Эксперт предрек экономический кризис в ЕС и США

Существуют риски масштабного финансово-экономического кризиса в Европейском союзе (ЕС) и США из-за роста цен, инфляции и ужесточения монетарной политики. Об этом рассказал «Известиям» 24 апреля директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее сообщалось, что ЕС может сократить закупки американских вооружений и ввести жесткие пошлины. К ним относятся поиск альтернативных поставщиков военной техники и боеприпасов из числа американских оборонных подрядчиков, введение более жестких ответных пошлин, отмена мер защиты интеллектуальной собственности для американских компаний и снижение их зависимости от технологических гигантов США

«Это всё отразится отрицательно, потому что повысятся цены, вырастут экономические издержки для стран. Пострадает и ЕС, и США. Усилится инфляционный фон. ЕЦБ и ФРС наверняка будут вынуждены поднимать ключевую ставку», — заявил Остапкович.

По его словам, такая ситуация может сначала вызвать стагнацию, а затем перерасти в рецессию. Рецессия в глобальной экономике часто приводит к финансово-экономическому кризису. В этом случае вопросы пошлин и взаимных отношений отходят на второй план.

Эксперт не исключил сценария, подобного кризису 2008–2009 годов, но считает маловероятным повторение Великой депрессии 1930-х.

«Если ЕС и США начнут чихать, то другие страны могут лечь под ИВЛ, понимаете? Всё взаимосвязано», — подытожил Остапкович.

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо 17 апреля сообщил об угрозе для экономики европейских стран, которую создают введенные Трампом торговые пошлины. По его словам, это связано с тем, что в Европе уже сложилась драматическая экономическая ситуация. Он уточнил, что в Италии от тарифов больше всего пострадает агропродовольственный сектор.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. 9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.