стоит. В 2024 году мы ничего такого не ожидаем.

— Сохраняется ли хоть какой-то поток в Европу? Сталкиваются ли российские туристы с проблемами в западных странах — изъятие личных вещей, недружелюбное отношение?

— Поток в Европу есть, хотя его правильно назвать ручейком. Несмотря на все сложности с транспортировкой и получением виз, российские туристы посещают Грецию, Испанию, Италию, Кипр, но это не десятки и тем более не сотни тысяч человек. От уровня 2019 года это 5–10%.

Что касается проблем на местах, у нас не было ни одного такого случая, среди организованных туристов такие случаи неизвестны.

«Ждем восстановления прямых рейсов с Юго-Восточной Азией»

— Планируют ли туроператоры в следующем году запустить чартеры по новым направлениям — например, в Доминикану?

— Пока таких планов нет, поскольку есть трудности с осуществлением прямых рейсов за границу и доступом некоторых наших самолетов в разные страны. Но не исключено, что эти планы могут возникнуть.

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— С какими странами у России может появиться прямое авиасообщение в следующем году?

— Есть версия, что будут активно открываться страны Юго-Восточной Азии. Уже много месяцев обсуждается открытие прямого авиасообщения с Малайзией, а также Лаосом, Камбоджей и даже Северной Кореей. Но конкретной даты мы пока назвать не можем.

— Какие зарубежные направления будут пользоваться популярностью у туристов в следующем году? Войдут ли в их число Китай, Вьетнам, Индия?

— У туристов есть очень большой запрос на Вьетнам и Индию — особенно на Гоа. У этих стран есть шансы войти в десятку самых востребованных, если появится прямое авиасообщение в достаточном количестве. В ином случае перечень популярных стран останется неизменным. Что касается Китая, то с августа этого года между нашими странами возобновило действие соглашение о безвизовых групповых поездках. Турпотоки восстанавливаются, прогноз благоприятный.

— А есть ли шанс на отмену виз в Китай для самостоятельных российских туристов, а не только групп?

— У нас пока нет информации об обсуждении такой возможности.

— В этом году пользовались спросом какие-нибудь необычные туры — например, на концерты зарубежных звезд или за банковскими картами?

— Необычные заказы были связаны скорее с дороговизной услуг. Например, туристы арендовали виллу в Эмиратах на месяц. Или выкупали целый поезд на одну компанию — конечно, не из 16, а из двух-трех вагонов, но тем не менее.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Возникла мода на север»

— Можно ли назвать турпоток по России в этом году рекордным? Как он изменился относительно прошлого года?

— По данным Росстата, которые поразили, без преувеличения, всех, россияне в этом году совершили 137 млн поездок — и это при населении в 140 млн. Вероятно, цифра связана с тем, что впервые решили учесть остановки в частном секторе, а не только в гостиницах. С такими результатами мы согласиться не можем, наши внутренние подсчеты намного скромнее. Что касается динамики по турпотоку, то за год он вырос на 15%, в этом с Росстатом мы солидарны.

— Какие направления пользовались спросом в этом году, есть ли среди них новинки?

— Безусловно, прорыв совершили регионы Северного Кавказа, в особенности Дагестан и Ставропольский край. Там просто аншлаг, места бронируются заранее, многие туристы возвращаются повторно. Возникла мода на север — Мурманск и Карелия тоже бьют рекорды по популярности, появился спрос на Архангельск. Из совсем новичков я бы отметила Самарскую область и Нижний Новгород.

— Туристов не испугали массовые беспорядки в Дагестане в конце октября?

— События в Дагестане пришлись на начало низкого сезона, когда турпоток падает естественным образом. В норме — снижение продаж на 10–15%, однако по Дагестану мы увидели падение до 30%. Это говорит о том, что часть туристов действительно отказалась от поездки.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Отдых на этот Новый год подорожал на 15–20%»

— Вырос ли спрос на новогодние туры, какие направления особенно популярны?

— В этом году туры на Новый год продаются значительно активнее, чем в прошлом: к середине ноября туроператоры распродали уже более 50% от всего объема предложений по России на праздничные даты. Есть серьезные основания полагать, что к середине декабря мест останется совсем мало.

Из направлений традиционно востребован Краснодарский край, в пятерку самых продаваемых также вошли Ставропольский край, Москва и область, города Золотого кольца. В десятке — Казань, Алтай и горнолыжные курорты Шерегеш, Архыз, Домбай. За рубежом в лидерах Таиланд и ОАЭ.

— Какие гостиницы на Новый год разобрали быстрее всего? Можно ли еще забронировать что-то приличное?

— В первую очередь туристы раскупили премиальные и самые бюджетные варианты. Сейчас остались места в среднем ценовом сегменте — но нужно понимать, что стоимость отдыха в этом году выше прошлогодней на 15–20%. И чем ближе к праздничным датам, тем она будет выше.

Например, для семьи с двумя детьми бюджетный новогодний отдых в Подмосковье или городе Золотого кольца обойдется в среднем в 50 тыс. рублей — при условии размещения в трехзвездочной гостинице на 3–4 дня.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Какими будут цены на туры в следующем году?

— По итогам этого года стоимость путешествий по России в среднем выросла на 15–20%, а за границу — еще больше из-за курсовых колебаний. Предпосылок к снижению цен в следующем году мы не видим. Предварительно прогнозируем рост на 10%.

