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Программа «плоских» авиатарифов может затронуть девять городов

Путин поручил главе «Аэрофлота» доработать с Минтрансом ее расширение
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Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев
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«Аэрофлот» совместно с Минтрансом проработает расширение «плоских» тарифов с фиксированной ценой на девять городов Дальневосточного федерального округа — в список войдут четыре новых направления. Такое поручение Владимир Путин дал 7 апреля на встрече с главой компании Сергеем Александровским. Сейчас такие билеты доступны лишь в пять городов — Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

Что обсуждали на встрече

Группой «Аэрофлот» (состоит из трех авиакомпаний — «Аэрофлот», «Победа» и «Россия») в 2024 году летали 55 млн пассажиров. Это на 17% больше показателей 2023-го. Из них 43 млн были перевезены на внутреннем рынке, что на 13% больше, чем в предыдущем году. На международных линиях на 33% больше — это 12 млн пассажиров. Владимир Путин назвал хорошими такие темпы роста перевозок.

«Аэрофлот» также увеличил полеты на туристических направлениях в 2024 году на 10%, до 23 млн человек. Сергей Александровский отметил, что среди лидеров по пассажиропотоку — рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. По темпам прироста в топе Горно-Алтайск (+33%), Калининград (+23%) и Владивосток (+20%). Рост пассажиропотока на 70% за последние пять лет зафиксирован на рейсах в Махачкалу и Мурманск.

Отдельно обсуждался вопрос «плоских» тарифов (с фиксированной ценой, которая не зависит от сезона и действует в течение всего года). В прошлом году группа перевезла 1,4 млн пассажиров по «плоским» тарифам. Сейчас по ним летают в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Сергей Александровский предложил распространить их на Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ. Владимир Путин попросил доработать инициативу с Минтрансом. «Мы предлагаем увеличить минимальное количество доступных мест по «плоскому» тарифу до 1,5 млн пассажиров, распространить программу на девять городов, но при этом допустить возможность использования коммерческих тарифов на этих направлениях», — сказал Сергей Александровский.

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Уровень безопасности полетов «Аэрофлота» в 2024 почти дошел до 100%. Также достигли высоких значений показатели налета часов на одно происшествие — это 5730 часов на один инцидент. В 2024 году «Аэрофлот» эксплуатировал 349 самолетов — так же, как и в 2023-м. Всего же группа выполняла полеты по 280 маршрутам, было введено 36 новых направлений.

Объемы пассажирских перевозок на рынке Китая у компании «Аэрофлот» увеличились втрое, достигнув отметки в 800 тыс. пассажиров, сообщил глава авиакомпании. Всего «Аэрофлот» выполнял полеты в 20 государств: это шесть стран СНГ, семь — Азиатского региона, пять — Ближнего Востока и Африки, а также Турция и Куба.

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