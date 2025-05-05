В аэропорту Апатиты сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Апатиты Мурманской области сняли временные ограничения на полеты. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Апатиты (Хибины) в 00:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности.
4 мая Кореняко сообщил, что в аэропорту Апатиты ввели временные ограничения на полеты.
В тот же день представитель Росавиации сообщил, что в архангельских аэропортах Талаги и Васьково ввели временные ограничения на полеты. После их сняли. Меры принимали для обеспечения безопасности судов.