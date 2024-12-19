Улетная подготовка: Таиланд готов увеличить число прямых рейсов из РФ

Таиланд готов увеличить число прямых рейсов из России, сказал «Известиям» посол этой страны в Москве Сасиват Вонгсинсават. В посольстве РФ в Таиланде подтвердили, что Москва и Бангкок регулярно обсуждают частоту полетов с учетом спроса на пассажирские авиаперевозки с обеих сторон. Россия среди неазиатских государств занимает первое место по числу туристов в Таиланде, и оно растет из года в год. По итогам 2024-го, поток из РФ, по прогнозам российской стороны, достигнет 1,8 млн человек. Стоит ли ожидать больше рейсов, а также открытия новых туристических направлений — в материале «Известий».

Сколько стоят билеты в Таиланд

Таиланд остается одним из самых популярных курортных направлений у россиян. Более того, число путешественников из РФ только растет. По итогам года, как ожидается, королевство посетят до 1,8 млн российских туристов, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в этой стране. В прошлом году поток из нашей страны составил всего 1,48 млн человек, хотя даже это уже больше, чем в допандемийном 2019-м (1,47 млн). Более того, россияне тогда составили самую большую долю среди всех туристов из неазиатских стран: чуть меньше государство в Юго-Восточной Азии привлекает британцев, немцев, французов и шведов. Даже несмотря на то, что сезоном в Таиланде традиционно считается период с октября по апрель, общие объемы летнего турпотока в 2023 году сделали его самым успешным за всю историю российского туризма в этом азиатском королевстве.

— С октября по апрель интенсивность полетов особенно высокая. Например, в прошлом году в ноябре в стране побывали 200 тыс. российских туристов, в декабре — 250 тыс. В этом году, по состоянию на 1 декабря, Таиланд посетили уже 1,5 млн наших граждан. Полную статистику можно будет увидеть в конце года. Ожидаем, что этот показатель достигнет 1,7–1,8 млн человек, — рассказали «Известиям» в российском диппредставительстве.

Очевидно, что спрос на авиаперевозки будет расти. К слову, Таиланд готов увеличить количество прямых рейсов из России, заявил «Известиям» посол этой страны в Москве Сасиват Вонгсинсават. В этом вопросе Бангкок пойдет навстречу в случае инициативы с российской стороны.

— Сейчас уже много прямых рейсов между Таиландом и Россией, которые осуществляет «Аэрофлот». Решать компании: если она захочет увеличить частоту рейсов, мы это только приветствуем, — сказал дипломат.

Учитывая популярность направления, вопрос частоты рейсов остается ключевой повесткой обсуждений между Москвой и Бангкоком.

— Диалог о частоте авиарейсов ведется на постоянной основе с учетом спроса на пассажирские авиаперевозки с обеих сторон, — подчеркнули «Известиям» в российском посольстве в Таиланде.

На данный момент прямые рейсы между странами осуществляет в основном авиакомпания «Аэрофлот»: из Москвы в Бангкок и на Пхукет. На остров летают по несколько бортов в день: если отправиться в путешествие прямо сейчас, то билет обойдется примерно в 50 тыс. рублей, однако по мере приближения Нового года цена возрастает до 100 тыс. Выбрав маршрут с пересадкой, например, через Нью-Дели или Пекин, можно сэкономить пару десятков тысяч рублей. Впрочем, доступны и прямые рейсы из России за более скромную цену (около 80 тыс. рублей), однако уже не из Москвы, а, например, из Иркутска — компанией S7.

Сейчас среди самых востребованных тайских направлений у россиян — Бангкок, Пхукет, Паттайя, острова Самуи и Пхи-Пхи.

Сотрудничество России и Таиланда в сфере туризма

Во многом популярность этого туристического направления связана с комфортными условиями и разнообразием ценовых параметров, которые предоставляет таиландская сторона туристам. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, вполне можно ожидать увеличения количества прямых рейсов из РФ — сейчас российские перевозчики планомерно вводят в эксплуатацию иностранные самолеты из двойного реестра путем заключения соглашений по страховым выплатам и лизингу.

Справка «Известий» Ранее из-за международных санкций, введенных на фоне спецоперации на Украине, российские авиакомпании стали активно регистрировать самолеты в национальном реестре. Но двойная регистрация влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии самолета и сертификата его летной годности. Для решения этой проблемы правительство зарезервировало в ФНБ около 300 млрд рублей под выкуп иностранных ВС, заявлял в марте министр транспорта Виталий Савельев.

— При всём этом могут открыться и новые направления. Сейчас есть ограничения. Тайский перевозчик к нам не летает, хотя раньше национальные перевозчики летали и позволяли ценовой конкуренции сдерживать стоимость перевозки и бороться за российских туристов. У РФ, в принципе, сейчас есть задача построить дальние магистральные широкофюзеляжные самолеты для того, чтобы замещать импортную технику. От нее во многом будет зависеть развитие дальних направлений, — отметил Мурадян.

При этом в начале 2024 года появилась информация, что Thai Airways снова начнет летать в Россию. Компания выполняла рейсы по маршруту Бангкок – Москва, но приостановила их еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Однако возобновления полетов не предвидится не только в уходящем году, но и в следующем. Как сообщил порталу TourDom.ru источник, Россия есть в предварительном графике новых европейских направлений компании, но представители перевозчика ссылаются на дефицит лайнеров и пилотов.

Авиасообщение — далеко не единственная сфера, в которой ведется совместная работа между российской и тайской сторонами. В июле 2024 года Таиланд ввел 60-дневный безвиз для туристов из РФ. Он был и раньше, но в качестве эксперимента — теперь же такие условия действуют для россиян на постоянной основе. Конечно, в большой степени, это сделано для релокантов, однако зимовка в теплых странах в последнее время становится отработанной практикой для многих россиян, работающих на удаленке.

Кроме того, как выяснили «Известия» в мае, Россия и Таиланд ведут переговоры о приеме карты российской платежной системы «Мир», что значительно облегчит пребывание туристов в стране. Однако конкретных сроков пока нет. Скорее всего, это связано с риском вторичных санкций, которых опасается, в том числе, и Бангкок. Пока в Таиланде можно расплачиваться картой «Мир» лишь в отдельных местах, например, через систему эквайринга третьих платежных систем.