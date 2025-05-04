В аэропорту Апатиты ввели временные ограничения
В аэропорту Апатиты в Мурманской области ввели временные ограничения на полеты. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропорта Апатиты», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что в настоящее время аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
В этот же день представитель Росавиации сообщил, что в архангельских аэропортах Талаги и Васьково ввели временные ограничения на полеты. Меры были связаны с обеспечением безопасности полетов судов.