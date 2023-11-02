Маниловый звон: Филиппины готовы запустить рейсы с РФ в начале года

Филиппины готовы к открытию прямого авиасообщения с Россией в I квартале 2024 года, заявили «Известиям» в посольстве страны в Москве. Рассматриваются перелеты не только из столицы, но также из Санкт-Петербурга и ряда городов в Сибири. О том, как продвигаются переговоры, — в материале «Известий».

Прямые рейсы

Россия и Филиппины обсуждают запуск прямого авиасообщения между странами. В филиппинском посольстве в РФ рассказали «Известиям», что завершить переговоры надеются до конца 2023-го, «чтобы прямые рейсы были запущены уже в I квартале 2024 года».

— Помимо рейсов Манила — Москва и Себу — Владивосток, которые обсуждались ранее, мы открыты для других возможных направлений. Среди городов, откуда возможно запустить перелеты, также Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск, — рассказали «Известиям» в диппредставительстве.

Предполагается, что прямые перелеты будет осуществлять компания «Аэрофлот». В июле 2023 года компания получила допуск к регулярным рейсам из Москвы в Манилу и Себу, сообщала Росавиация. «Аэрофлот» может выполнять полеты по обоим направлениям семь раз в неделю. Рассматривались также вылеты из Владивостока и Хабаровска. «Известия» направили запрос в эту авиакомпанию.

Однако всё еще остались юридические проволочки. В филиппинском посольстве отметили, что в действующем Соглашении о воздушном сообщении (ASA) между странами пока не указан ни один российский перевозчик. На текущий момент Управление гражданской авиации Филиппин (CAB) ожидает заявку от авиакомпании на получение разрешения с филиппинской стороны. В Росавиации сказали «Известиям», что для возобновления прямого авиасообщения с Филиппинами требуется желание российских перевозчиков начать такие рейсы.

Что касается авиаперевозчиков со стороны островного государства, то высокий спрос на сообщение между Филиппинами и Россией может заинтересовать ряд компаний в будущем. Некоторые перевозчики сейчас работают над увеличением своего авиапарка, и посольство надеется, что часть из них смогут со временем летать в Россию.

Как сейчас добраться до Филиппин

С ноября на Филиппинах начинается туристический сезон. В настоящий момент у россиян есть возможность добраться до архипелага на стыковочных рейсах, в основном через арабские страны. Прямо сейчас улететь, например, в Манилу можно за 57 тыс. рублей с трехчасовой пересадкой в Маскате (Оман). Значительно дороже обойдется перелет через Дубай с более короткой пересадкой в один час — 87,5 тыс. рублей. Весь полет составит 17 и 15 часов соответственно.

Добраться до островного государства можно и более бюджетно, но в таком случае придется сменить борт три раза. Например, путешествие через Стамбул (Турция), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Манаму (Бахрейн) стоит около 44 тыс. рублей. При этом в дороге надо будет провести больше двух дней.

Перелеты в Себу начинаются уже от 63 тыс. рублей и осложняются сразу двумя пересадками — через Дубай и столицу Манилу. Добраться до популярного курорта с одной пересадкой можно не меньше, чем за 75 тыс. рублей. Под Новый год перелеты будут, ожидаемо, значительно дороже. Одна пересадка пока обойдется как минимум в 81 тыс. рублей. В Себу можно будет улететь и за 40—50 тыс. рублей, но придется несколько раз менять борт. Что касается пакетных туров, то на тот же остров Себу стоимость начинается от 155 тыс. рублей.

Граждане РФ имеют право находиться на Филиппинах без визы до 30 дней. Для въезда необходимо иметь загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев, заполнить онлайн-форму не позднее, чем за три дня до прибытия, и показать полученный QR-код во время регистрации или при въезде. Также может понадобиться обратный билет.

Все ковидные ограничения для туристов отменены с конца июля 2023 года. Сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-тест больше не требуются.

Насколько популярны Филиппины у россиян

До ковидной эпохи прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами по сути налажено не было. При этом попытки выйти на этот рынок предпринимались, в том числе, «Аэрофлотом» и обанкротившейся ныне «Трансаэро». В середине 2010-х совершались чартерные рейсы из дальневосточных городов (Хабаровск и Владивосток) по запросу операторов Philippines Airlines и «Якутия». Регулярные рейсы планировала и филиппинская Cebu Pacific, однако пандемия и сложная геополитическая ситуация свели планы на нет.

При этом даже в условиях стыковочных рейсов интерес россиян к «Жемчужине восточных морей» в последнее время только растет. По данным департамента туризма Филиппин, в 2019 году на островах отдохнули 36,1 тыс. россиян. В первые годы пандемии турпоток, ожидаемо, сократился — до 12,6 тыс. в 2020-м и до чуть более 1 тыс. в 2021-м.

Однако на фоне спада коронавирусной инфекции и снятия ограничений в течение 2022 года Филиппины приняли более 8 тыс. российских путешественников, а с января по сентябрь 2023-го архипелаг посетили уже 19,5 тыс. соотечественников. Таким образом, за год Россия поднялась с 29-й на 22-ю строчку по количеству туристов.

Повышение интереса к островному государству у россиян отметил и министр иностранных дел Филиппин. В сентябре 2023 года Энрике Манало подчеркнул, что за последний год действительно был рост в этом направлении. Он также добавил, что путешественники из России всегда могут приехать на Филиппины и насладиться отдыхом.

— Филиппины могут предложить пляжи, солнце, тепло и много чего другого. Серфинг, глубоководное плавание. Всё то, что вам обычно нравится, — заметил он.

Министр добавил, что Манила не стала закрывать границы или ужесточать требования для российских туристов, как это сделали ряд европейских стран.

Тем не менее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что турпоток из России в эту азиатскую страну пока еще достаточно мал.

— Его сейчас практически нет. Это даже меньше, чем в Иране (за январь—март 2023 года Иран посетили 10,4 тыс. граждан РФ. — «Известия»). Поэтому, если вдруг запускать прямое авиасообщение, то это будет непросто. Одномоментно сгенерировать поток туда не получится. Сейчас аналогичная ситуация со многими зарубежными направлениями, тем более с Юго-Восточной Азией. Но Филиппины — это интересное направление. Мы приветствуем это. А если еще и потребитель, то тем более, — рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Он добавил, что для успешного запуска прямого авиасообщения нужно поспешить и открыть рейсы желательно к Новому году.

При всей привлекательности Филиппин россиянам следует быть осторожными и посещать только проверенные курорты. Среди них Себу и Боракай. МИД России не рекомендует посещать южные острова Филиппин, такие как Минданао, Басилан и Тави-Тави. В этих районах наблюдается высокий уровень преступности: нередко сообщалось о похищениях туристов с целью получения выкупа.