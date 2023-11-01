К морю поездок: турпоток по России за год вырос на 16%

С января по сентябрь 2023 года турпоток по России вырос на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 135 млн поездок, следует из данных Росстата. Такие оценки «Известиям» подтвердили в Минэкономразвития. К концу года число турпоездок по России может достичь 170 млн, считают в Российском союзе туриндустрии. И связывают всплеск интереса к внутреннему туризму с расширением предложения на рынке и значительным подорожанием туров за границу. Самым популярным регионом для путешествий традиционно остается Краснодарский край. Цены на поездки за год также выросли — вплоть до 14%.

Обошли заграницу

В январе–сентябре 2023 года россияне совершили 135 млн турпоездок по стране. Это на 19,1 млн (16%) больше, чем за тот же период прошлого года, следует из оперативных данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Эту информацию подтвердили и в Минэкономразвития. С каждым годом все больше туристов делают выбор в пользу путешествий по России, констатировал в беседе с «Известиями» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

— Причем высоким спросом пользуются не только традиционно популярные субъекты, но и относительно новые точки притяжения на карте России, — отметил он. — Правительство продолжит ускоренное создание по поручению президента Владимира Путина туристической инфраструктуры в регионах. Ключевым инструментом поддержки отрасли является национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам Дмитрия Чернышенко, наибольший темп роста числа туристов, остановившихся в гостиницах, отмечен на Северном Кавказе: за девять месяцев — на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В лидерах — Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Дагестан. В Сибири лидирует Республика Алтай.

В целом за девять месяцев в коллективных средствах размещения остановились 59,7 млн туристов, рост составил почти 18%, сказал он.

Рост турпотока по стране превысил ожидания некоторых экспертов — например, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) ориентировались на 10—12%, сообщил «Известиям» президент организации Илья Уманский.

— На мой взгляд, всплеск интереса к внутреннему туризму связан с расширением предложения на рынке и значительным подорожанием туров за границу. Кроме того, в этом году в России задержалось лето, что позволило продлить туристический сезон, — отметил он.

Исходя из динамики за девять месяцев, за весь год турпоток по России может вырасти на 20% — до 170 млн поездок, предположил президент РСТ. Согласно данным Росстата, за весь прошлый год было совершено 141,3 млн путешествий.

Влияние на рост турпотока оказало и активное развитие инфраструктуры в стране, считает руководитель профкомиссии Московской ассоциации турагентств (МАТА), преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Александр Преображенский.

— Рынок внутреннего туризма стимулируют строительство новых дорог и реконструкция уже действующих, возведение новых отелей, расширение туристических маршрутов, меры по поддержке малого предпринимательства в туризме, — сказал он «Известиям».

Сказываются на выборе туристов и льготные тарифы на авиаперелеты на некоторых направлениях, а также возросшая маркетинговая активность, которой внутреннему туризму всегда не хватало, заметил эксперт.

В преддверии новогодних праздников спрос на путешествия по стране и вовсе станет рекордным, считает Александр Преображенский.

Куда едут по России

Самым популярным направлением у туристов в этом году традиционно стал Краснодарский край, сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Лидеры те же, что и годом раннее. Помимо Кубани это Санкт-Петербург, Москва и Ставропольский край. Активно продавались туры в Карелию, на Алтай, в Калининград, — отметила она.

В АТОР также заметили рост спроса на внутреннем туристическом рынке на 15%, а на некоторых направлениях — на 20%. Однако часть направлений, наоборот, «сдали» по сравнению с прошлым годом — это Крым и Камчатка.

— Крым потерял около четверти турпотока, Камчатка — примерно 7%. В последнем случае падение связано с тем, что направление штучное и дорогое, и те, кто хотел, уже на Камчатку съездили, — заметил в беседе с «Известиями» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Извержение вулкана как магнит для туристов

Сейчас к Камчатке прикован интерес туристов-экстремалов. На полуострове извергается вулкан Ключевской. Утром 1 ноября он выбросил столб пепла на высоту 14 км, по одному из желобов сходит поток лавы. В близлежащих реках — грязекаменные потоки, уровень воды в них вырос из-за таяния ледников.

«Серые» турфирмы предлагают отвезти туристов к вулкану за деньги, но гарантировать безопасность экскурсантов они не могут, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Настоятельно призываем жителей и гостей Камчатки не приближаться к извергающемуся Ключевскому вулкану и, тем более, не совершать на него восхождений! Это может быть опасно для здоровья и жизни», — говорится в сообщении.

Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания, а также отравление воды в открытых резервуарах, добавили в МЧС. Кроме того, есть вероятность выхода автомобилей из строя вблизи вулкана из-за пеплопада — туристы могут попросту застрять там.

Удалось ли импортозамещение

На путешествия по России за последние два года переориентировались около двух миллионов туристов, которые привыкли отдыхать за границей, отметил Сергей Ромашкин.

— На каких-то направлениях нам удалось удовлетворить интересы этой категории, на каких-то нет. Импортозамещение по «пляжной линии», на мой взгляд, прошло успешно. Привык турист отдыхать в «Рэдиссоне» в Барселоне, а сейчас едет в тот же самый «Рэдиссон» в Сочи, — сказал вице-президент АТОР.

Не удивительно, что на этом фоне отдых в Сочи подорожал заметнее всего — на 14%, продолжил эксперт. А вот цены в Крыму, наоборот, упали на 15% относительно прошлого года. На остальных внутренних направлениях стоимость отдыха выросла в среднем на 6—10%.

— Не получилось заменить туристам Париж и другие города Европы, которые посещали с экскурсиями. Безусловно, мы можем предложить этим путешественникам Суздаль и Петербург, но это не то, совсем другая идея поездки, — отметил Сергей Ромашкин.

Туристы, которые предпочитаю исследовать города, на внутренние путешествия не переориентировалась, а скорее заняли выжидательную позицию, заключил он.