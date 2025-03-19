Летают в облаках: Минтранс хочет увеличить нормы налета для авиаэкипажей

Минтранс планирует увеличить максимальную норму налета для пилотов и бортпроводников с 80 до 90 часов в месяц . Это следует из проекта приказа ведомства по режимам труда и отдыха летного состава, с которым ознакомились «Известия». Ранее повышать нормы до 90 часов можно было в исключительных случаях с согласия пилотов и профсоюза за дополнительное вознаграждение . Профсоюзы опасаются, что новые нормы грозят переутомлением экипажам и увеличением авиаинцидентов, а в «Аэрофлоте» говорят, что это предложение направлено на увеличение производительности труда и материального благосостояния летного персонала .

Почему понадобилась норма налета 90/900

Минтранс подготовил проект приказа об особенностях режима рабочего времени и отдыха пилотов и экипажа, который увеличивает норму полетного времени с 80 до 90 часов . В Минтрансе «Известиям» рассказали, что документ разрабатывается в рамках реализации Федерального закона №289-ФЗ о внесении изменений в Воздушный кодекс . В проекте приказа говорится, что продолжительность полетного времени не может превышать 90 часов в течение 30 календарных дней или 270 часов в квартал и 900 за год. Ранее эта норма составляла 80 часов в месяц и 800 за год . Новый приказ в случае принятия должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Профсоюз летного состава России (ПЛС) выступил резко против документа Минтранса.

— Увеличение нормы с 80/800 часов до 90/900 позволяет работодателям привлекать меньшее число экипажей при более интенсивном их использовании , — рассказал «Известиям» вице-президент ПЛС России Олег Приходько. — Это очень большая нагрузка на членов экипажей, которая приводит к накопленной усталости и увеличению рисков для безопасности полетов, особенно на коротких рейсах .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Норматив 90/900 означает, что у пилотов будет один выходной в неделю, полагает эксперт.

По данным ПЛС, сейчас увеличение нормы полетов с 80 до 90 часов в неделю тоже применяется, но как исключение, при согласии работников и профсоюза . Летчики подписывают дополнительное соглашение с авиакомпаниями и работают исходя из своих физических возможностей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Однако новый проект приказа Минтранса уже не требует согласия пилотов и членов экипажей и фактически делает увеличенную норму общим стандартом , — рассказал «Известиям» президент ПЛС Мирослав Бойчук.

Подобное увеличение противоречит нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), считают в ПЛС. В приложении №6 «Эксплуатация воздушных судов» правил ИКАО указано, что увеличение полетных норм для экипажей гражданской авиации может устанавливаться государством на основании научных исследований, подтверждающих возможности человеческого организма выдерживать такие нагрузки . Но, по данным ПЛС, в России научных работ по этой теме не проводилось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Профсоюзы подготовили корректировки в проект приказа и направили их в Минтранс. 19 марта состоится совместное обсуждение документа на рабочей группе в сфере воздушного транспорта при правкомиссии по проведению административной реформы, в которой помимо лидеров профсоюзов примут участие представители авиакомпаний и сотрудники министерства .

— Мы хотим оставить старую формулировку в приказе о полетной норме 80/800 часов с возможностью ее продления до 90/900 часов при согласии сторон и сохранить роль профсоюза для защиты интересов летных работников , — отметил Мирослав Бойчук.

Как часто случаются перегрузки экипажей

Как сообщил источник «Известий» в отрасли, более 90% пилотов в «Аэрофлоте» (это свыше 1700 человек) уже летают сейчас по норме 90 часов, они дали свое согласие. У «Победы» таких почти 100% . Люди хотят зарабатывать больше, отметил собеседник редакции.

По его словам, во многих странах пилоты летают даже более 90 часов. Например, в США, Китае, Вьетнаме, Казахстане. В этих государствах налет 100 часов за 28 дней считается нормальным .

— При этом российских пилотов никто не будет заставлять работать больше , — считает собеседник. — Если пилот хочет летать по 80, то так и будет. Норматив в 90 часов — это верхний потолок .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, Олег Приходько отметил, что в зарубежных компаниях есть норма в 100 часов, но фактически они летают меньше и у них установлена фиксированная оплата труда. Например, в США при рейсе более восьми часов добавляют третьего пилота для возможности отдыха. У нас два пилота могут работать 13–15 часов, всю ночь , добавил он.

По его словам, подобная нагрузка уже сказывается на работоспособности экипажей. Усталость пилотов и нарушение требований по рабочему времени отмечаются в отчетах по расследованию в половине фиксирующихся авиапроисшествий , говорит он.

