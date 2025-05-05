В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на полеты. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Домодедово в 04:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что меры принимались для обеспечения безопасности авиарейсов.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово ввели ранее в этот день.

В тот же день представитель Росавиации сообщил, что в аэропорту Апатиты Мурманской области сняли временные ограничения на полеты. Они вводились 4 мая.