Расчетный пас: Таиланд готов к торговле с РФ в нацвалютах

Таиланд заинтересован в расчетах с РФ в нацвалютах, сказал «Известиям» посол страны в Москве Сасиват Вонгсинсават. На Филиппинах следят за использованием таких платежей в торговле между странами АСЕАН с РФ и находятся в контакте с российскими властями по линии ЦБ. При успешном опыте партнеров и отсутствии вторичных санкций Манила также может рассмотреть такие расчеты с Москвой, уточнил посол этой страны в Москве Игорь Байлен. В целом Юго-Восточная Азия уже идет по пути дедолларизации. Какие есть препятствия и кто может выиграть от этого — в материале «Известий».

Какие страны Юго-Восточной Азии торгуют с Россией в нацвалютах

Таиланд заинтересован в расчетах с РФ в национальных валютах, рассказал «Известиям» посол этой страны в Москве Сасиват Вонгсинсават.

— Да, это уже несколько лет обсуждается между Таиландом и Россией. С нашей стороны нет никаких проблем или принципиальных возражений по поводу такого сотрудничества, так что это зависит от наших коммерческих банков, — заявил дипломат.

Развитие торговли с Таиландом пока не вызывает большого оптимизма в части объемов и темпов роста, хотя налицо достаточно внушительный потенциал, говорит замдиректора ИКСА РАН, вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Павел Кузнецов. Например, Таиланд чрезвычайно заинтересован в российских энергоносителях, но также и в развитии своей энергогенерации. Кроме того, мы можем поставлять в Таиланд российскую мясо-молочную продукцию, а в обратную сторону везти рыбную, уточнил он в беседе с «Известиями».

Пока Россия активно наращивает объем платежей в нацвалютах с Вьетнамом, одной из ключевых стран ЮВА. Владимир Путин во время своего визита в республику 20 июня заявил, что за I квартал 2024 года доля транзакций в рублях и донгах достигла 60%, хотя за весь прошлый год такие платежи обеспечили чуть более 40% двусторонних коммерческих сделок.

Возможно, новый статус государства — партнера БРИКС еще больше ускорит этот процесс. Таиланд и Вьетнам наряду с Малайзией и Индонезией официально вступят в эту категорию с 1 января 2025 года. Именно взаимодействие с группой дало, например, Куала-Лумпуру возможность получать от Москвы платежи за каучук напрямую в ринггитах, скорректированных по последнему обменному курсу.

Пока не уточняется, насколько плотно и в каких конкретно областях будут взаимодействовать новые партнеры с полноправными участниками, но известно, что внутри БРИКС идет работа над платформой BRICS Bridge, которая позволит использовать при расчетах нацвалюты. Ожидалось, что ее представят на саммите в Казани 22–24 октября, однако никаких официальных заявлений по этому поводу не было. Хотя, по информации Financial Times, BRICS Bridge была среди главных пунктов повестки саммита. В Казани президент РФ Владимир Путин, впрочем, подчеркнул, что БРИКС пока не создает альтернативы SWIFT, поскольку имеющихся инструментов достаточно.

Тем не менее на Западе перспектива создания BRICS Bridge многих очень встревожила. Параллельно с казанским саммитом в Вашингтоне прошли ежегодные заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как пишет FT, официальные лица Центробанков западных стран всерьез восприняли инициативу России. Они даже признали, что в долгосрочной перспективе есть риск фрагментации глобальной платежной системы на фоне геополитической напряженности. «Вы уже видите, что Россия и Китай ищут способы увеличить количество платежей друг с другом, полностью избегая доллара. Поэтому нам нужно ускорить работу, которую мы проводим для улучшения трансграничных платежей», — заявил неназванный представитель ЦБ одной из стран.

Публично зато высказался избранный президент США Дональд Трамп. Еще официально не вступив в должность, он уже пригрозил установить пошлину в 100% для товаров из государств БРИКС и закрыть американский рынок в случае отказа от доллара и утверждения собственной валюты для расчетов. «Они могут пойти и найти другого лоха! Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке на прощание», — высказался Трамп в свойственной ему манере.

Пока Запад занят улучшением трансграничных платежей и ожидает прихода Трампа в Белый дом, еще одна страна ЮВА могла бы рассмотреть возможность перейти на расчеты с РФ в нацвалютах. Филиппины пока еще к этому не пришли, но такой вариант возможен, об этом рассказал «Известиям» посол страны в РФ Игорь Байлен.