«Чартеров по России в следующем году не будет»

— Как обстоит ситуация с субсидированием чартерных рейсов по России? Планируют ли туроператоры в следующем году запустить чартеры в какие-то новые регионы?

— Программа субсидирования чартеров в 2020–2022 годах помогала «прокачке» регионов. Чартерные рейсы туроператоры ставили по дорогим направлениям — в Бурятию, на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, в Мурманск и Карелию, в результате чего путешественники могли сэкономить на туре 25–30%.

В этом году субсидировать чартеры не планируется, а без государственной поддержки туроператоры ставить такие рейсы не готовы. То есть чартеров по России в следующем году не будет, кроме одного — на Шерегеш. Один из туроператоров поставил его на свой страх и риск. Это не значит, что как-то пострадает авиаперевозка в Сочи, например. На этом направлении достаточно недорогих регулярных рейсов.

— А почему отказались от программы субсидирования, был низкий спрос на эти чартеры?

— Рынок устроен так, что чартер на направлении ставится тогда, когда есть массовый спрос. А субсидирование помогает этот спрос создать. Чтобы массово привлечь туристов в регион, одного года недостаточно, нужно хотя бы два. А ни на одном из направлений так не получилось.

Мне кажется обоснованной позиция Минэкономразвития о том, что спрос на поездки по стране и так высокий и стимулировать турпоток в регионы надо за счет развития инфраструктуры на местах. Однако не могу не отметить, что субсидирование чартеров не только стимулировало спрос, но еще делало путешествия доступными по цене, особенно в удаленные регионы, такие как Бурятия, Камчатка, Сахалин.

Фото: ТАСС/Максим Киселев

— На ваш взгляд, государство больше не вернется к программе туристического кешбэка?

— Думаю, что возвращение кешбэка крайне маловероятно. Разве что для узких категорий населения — например, для детей. По мнению туроператоров, кешбэк был бы очень полезен для поддержания туристической активности в межсезонье — осенью и весной. Конец ноября и декабрь, равно как и февраль – начало марта, — супернизкий сезон, когда падает спрос даже на Краснодарский край. Но пока никаких планов вернуть кешбэк нет.

«Хранятся все персональные данные туристов»

— С 15 ноября туроператоры по выезду обязаны вносить данные о проданных турах в систему «Электронная путевка», а с 1 сентября 2024 года аналогичные требования вступят в силу для внутренних туроператоров. Власти говорят, что это повысит прозрачность рынка и безопасность туристов — вы с этим согласны?

— Несмотря на то что система постоянно дорабатывается, по-прежнему много вопросов и сомнений в ее соответствии реалиям рынка и обычаю делового оборота, действующему в отрасли. На данном этапе она вынуждает туроператоров вносить серьезные изменения во взаимоотношения с турагентами, и они могут привести к сокращению агентской сети. Проблема в том, что на операторов возложили ответственность буквально за всё, в том числе за ошибки турагентов. Кроме того, затраты на использование «Электронной путевки» у крупных компаний достигают 1 млн рублей в год.

Относительно безопасности персональных данных туристов. В «Электронной путевке» хранятся персональные данные всех, кто выезжает за границу, — с кем едет, за какие деньги, где будет жить. И тут мы разделяем опасения Роскомнадзора о том, что взламывают и абсолютно безупречные с точки зрения безопасности системы. Очевидно, что в случае утечки данных оператор системы будет нести ответственность — но туристам-то уже будет не холодно и не жарко. Надеюсь, что ничего подобного никогда не произойдет.

Что в итоге благодаря «Электронной путевке» получил турист? Теперь после покупки тура за границу ему дают QR-код. Перейдя по нему, он увидит, что тур находится в работе у туроператора — «Электронная путевка» будет формироваться после 100-процентной оплаты тура. Пока я затрудняюсь сказать, в чем польза этой системы для конечного потребителя.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Восстановился ли в России въездной туризм благодаря введению электронных виз? Из каких стран к нам едут?

— Электронная виза в Россию — это, без преувеличения, беспрецедентная мера, рынок ждал ее очень долго. Однако въездной туризм восстанавливается очень медленно, и это в основном поездки не с целью отдыха, а по делам. От уровня 2019 года турпоток восстановился менее чем на 10%, и пока прогноз грустный. Чаще всего в этом году приезжали гости из стран СНГ, Китая, с Ближнего Востока, из Индии. Есть планы по постановке чартера из Ирана в Сочи — они уже были в 2017 году и хорошо заполнялись.

— За четыре последних года российская туротрасль столкнулась с серьезнейшим кризисом. Много ли туроператоров ушло с рынка?

— В целом туроператорский рынок удар выдержал, в том числе благодаря беспрецедентным мерам господдержки. За четыре года число зарегистрированных юрлиц сократилось на 20%, они ушли без последствий для туристов. Банкротств крупных компаний было всего два — остановили деятельность «Музенидис» и «Веди-тур». Нельзя сказать, что сейчас рынок вернулся в норму, но он проявляет чудеса маневренности и адаптации. Однако, если убрать сейчас все меры господдержки, действовавшие во время пандемии, я не уверена, что участникам рынка хватит одной маневренности и огромного опыта в преодолении кризисов.