Politico узнала о возможном сокращении ЕС закупок вооружений из США
Европейский союз (ЕС) может сократить закупки американских вооружений и ввести жесткие пошлины. Об этом 23 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на правительственных чиновников в Европе и Канаде.
По данным издания, по всей Европе ведутся обсуждения того, какие «карты» можно использовать в отношении президента США Дональда Трампа на фоне его торговых пошлин. Уточняется, что рассматриваемые предложения варьируются от незначительных мер до более серьезных, которые могут привести к разрыву оборонных и экономических отношений государств.
«К ним относятся поиск альтернативных поставщиков военной техники и боеприпасов из числа американских оборонных подрядчиков, введение более жестких ответных пошлин, отмена мер защиты интеллектуальной собственности для американских компаний и снижение их зависимости от технологических гигантов США», — говорится в материале.
Отмечается, что ответные меры могут содержать создание новых каналов поставок вооружений, усиление автономности европейского военно-промышленного комплекса и применение «антипринудительного инструмента» (ACI), уточняет «Газета.Ru».
Неназванный дипломат ЕС поделился, что у европейцев изменился образ мышления. По его словам, представителям стран — участниц Евросоюза необходимо найти путь, который будет работать без участия Соединенных Штатов.
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо 17 апреля сообщил об угрозе для экономик европейских стран, которую создают введенные Трампом торговые пошлины. По его словам, это связано с тем, что в Европе уже сложилась драматическая экономическая ситуация. Он уточнил, что в Италии от тарифов больше всего пострадает агропродовольственный сектор.
2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. 9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.