Так, по данным Росавиации, 29 июля 2024 года второй пилот рейса «Аэрофлота» Москва – Астана почувствовал себя плохо и не смог продолжать полет, из-за чего самолет вынужденно сел в аэропорту Уфы . Выяснилось, что месяцем ранее он провел в полетах 92 часа 37 минут . В расследовании сказано, что фактором недомогания, возможно, является недостаточное время отдыха пилота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ухудшение здоровья пилотов и бортпроводников фиксировалось в 2024 году в 13 случаях и дважды в 2025-м , согласно данным Росавиации. 20 апреля 2024 года в Шереметьево стало плохо члену кабинного экипажа на борту B-737-800 авиакомпании «Победа», а 1 мая в самолете Airbus A320 на рейсе Томск – Шереметьево потерял сознание бортпроводник. 12 мая авиалайнер авиакомпании Red Wings, следовавший из Сочи в Санкт-Петербург, экстренно сел в Минеральных Водах из-за ухудшения здоровья члена кабинного экипажа. Аналогичные случаи фиксировались 2 августа на рейсе Владивосток – Шереметьево «Аэрофлота» и 12 августа на рейсе Красноярск –Шереметьево.

Уже в этом году, 25 февраля, на борту самолета авиакомпании «Аврора», следовавшего из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, потерял сознание второй пилот. А 15 марта упала в обморок 26-летняя бортпроводница на рейсе авиакомпании «Победа» Владикавказ – Санкт-Петербург.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По информации «Аэрофлота», новый приказ Минтранса как раз необходим для защиты интересов летных и кабинных экипажей .

— Увеличение нормы рабочего времени до 90 часов в месяц направлено на повышение производительности труда летного персонала, а также будет способствовать повышению их материального благосостояния , — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Аэрофлота». — Компания представила свои предложения в Минтранс, основанные на многолетнем опыте производственной деятельности в отрасли .

В пресс-службе добавили, что в настоящее время авиационным сообществом ведется активная работа по обсуждению и согласованию всех поступивших предложений к проекту приказа .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Надеемся, что в итоговой версии нового приказа удастся соблюсти баланс интересов всех заинтересованных сторон , — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

В Минтрансе «Известиям» пояснили, что решение об увеличении полетной нормы с 80 до 90 часов не принято, оно обсуждается с авиакомпаниями, профсоюзами и Минтрудом в целях выработки взвешенного подхода, отвечающего современным реалиям.

Редакция направила запросы в крупные авиакомпании. В отзыве Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на документ говорится, что проект приказа Минтранса нуждается в доработке, однако возражений в отношении нормы до 90/900 часов ассоциация Минтрансу не высказала . В АЭВТ предложили министерству вообще исключить требования по нормированию полетного времени бортпроводников из-за отсутствия вредных факторов при работе кабинного экипажа, а также из-за использования более современной авиационной техники относительно 1980-х годов, когда эти нормы принимались.

Есть ли в России нехватка пилотов

— Проект приказа Минтранса с увеличением полетного времени свидетельствует о нехватке пилотов в России , — рассказал «Известиям» пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов. — Во времена пандемии и в начале СВО экономические показатели гражданской авиации просели, и летчиков стали сокращать. Сейчас при активном росте авиаперевозок пилоты вновь востребованы, но на рынке труда их не хватает .

Максимальный налет в 80 часов в месяц появился не просто так. Это научно доказанная норма, связанная с физическими возможностями организма , рассказал президент ПЛС Мирослав Бойчук. По его словам, если пилот чувствует в себе силы, то он может летать по 90 часов в месяц и подзаработать. Но это под силу далеко не всем .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Нужны веские основания, опирающиеся на научные исследования, чтобы обосновать увеличение нормы для всех пилотов, считает президент профсоюза.

— К примеру, в СССР не каждый летчик летал по 50/500 часов, — отмечает Андрей Литвинов. — Если достигался этот рубеж, то ему год шел за два и полагался досрочный выход на пенсию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но авиавласти не давали так загружать экипажи. Сейчас же пилотов заставляют летать по 90/900 часов в год, что, без сомнения, может сказаться на утомляемости и безопасности полетов , отмечает пилот.

— Летом частота перелетов намного возрастает, из-за чего нагрузка на пилотов также увеличивается, и они могут летать по 110 часов в месяц. Нарушение норм допускается авиакомпаниями в порядке исключения в течение трех месяцев, но потом людям должны дать отдохнуть . Не всегда это получается, в результате летчики работают на износ, — рассказал «Известиям» заслуженный пилот России Юрий Сытник.