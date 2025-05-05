Более 50% испанцев считают Евросоюз малоэффективным перед глобальными вызовами

Более половины жителей Испании считают Евросоюз (ЕС) малоэффективным для решения глобальных проблем. Об этом 5 мая сообщила газета El País со ссылкой на данные опроса.

По данным издания, 58,8% опрошенных выразили такое мнение. Среди ключевых проблем жители Испании выделили иммиграцию, неравенство и бедность, экономический рост и конкурентоспособность, военные и торговые конфликты. Респонденты также заявили о важности того, чтобы ЕС инвестировал в жилищную политику, технологии, промышленность и социальную политику.

На фоне возможного введения пошлин со стороны США более 79% опрошенных согласились с необходимостью стимулировать внутреннее производство для снижения своей экономической зависимости. Почти 75% также выступили за поиск альтернативных торговых партнеров, около 66% опрошенных считают, что нужно ввести ответные пошлины на продукцию из США.

Ранее, 24 апреля, директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что существуют риски масштабного финансово-экономического кризиса в ЕС из-за роста цен, инфляции и ужесточения монетарной политики. По его словам, такая ситуация может сначала вызвать стагнацию, а затем перерасти в рецессию.