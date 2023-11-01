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К морю поездок: турпоток по России за год вырос на 16%

Путешественников не отпугнул даже рост цен на отдых
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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С января по сентябрь 2023 года турпоток по России вырос на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 135 млн поездок, следует из данных Росстата. Такие оценки «Известиям» подтвердили в Минэкономразвития. К концу года число турпоездок по России может достичь 170 млн, считают в Российском союзе туриндустрии. И связывают всплеск интереса к внутреннему туризму с расширением предложения на рынке и значительным подорожанием туров за границу. Самым популярным регионом для путешествий традиционно остается Краснодарский край. Цены на поездки за год также выросли — вплоть до 14%.

Обошли заграницу

В январе–сентябре 2023 года россияне совершили 135 млн турпоездок по стране. Это на 19,1 млн (16%) больше, чем за тот же период прошлого года, следует из оперативных данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Эту информацию подтвердили и в Минэкономразвития. С каждым годом все больше туристов делают выбор в пользу путешествий по России, констатировал в беседе с «Известиями» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

— Причем высоким спросом пользуются не только традиционно популярные субъекты, но и относительно новые точки притяжения на карте России, — отметил он. — Правительство продолжит ускоренное создание по поручению президента Владимира Путина туристической инфраструктуры в регионах. Ключевым инструментом поддержки отрасли является национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам Дмитрия Чернышенко, наибольший темп роста числа туристов, остановившихся в гостиницах, отмечен на Северном Кавказе: за девять месяцев — на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В лидерах — Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Дагестан. В Сибири лидирует Республика Алтай.

В целом за девять месяцев в коллективных средствах размещения остановились 59,7 млн туристов, рост составил почти 18%, сказал он.

Рост турпотока по стране превысил ожидания некоторых экспертов — например, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) ориентировались на 10—12%, сообщил «Известиям» президент организации Илья Уманский.

— На мой взгляд, всплеск интереса к внутреннему туризму связан с расширением предложения на рынке и значительным подорожанием туров за границу. Кроме того, в этом году в России задержалось лето, что позволило продлить туристический сезон, — отметил он.

Исходя из динамики за девять месяцев, за весь год турпоток по России может вырасти на 20% — до 170 млн поездок, предположил президент РСТ. Согласно данным Росстата, за весь прошлый год было совершено 141,3 млн путешествий.

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Влияние на рост турпотока оказало и активное развитие инфраструктуры в стране, считает руководитель профкомиссии Московской ассоциации турагентств (МАТА), преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Александр Преображенский.

— Рынок внутреннего туризма стимулируют строительство новых дорог и реконструкция уже действующих, возведение новых отелей, расширение туристических маршрутов, меры по поддержке малого предпринимательства в туризме, — сказал он «Известиям».

Сказываются на выборе туристов и льготные тарифы на авиаперелеты на некоторых направлениях, а также возросшая маркетинговая активность, которой внутреннему туризму всегда не хватало, заметил эксперт.

В преддверии новогодних праздников спрос на путешествия по стране и вовсе станет рекордным, считает Александр Преображенский.

Куда едут по России

Самым популярным направлением у туристов в этом году традиционно стал Краснодарский край, сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Лидеры те же, что и годом раннее. Помимо Кубани это Санкт-Петербург, Москва и Ставропольский край. Активно продавались туры в Карелию, на Алтай, в Калининград, — отметила она.

В АТОР также заметили рост спроса на внутреннем туристическом рынке на 15%, а на некоторых направлениях — на 20%. Однако часть направлений, наоборот, «сдали» по сравнению с прошлым годом — это Крым и Камчатка.

— Крым потерял около четверти турпотока, Камчатка — примерно 7%. В последнем случае падение связано с тем, что направление штучное и дорогое, и те, кто хотел, уже на Камчатку съездили, — заметил в беседе с «Известиями» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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Извержение вулкана как магнит для туристов

Сейчас к Камчатке прикован интерес туристов-экстремалов. На полуострове извергается вулкан Ключевской. Утром 1 ноября он выбросил столб пепла на высоту 14 км, по одному из желобов сходит поток лавы. В близлежащих реках — грязекаменные потоки, уровень воды в них вырос из-за таяния ледников.

«Серые» турфирмы предлагают отвезти туристов к вулкану за деньги, но гарантировать безопасность экскурсантов они не могут, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Настоятельно призываем жителей и гостей Камчатки не приближаться к извергающемуся Ключевскому вулкану и, тем более, не совершать на него восхождений! Это может быть опасно для здоровья и жизни», — говорится в сообщении.

Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания, а также отравление воды в открытых резервуарах, добавили в МЧС. Кроме того, есть вероятность выхода автомобилей из строя вблизи вулкана из-за пеплопада — туристы могут попросту застрять там.

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Утром 1 ноября Ключевской вулкан выбросил столп пепла высотой 14 км

Удалось ли импортозамещение

На путешествия по России за последние два года переориентировались около двух миллионов туристов, которые привыкли отдыхать за границей, отметил Сергей Ромашкин.

— На каких-то направлениях нам удалось удовлетворить интересы этой категории, на каких-то нет. Импортозамещение по «пляжной линии», на мой взгляд, прошло успешно. Привык турист отдыхать в «Рэдиссоне» в Барселоне, а сейчас едет в тот же самый «Рэдиссон» в Сочи, — сказал вице-президент АТОР.

Не удивительно, что на этом фоне отдых в Сочи подорожал заметнее всего — на 14%, продолжил эксперт. А вот цены в Крыму, наоборот, упали на 15% относительно прошлого года. На остальных внутренних направлениях стоимость отдыха выросла в среднем на 6—10%.

— Не получилось заменить туристам Париж и другие города Европы, которые посещали с экскурсиями. Безусловно, мы можем предложить этим путешественникам Суздаль и Петербург, но это не то, совсем другая идея поездки, — отметил Сергей Ромашкин.

Туристы, которые предпочитаю исследовать города, на внутренние путешествия не переориентировалась, а скорее заняли выжидательную позицию, заключил он.

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