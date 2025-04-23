Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио заявил о лучшем понимании позиции РФ после переговоров по Украине
Мир
Трамп назвал слова Зеленского про отказ признать Крым мешающими урегулированию
Мир
В Венгрии завершена реставрация мемориала павшим воинам Дебреценской операции
Мир
СМИ сообщили о намерении Трампа повысить налоги для миллионеров
Мир
На памятник членам УПА в Польше добавили напоминание о геноциде
Мир
Песков сообщил о схожести взглядов Путина и Трампа на подход к переговорам
Политика
Политолог назвала торгом заявления США о возможном выходе из переговоров по Украине
Происшествия
В Кабардино-Балкарии госпитализировали двоих подростков после драки с поножовщиной
Мир
Депутат бундестага назвал роль СССР в окончании ВОВ ключевой
Мир
На похоронах папы римского Россию представит министр культуры Любимова
Мир
Иран начал укреплять подземные ядерные объекты на фоне переговоров с США
Мир
Песков заявил об отсутствии у РФ территориальных претензий к странам Балтии
Мир
Хуситы заявили об ударах по целям в израильских Тель-Авиве и Хайфе
Мир
В Италии допустили участие страны в миссии ООН на Украине при согласии РФ
Мир
Посол РФ в Австрии подчеркнул необходимость для ЕС восстановить связи с Россией
Происшествия
Восемь детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Севастополе
Общество
Взорвавшего страйкбольную пиротехнику в гостинице «Восток» в Москве арестовали

Politico узнала о возможном сокращении ЕС закупок вооружений из США

Politico: ЕС может сократить закупки вооружений из США и ввести жесткие пошлины
0
EN
Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Европейский союз (ЕС) может сократить закупки американских вооружений и ввести жесткие пошлины. Об этом 23 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на правительственных чиновников в Европе и Канаде.

По данным издания, по всей Европе ведутся обсуждения того, какие «карты» можно использовать в отношении президента США Дональда Трампа на фоне его торговых пошлин. Уточняется, что рассматриваемые предложения варьируются от незначительных мер до более серьезных, которые могут привести к разрыву оборонных и экономических отношений государств.

«К ним относятся поиск альтернативных поставщиков военной техники и боеприпасов из числа американских оборонных подрядчиков, введение более жестких ответных пошлин, отмена мер защиты интеллектуальной собственности для американских компаний и снижение их зависимости от технологических гигантов США», — говорится в материале.

Отмечается, что ответные меры могут содержать создание новых каналов поставок вооружений, усиление автономности европейского военно-промышленного комплекса и применение «антипринудительного инструмента» (ACI), уточняет «Газета.Ru».

Неназванный дипломат ЕС поделился, что у европейцев изменился образ мышления. По его словам, представителям стран — участниц Евросоюза необходимо найти путь, который будет работать без участия Соединенных Штатов.

Римский медиатор: Европа пытается наладить контакт с администрацией Трампа
Пока Мелони прилетела в Вашингтон, Рубио и Уиткофф отправились в Париж

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо 17 апреля сообщил об угрозе для экономик европейских стран, которую создают введенные Трампом торговые пошлины. По его словам, это связано с тем, что в Европе уже сложилась драматическая экономическая ситуация. Он уточнил, что в Италии от тарифов больше всего пострадает агропродовольственный сектор.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. 9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025