— Филиппины находятся в контакте с российскими властями по линии Центральных банков. <...> Мы пока следим за ситуацией, так как есть более обширные экономики по сравнению с Филиппинами, например Таиланд, Вьетнам, Малайзия и Индонезия. <...> И вот мы учимся у соседей: если что-то подобное сработает и при этом не будет вторичных санкций, то мы, конечно, за, — отметил посол.

Россия уже ведет переговоры о введении торговли с использованием национальных валют с Индонезией, прорабатывается вопрос и с Камбоджей. В начале 2024 года говорилось о скором переходе на аналогичные взаиморасчеты с Мьянмой.

Экономические перспективы для России в Азии

Под Юго-Восточной Азией в политическом контексте обычно подразумевается АСЕАН, то есть Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Россия же полномасштабный партнер по диалогу: этот статус получают страны, сыгравшие важную роль в развитии ассоциации за половину столетия, то есть примерно с момента создания АСЕАН. Партнеры также оказывают дипломатическую поддержку во времена кризиса, содействуют экономическим, социальным и культурным инициативам стран организации.

Безусловно, со странами-партнерами активно развивается торговля. Так, по итогам 2023 года товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 14,6% и достиг исторического максимума — почти $22 млрд. Вероятно, прибавить в торговле помогли расчеты в нацвалютах, которые значительно облегчают этот процесс. На данный момент Вьетнам — уже давно крупнейший торговый партнер России в АСЕАН. Хорошая динамика наблюдается с Индонезией и Малайзией, с Филиппинами можно прощупывать возможности сотрудничества на уровне бизнеса, но, конечно, с Таиландом развивать партнерство проще: в геополитическом плане Бангкок стремится поддерживать сбалансированные отношения с крупными державами, включая США, Китай, а также Россию, отношения с которой рассматриваются как важные и стратегические, отметила старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИКСА РАН Елена Бурова.

— В настоящее время в условиях торговых войн и санкций большинство стран ЮВА выступают в качестве посредников, реэкспортеров продукции, поэтому для нас это важный перевалочный пункт нашей продукции, — пояснила «Известиям» эксперт.

Кстати, совсем недавно, 26–27 ноября, в Куала-Лумпуре проходил международный бизнес-форум «Мир возможностей: Россия — АСЕАН» при поддержке Минпромторга и Торгового представительства РФ в Малайзии. Как заявили в представительстве российского Минэка в этой стране, сейчас готовится программа торгово-экономического сотрудничества Россия — АСЕАН на ближайшие 10 лет. Соответствующий документ примут уже в 2025 году. Помимо целей по увеличению товарооборота в программу включат и взаимодействие в области инвестиций, цифровой трансформации, науки и технологий, логистики, климата, туризма. Не исключено, что документ предусматривает и увеличение доли расчетов в нацвалютах. Это было бы выгодно и странам АСЕАН. В мае 2023 года члены организации договорились нарастить объемы взаимной торговли в местной валюте, снизив таким образом зависимость от доллара. Чуть раньше премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим предложил создать целую структуру — Азиатский валютный фонд. По его словам, идею положительно воспринял, например, председатель КНР Си Цзиньпин.

Регион Юго-Восточной Азии для России, безусловно, перспективный и важный, в том числе и из-за растущего политического веса стран Глобального Юга, который все больше выходит из-под контроля коллективного Запада.

— Здесь расположены быстрорастущие экономики (с увеличением в среднем на 4,6%) с высокими потребностями в российских энергоносителях, удобрениях, химической и металлургической продукции, технологиях (атомные, разработка полезных ископаемых). Здесь большие и растущие потребительские рынки, в том числе Индонезия — самая большая мусульманская страна в мире. Здесь производится много сельхозпродукции, важной для нашей промышленности, в том числе пальмовое масло и каучук, — добавил Павел Кузнецов.

При этом эксперт предупреждает, что при всех потенциальных возможностях наращивать торговлю в нацвалютах все же проблематично: нет достаточных рыночных возможностей, валютные курсы нестабильны, инфляция и, самое главное, нет одинаковых валют и нет универсального механизма перехода на торговлю в них. И здесь эта задача может быть решена пока только при участии БРИКС с использованием особых внутренних платежных процедур. На этом фоне расширение объединения за счет юго-восточных партнеров вполне на руку внешнеэкономическим амбициям России.